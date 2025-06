Tvůrce Andoru prozradil, kolik seriál ze světa Star Wars stál. Disney mu dovolilo ukázat i genocidu

Uložit 0

Andor výrazně vyčnívá mezi ostatními tituly Star Wars poslední doby snad ve všech myslitelných ohledech. A to mělo svoji cenu, v doslovném i přeneseném významu. Rozpočet dvou řad velkolepé space opery prý výrazně překročil půl miliardy dolarů a její tvůrci explicitně vyprávěli o tom, na co jiní neměli odvahu. Právě takových riskantních projektů ale Star Wars potřebují více, pokud mají ještě někdy někoho nadchnout.

Přestože v předaleké galaxii proběhl odstřel celých planet, zabíjely děti a mávalo se sytě rudými vlajkami se zlověstnými znaky, vše muselo být zároveň nějak přístupné dětským divákům. Proto i ty nejhrůznější činy probíhaly jaksi na pozadí, mluvilo se o nich nepřímo nebo se na ně rychle zapomínalo ve jménu osobních cest hrdinů. Tvůrci Andoru ale od úvodních scén první řady zkoušeli, jak dalece jim Disney dovolí tyhle bezpečné mantinely rozšířit nebo překročit.

Proto vyprávění seriálu začínalo v nevěstinci. „Nemůžeme ukazovat nahotu, ale první scénu jsem dal do bordelu zcela záměrně, jen abych věděl, co se stane a jak daleko můžeme zajít,“ řekl tvůrce Andoru Tony Gilroy v rámci panelu na festivalu ATX Television Festival. Ve druhé sérii pak následovala i milostná scéna – pouze naznačená, ve světě Star Wars ale přesto novum.

V televizním prostředí, kde hlavně u HBO už dlouho vznikají počiny s velmi explicitními sexuálními scénami a krvavým násilím, to působí jako poněkud zastaralé téma. U Hry o trůny, Idolu nebo Euforie se spíš mluví o tom, že mají nahoty příliš a působí samoúčelně. U Star Wars to nicméně znamená zásadní posun významů značky. Zvlášť v případě projektu s tak vysokými produkčními náklady jako měl Andor.

„Pro Disney to je 650 milionů dolarů (14,1 miliard korun),“ prozradil Gilroy. Při 24 natočených epizodách to je v průměru 27 milionů dolarů za jednu. Server Variety doplňuje informaci vlastního anonymního zdroje, podle něhož náklady na produkci o pár desítek milionů narostly kvůli předloňským hollywoodským stávkám. Po odečtení slev na daních to prý vychází na asi 20 milionů za epizodu, což odpovídá titulům jako Rod draka nebo Odloučení, tedy jedněm z nejpopulárnějších seriálů v televizi, kvůli nimž si lidé předplácejí streamovací služby.

U Andoru se naproti tomu odhadoval spíš nižší zájem diváků – způsobený jistě omezeným publikem vzhledem k jeho specifičnosti, už déle se ovšem propadá sledovanost všech projektů ze světa Star Wars. Většinou proto, že nepřinášejí nic moc nového či zajímavého a novináři ani diváci u nich nešetří kritikou.

Seriál Tonyho Gilroye, který napsal také scénář k oblíbenému Rogue One: A Star Wars Story, ovšem ukázal, že z téměř padesátileté franšízy lze stále vyždímat něco zcela neokoukaného. Jednak je na obrazovce ve velkolepé výpravě, detailních kulisách a kostýmech nebo skvělých vizuálních efektech vidět každý investovaný dolar. Jednak příběh o vzestupu rebelie vůči brutálnímu politickému režimu zachází do míst, kam se jen vyjímečně vydávají i projekty HBO nebo Netflixu.

Andor tak poměrně do detailu vypráví o tom, jak se utahují šrouby fašistické mašinérie, jaký to má dopad na obyčejné lidi a jak náročné, a často tragické, je proti tomu bojovat. Disney v těchto ohledech Gilroyovi a jeho kolegům dovolilo až překvapivě mnoho. „V první řadě jsme napsali ‚Nasrat na Říši‘ a oni nám řekli ‚můžete tohle předělat‘,“vysvětlil filmař. To ale podle jeho slov byl jediný výraznější zásah. „Za 24 epizod jsem nikdy nepřijal poznámku,“ dodal.

Tak v jednom z vrcholů druhé řady, proslovu senátorky Mon Mothmy před galaktickým senátem zaznívají slova o otřesné genocidě, manipulaci s informacemi a převrácení skutečnosti naruby. Sám Gilroy pak na festivalu oceňoval, jak nedávno dostal svolení otevřeně mluvit o fašismu. U natáčení druhé řady Andoru nastaly problémy s financováním tak nákladného projektu, proto také skončil po dvou místo původně plánovaných čtyřech sériích. Jinak ale Disney konečně někomu dalo prostor otevřít jednu z jeho nejstřeženějších značek radikálním myšlenkám.

Na něco podobného si diváci budou nejspíš muset počkat delší dobu. Příští rok do kin zamíří The Mandalorian and Grogu, celovečerní rozšíření nejúspěšnějšího z hraných seriálů Star Wars. V roce 2027 pak má následovat Starfighter, kde hlavní roli ztvární Ryan Gosling. Má jít o poměrně klasické, rodinné dobrodružství z předaleké galaxie.