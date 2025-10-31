U kebabu si řekli: Buď teď, a nebo nikdy. Kamarádi z vysoké loví levné letenky a pomáhají i cestovkám
Miroslav Polach a Jiří Spolek si občas zajedou na otočku třeba na kafe do Etiopie nebo na oběd do Japonska. Akční nabídky si ale nenechávají jen pro sebe.
Přednáška hospodářských dějin, VŠE, rok 2011. Miroslav Polach a Jiří Spolek se snaží dávat pozor, ale výklad je moc nebaví. Místo poznámek přemýšlí, kam by se rádi vypravili, a hledají si levné letenky, které by jim jejich cestovatelské plány usnadnily. Dvojice už je mezi přáteli známá tím, jak často dokáže natrefit na výhodné nabídky. A tak právě na této přednášce vzniká nápad, který přeroste jejich studentskou bublinu: „Co kdybychom si vytvořili vlastní web?“
Jeden kamarád jim za tři piva naprogramoval jednoduchou stránku ve WordPressu, kde sdíleli tipy na levné letenky a zároveň pomáhali začínajícím cestovatelům. „Návštěvnost nám začala pomalu růst, na sociálních sítích jsme přidávali úlovky a komunita se postupně nabalovala,“ vzpomíná Polach. Se Spolkem ale mezitím úspěšně dostudovali a rozjeli úplně jiné kariéry – on sám se stal advokátem, jeho kolega pak pracoval pro Hewlett-Packard.
Ani jeden proto neměli dostatek času na milované cestování. Spolka nejvíc omezoval nedostatek dovolené, Polach se k lovu letenek dostával až po večerech, což ovšem snášel stále hůře. Ještě nějakou dobu nechávali web běžet bokem, pak ale přišel zlomový okamžik. „Potkali jsme se na Andělu a zašli na kebab. A u toho si řekli: ‚Buď teď, a nebo nikdy‘,“ líčí Spolek v rozhovoru pro CzechCrunch.
Uvědomili si totiž, že čím později člověk vyskočí z korporátního vlaku, tím bolestivější je následný pád. Neměli ještě děti ani hypotéky, a tak se rozhodli obětovat pohodlí stabilního zaměstnání a v roce 2016 založili vlastní firmu – cestovatelský portál Zaleťsi, zaměřený na vyhledávání levných letenek. „Jirka vždycky věděl, že právě tohle je jeho poslání. Já si tak jistý nebyl. Z jedné strany ale na mě tlačil šéf, ať už si vyberu, co vlastně chci v životě dělat. A z druhé strany mě postrkoval nadšený Jirka. Tak jsem do toho šel,“ směje se Polach.
S oběma muži, kterým je dnes shodně 36 let, se scházíme v jejich kancelářích v pražské Michli. Jde prý o výjimečnou událost – málokdy se tu sejdou současně. „Oba milujeme cestování, ale skoro nikdy nelétáme spolu. Když je jeden na cestách, druhý maká,“ vysvětluje Spolek. Připouští však, že dřív občas někam společně vyrazili – třeba na oběd do Japonska nebo na kafe do Etiopie. Vždy na otočku.
U nás platí, že 1 + 1 = 3.
Ve firmě, která zaměstnává přibližně 25 lidí, má každý z nich přesně poloviční podíl. Navíc se dělí i o pozici CEO. „Takhle se nám pracuje nejlépe, protože jsme jako den a noc,“ pokračuje Spolek. On sám se soustředí na nové technologie a testování nových přístupů, Polach pak dohlíží na kvalitu v již rozběhnutých projektech.
„U nás proto platí, že 1 + 1 = 3. Když něco vymýšlíme společně, vzniká něco, co by ani jeden sám nepostavil – Jirka tlačí na tempo, já držím strukturu. Výsledek je praktičtější a dá se lépe rozvíjet. A každý rok se naše spolupráce zlepšuje,“ popisuje Polach.
Tímto způsobem vybudovali firmu, jejíž letošní obrat by měl přesáhnout hranici 300 milionů korun, a to bez zapojení investorů. Z původního blogu se totiž časem stal ekosystém tří produktů rozložených do dvou firem. Jádrem zůstává Zaleťsi, na nějž navázali projektem Zaleťsi Business, který se zaměřuje na služební cesty a letenky pro firmy. Kromě toho zajišťují také přepravu netradičních věcí – od paddleboardů a kánoí až po sperma pro firmy zabývající se umělým oplodněním.
Třetím pilířem se stal projekt AirBakers, který označují za prémiovou laboratoř na zážitky. Cílí totiž hlavně na movité zákazníky, kteří si přejí sestavit luxusní itinerář na míru. „Zajišťujeme vše od víkendových pobytů až po cesty kolem světa. Neexistuje asi nic, co bychom nedokázali zařídit. Nedávno se jeden pán rozhodl, že si k 80. narozeninám nadělí návštěvu 30 nejkrásnějších koncertních síní. Jiným klientem byl novomanželský pár na cestě kolem světa, který do poslední chvíle nevěděl, co je čeká. V každé destinaci otevírali obálku s kvízem, jenž jim prozradil další zastávku,“ usmívá se Polach.
