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Tvář Alzy, obchodník s intimními pomůckami a miliardové pilulky. Tohle jsou e-commerce osobnosti roku

Magazín Exec počtvrté vyhlásil ocenění osobností, které svými výsledky a rozhodnutími posouvají českou i slovenskou e-commerce scénu.

CzechCrunchCzechCrunch

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Foto: Exec
Adam Durčák (Růžový slon), Jiří Votava (BrainMarket) a Petr Bena (Alza)
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Adam Durčák, Jiří Votava a Petr Bena stojí každý před úplně jinou podnikatelskou výzvou. První po více než dvaceti letech budování Růžového slona začal aktivně skupovat konkurenty, druhý dostal BrainMarket přes miliardu korun obratu a po krátké pauze se vrátil do jeho vedení a třetí pomáhá dál rozvíjet Alzu, která už patří k největším internetovým obchodníkům ve střední Evropě. Právě tuto trojici odborná porota vybrala jako výherce čtvrtého ročníku soutěže Exec e-commerce osobnost roku.

„Každý z vítězů je v úplně jiné fázi byznysu, ale všichni za poslední rok ukázali, že se nespokojí s tím, co už funguje, a hledají další cestu, jak svou firmu posunout,“ komentuje Peter Brejčák, e-commerce expert CzechCrunche, jenž se pro letošek stal předsedou poroty. Osobnosti do ankety nominuje veřejnost, ze seznamu finalistů následně vítěze vybírá právě odborná porota, kterou dále tvořili Eva Šípková, Jan Vetyška, Jitka Dvořáková, Ruslan Skopal, Ondřej Klega a Peter Hajduček. Šípková, Skopal a Hajduček sami patří mezi oceněné z předchozích ročníků.

„Cílem ankety je upozornit na lidi, kteří byli (nejen) v posledních dvanácti měsících výraznou inspirací pro e-commerce scénu. Letošní trojice ukazuje, že podobný dopad může mít zakladatel, který konsoliduje svůj segment, rychle rostoucí podnikatel i manažer firmy, která už funguje v úplně jiném měřítku,“ doplňuje Brejčák.

Průkopník sexu i intimity: Adam Durčák, Růžový slon

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Foto: Exec
Adam Durčák z Růžového slona

Zakladatel a ředitel Růžového slona Adam Durčák pokračoval v uplynulém roce v konsolidaci trhu s erotickým zbožím. Jeho firma letos převzala konkurenční e-shop Flagranti, který do té doby většinově vlastnilo Notino. Šlo už o druhou akvizici Růžového slona během dvou let po předchozím převzetí českého a slovenského Kondomshopu. Celou transakci firma financovala z vlastních zdrojů.

Růžový slon loni podle vyjádření společnosti utržil zhruba 300 milionů korun. Flagranti dosáhlo podle poslední zveřejněné závěrky obratu přibližně 181 milionů a spojení má Durčákovu firmu už letos posunout k půlmiliardovým tržbám. Zakladatel zároveň potvrdil, že sleduje další akviziční příležitosti ve střední a východní Evropě.

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Durčák přitom zdůrazňuje, že konkurenty nekupuje pouze kvůli tržnímu podílu. Silnější pozici chce využít také k edukaci, destigmatizaci intimity a změně způsobu, jakým česká společnost přistupuje k sexuálnímu zdraví. Růžového slona začal budovat už v roce 2002.

Komentář poroty: „Adam Durčák dlouhodobě ukazuje, že i z velmi specifického segmentu lze vybudovat silný a zdravý e-commerce byznys. V posledním roce navíc udělal další výrazný krok a začal aktivně konsolidovat celý trh. Oceňujeme nejen výsledky, ale i dlouhodobou práci na kultivaci kategorie, která byla ještě před pár lety výrazně tabuizovanější.“

Miliardový fičák s pilulkami: Jiří Votava, BrainMarket

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Foto: Exec
Jiří Votava z BrainMarketu

Zakladatel BrainMarketu Jiří Votava dovedl firmu v loňském roce poprvé přes miliardu korun obratu a v hrubé ziskovosti překonal 120 milionů korun. Firma dnes zaměstnává zhruba dvě stovky lidí, působí v deseti evropských zemích a vedle online prodeje rozšiřuje také síť kamenných poboček.

Výrazným momentem posledních měsíců ale nebyla jen čísla. Votava nejprve předal exekutivní vedení firmy managementu a přesunul se více do role majitele. O několik měsíců později své rozhodnutí přehodnotil a znovu se vrátil do křesla CEO, protože podle jeho slov firma po jeho odchodu ztratila část tempa.

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BrainMarket se přitom postupně mění z e-shopu s doplňky stravy v širší značku zaměřenou na zdraví a longevity. Votava staví na vlastních produktech, výrobě, zahraniční expanzi a kamenném retailu a otevřeně mluví o ambici vybudovat silného evropského hráče.

Komentář poroty: „Jiří Votava neupoutal jen tím, že BrainMarket překonal miliardový obrat. Zajímavá je především rychlost, s jakou firmu posouvá od klasického e-shopu k vlastní značce s výrobou a evropskými ambicemi. Oceňujeme také otevřenost, s jakou dokázal přehodnotit vlastní rozhodnutí odejít z vedení a vrátit se ve chvíli, kdy cítil, že firma potřebuje jeho energii zpátky.“

Tvář Alzy: Petr Bena

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Foto: Exec
Petr Bena z Alzy

Místopředseda představenstva Alzy Petr Bena patří mezi klíčové manažery největšího českého e-shopu a podílí se na jeho strategickém směřování. Podle posledních zveřejněných výsledků Alza v roce 2024 zvýšila čistý obrat o 30 procent na více než 61 miliard korun a čistý zisk po zdanění dosáhl 2,3 miliardy korun.

Firma tím navázala na období, kdy se po jediném meziročním propadu tržeb v roce 2022 znovu vrátila k rekordním výsledkům. Právě Bena v rozhovoru pro CzechCrunch tuto epizodu popisoval jako důležitou zkušenost, která Alzu přiměla upravit způsob řízení i další rozvoj.

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Alza dnes působí vedle Česka také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu a dál investuje do logistiky, AlzaBoxů, členského programu i zákaznických služeb. Výzvou pro její vedení už tak není jen samotný růst, ale schopnost udržet rychlost inovací a kvalitu exekuce v organizaci, která operuje v úplně jiném měřítku než většina domácího trhu.

Komentář poroty: „Petr Bena reprezentuje jiný typ e-commerce leadershipu. U firmy velikosti Alzy už není hlavní výzvou potvrdit, že obchodní model funguje, ale dál posouvat organizaci, která má desítky miliard korun obratu a udává standard velké části trhu. Oceňujeme jeho dlouhodobý podíl na tom, že si Alza i při své velikosti dokáže zachovávat tempo a chuť inovovat.“

Související témata:Alza.czPetr BenaRůžový slonAdam DurčákAlzaExec e-commerceBrainmarketJiří Votava
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