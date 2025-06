Týmům po celém světě pomáhají komunikovat se satelity. Brněnský startup teď získal desítky milionů

Uložit 0

Investujete roky vývoje a desítky milionů korun do vlastní družice, ale když ji pak vypustíte do vesmíru, dokážete s ní komunikovat a zadávat jí příkazy jen v krátkých časových oknech dohromady hodinu denně. Většina vědeckých týmů či společností má totiž k dispozici jen jednu pozemní stanici. Brněnský Groundcom problém řeší sdílením kapacit těchto stanic, ale i budováním vlastních – počet družic ve vesmíru se má totiž během dalších let zvětšovat v násobcích. To zaujalo také investory, kteří startupu poslali desítky milionů korun. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Groundcom

Kdo investuje: České fondy Electron Capital Partners, Garage Angels a JIC Ventures

Kolik a v jakém kole: 1,5 milionu eur (37 milionů korun) v seed kole

Kolik již startup získal: Se současnou investicí jde již o 2,24 milionu eur (56 milionů korun) ve třech kolech, předtím startup podpořili například zakladatel Pixel Federation Šimon Šicko, spoluzakladatel Sygic Michal Štencl nebo finanční investoři z New Yorku.

Foto: Groundcom Pozemní anténa pro komunikaci s družicemi od Groundcomu

Co Groundcom dělá: Vyvíjí, staví a provozuje vlastní pozemní stanice pro komunikaci se satelity na nízké oběžné dráze Země. Firma chce vytvořit síť, která umožní připojení bez čekání na přelet družice nad konkrétní anténou v krátkém časovém okně.„Naším cílem je vybudovat tak hustou síť, že satelity budou v ideálním případě nepřetržitě ve spojení se svými operátory. Nejen třeba hodinu denně, jak je tomu v současnosti,“ vysvětluje zakladatel a ředitel Jakub Lajmon.

Sídlo startupu a kde všude působí: Jde o brněnský startup, jeho řešení dnes využívají zákazníci v Evropě, na Blízkém východě i v Africe. Co se týče provozu antén, s investicí plánuje instalaci dalších dvou až tří mimo Evropu – v Austrálii, Jižní Americe a jihovýchodní Asii. To má Groundcomu umožnit obsloužit zákazníky, kteří provozují konstelace desítek družic s celosvětovým dosahem.

Zakladatelé: Jakub Lajmon se začal programování věnovat ve dvanácti, během let vybudoval i vlastní agenturu a s kamarádem ve Švýcarsku rozběhli firmu pro lety vrtulníkem. Groundcom založil v roce 2020.

Proč je to zajímavé: „Groundcom je skvělý příklad globálně orientovaného deeptech startupu s vizí a technologií, která může změnit celý obor. Investici vnímáme jako podporu nové infrastruktury pro rostoucí vesmírný průmysl,“ říká Marek Nechvátal z Electron Capital Partners, investičního rodinného officu zakladatelů úspěšně prodané firmy Tescan vyrábějící v Brně elektronové mikroskopy.

Na co startup plánuje využít investici: Část peněz půjde na další vývoj hardwaru s cílem zvýšit spolehlivost zařízení a zefektivnit výrobu. Firma zároveň nabírá nové talenty, hledá mechanické a RF inženýry, projektové koordinátory i vývojáře softwaru.