AirBakers nabízí zájezdy přibližně od 80 tisíc korun na osobu až po výlety se soukromým letadlem, které mohou vyjít i na několik milionů. Před pěti lety také firma poprvé zorganizovala speciální charterový let, kterým společně cestovaly všechny konkurenční české týmy mířící na Rallye Dakar. „Od té doby je tam vozíme pravidelně. Nabízíme i VIP zážitek fanouškům, kteří tam chtějí jet spolu se závodníky. Kromě Dakaru organizujeme rovněž hromadné výjezdy až pro stovky lidí – třeba skautské jamboree v Koreji nebo cestu za baseballem do Tokia,“ vyjmenovává Polach.
Se Spolkem ovšem nezapomíná ani na méně majetné cestovatele, kteří hledí hlavně na cenu. „Dřív se totální pecky objevily i dvakrát nebo třikrát do měsíce, dnes spíš jednou za čtvrt roku. Ovšem díky rostoucí konkurenci mezi aerolinkami je nyní možné z Prahy létat historicky nejlevněji. Ověřené postupy se přitom nemění. Člověk musí být hlavně flexibilní – jak v termínu, tak i destinaci,“ upozorňuje Spolek.
Podnikatelská dvojice se nyní zaměřuje rovněž na vyhledávání levnějších letenek pro cestovní kanceláře nebo firmy vysílající své zaměstnance na služební cesty. Dlouhá léta se tyto letenky prodávaly téměř výhradně přes globální distribuční systém (GDS), do nějž aerolinky nahrávaly svou nabídku. Využívání GDS je však pro ně nákladné a zároveň omezující.
Tyto společnosti proto začaly přecházet na vlastní systémy nazvané NDC, které umožňují prodávat letenky napřímo agenturám a zároveň efektivněji nabízet doplňkové služby, z nichž aerolinky – zejména ty nízkonákladové – profitují nejvíc. Jde zejména o přepravu zavazadel navíc, výběr sedadla, přednostní odbavení nebo vstup do letištních salonků. Aby klienty motivovaly ke změně, nabízejí nejvýhodnější tarify jen prostřednictvím NDC kanálů. A navíc zavádějí poplatky za vystavení letenky rezervované přes GDS.
Akční letenky pravidelně posíláme kamarádům přes WhatsApp.
Podle zástupců Zaleťsi je tak pro agentury a firmy přechod k NDC výhodný díky reálným úsporám, někdy i v řádu několika tisíc korun na jedné letence. „Většina českých letenkových agentur však raději zůstává u GDS, protože mají nasmlouvané fixní servisní poplatky za vystavení letenky. Je jim tak v zásadě jedno, zda letenka stojí 10 nebo 15 tisíc – jejich ‚feečko‘ je stejné. A práce v GDS je pro ně mnohem pohodlnější,“ uvádí Polach.
Zaleťsi Business však nyní roste právě díky vyhledávání letenek přes NDC. „Znamená to víc práce a složitější provoz, klientům to ale reálně šetří peníze – rozdíl mezi oběma systémy se průměrně pohybuje kolem 700 až 1 000 korun na letence, v rámci promo akcí i víc. Největší rozdíl jsme zaznamenali u letenky do Francouzské Polynésie. Ušetřili jsme tam přes 10 tisíc na osobu, celkově téměř sto tisíc,“ doplňuje Spolek.
A rovnou přiznává, že jejich servisní poplatek u rezervací přes NDC je vyšší než u konkurence, ale díky celkovým úsporám může být nabídka pro klienty výhodnější. Ostatně za poslední rok navázali spolupráci s více než dvacítkou cestovních kanceláří. U firem řešících letenky pro služební cesty však zatím zůstává téma GDS vs. NDC opomíjené.
„Vystavují desítky až stovky letenek ročně, ale většinou o rozdílech mezi systémy vůbec nevědí. Ve výběrových řízeních řeší každou korunu, zatímco na letenkách přicházejí o statisíce. To se teď snažíme změnit a vysvětlovat jim, že výše servisního poplatku není to nejdůležitější,“ plánuje Polach.
Ačkoliv jsou teď se Spolkem ostřílenými podnikateli, jejich hlavní vášní zůstává cestování – ideálně to, které je výjimečné a zároveň cenově dostupné. Polach se do konce roku chystá do Maroka a poté se vydá do Norska, kde se bude potápět s kosatkami. Jeho byznysový parťák letí do Kambodži a jeden víkend stráví v Moldavsku. Kromě toho samozřejmě cestují i pracovně.
A akční letenky si pro sebe nenechávají. „Pravidelně je posíláme kamarádům přes WhatsApp. Obvykle ve stylu: ‚Hele, můžeme do Libanonu za dva tisíce. Jedeme tam lyžovat? Na rozhodnutí máte půl hodiny‘,“ uzavírají se smíchem dva muži, kteří i nadále zůstávají lovci levných letenek.