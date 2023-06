U Brna má vyrůst vícefunkční areál. V místě bývalého královského mlýna je v plánu 159 bytů

Zhruba patnáct kilometrů jihovýchodně od Brna má do tří let vyrůst nový developerský projekt, který má na místě bývalého královského mlýna na okraji Újezdu u Brna nabídnout jednak velký rezidenční komplex a také obchodní centrum, mateřskou školu či sportovní areál. Jmenuje se Tři Dvory a investiční skupina DRFG, které nově patří, říká, že jeho tržní hodnota je jedna miliarda korun. Aktuálně čeká, až získá stavební povolení, aby mohla na jaře příštího roku začít stavět. Finální dokončení je nyní plánováno na jaro 2026.

Za architektonickým návrhem projektu Rezidence Tři Dvory stojí studio Knesl Kynčl Architekti, které v něm navrhlo 159 bytů různých velikostí, od těch nejmenších až po prostornější byty o dispozicích 3+kk a 4+kk, jichž má být převaha. Ideální bydlení tu mají najít především mladé rodiny, páry i singles, kteří chtějí lokalitu s velkým množstvím užitku, ale zároveň s dobrým spojením do Brna, do jehož centra to trvá zhruba půl hodiny.

Újezd u Brna je vinařskou obcí, a proto i charakter plánované rezidence je inspirován uspořádáním tradiční moravské vesnice. To například znamená, že jednotlivé domy obklopují rozmanitý vnitroblok členěný do tří dvorů s pečlivě upravenými parkovými plochami. Součástí komplexu mají být také menší komerční prostory, které poslouží pro kavárnu a další obchody. Kromě toho bude projekt zahrnovat také moderní mateřskou školu. V přímém sousedství rezidence se nachází i městské sportoviště, jehož moderní hala má být dokončena do konce června 2023.

„Vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí v posledních letech bylo při plánování projektu naším záměrem vytvořit moderní cenově dostupné bydlení, které bude na pěkném a zajímavém místě, ale zároveň nabídne také dobré dopravní spojení do Brna. Máme radost, že projekt Tři Dvory všechny tyto podmínky naprosto splňuje,“ říká Josef Šilhánek, ředitel realitní divize DRFG Real Estate. Ceny podle něj mají být nižší než v Brně, kde je navíc bytů dlouhodobě nedostatek. V plánu je pouze přímý prodej koncovým zákazníkům, o nájemním bydlení se neuvažuje.

DRFG při oznámení akvizice tohoto developerského projektu neuvedlo o transakci žádné další podrobnosti. Původně se Rezidencí Tři Dvory prezentovala developerská společnost Domoplan, která ji již nyní na svém webu uvedený nemá. „Stavbu zaštítí DRFG Home ze skupiny DRFG a bude vybrán subjekt, který pro nás bude stavbu řídit. DRFG Real Estate projekt nabyla od předchozích vlastníků s právoplatným územním rozhodnutím a ve spolupráci s Knesl Kynčl Architekti pracujeme na finální podobě projektu a na získání stavebního povolení,“ uvedl Josef Šilhánek.