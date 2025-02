U Masaryčky se otevřel hotel. Bude v něm i oblíbená asijská restaurace Sumi Garden a kino s výčepem

Uložit 0

Revitalizace okolí Masarykova nádraží nabírá na obrátkách. Po modernizaci veřejného prostoru a stavbě prosklených vstupů do metra se teď práce přesunuly do Hybernské ulice. Tam se už loni na podzim otevřel hotel The Cloud One Prague, teď ho nově doplní i oblíbená asijská restaurace nebo kulturní prostor s kavárnou.

Vždycky to bývala spíš taková hluchá ulice, kudy projížděla auta a lidé se v ní příliš nezastavovali. V posledních letech ale v Hybernské přibyly gastronomické prvky, konkrétně stejnojmenný podnik Hybernská nebo restaurace Červený Jelen. Teď se atraktivita jedné z ulic navazujících na Masarykovo nádraží posune zase o kus dál.

Mezi nejnovější přírůstky, které na adrese najdete, patří pobočka Max Fitness. To otevřelo už na podzim loňského roku posilovnu v atriu hotelu The Cloud One. Jedná se o menší a intimnější prostor, než jaký nabízí franšíza třeba na Floře nebo na Chodově.

Foto: Penta Hotel The Cloud One v Hybernské nabízí výhled na Staré Město

Novinkou, která Hybernskou také brzy zpestří, je asijská restaurace Sumi Garden. Ta si už získala skvělou pověst pobočkou na Vinohradech, kterou otevřela v roce 2019. Stejně jako tam nabídne i v centru Prahy výběr japonských pokrmů včetně nejrůznějších variací sushi setů.

Kromě sportu a gastronomie přibude v Hybernské i kulturní prvek – Edison Filmhub. Koncept, který funguje už v Jindřišské, propojuje kino s kavárnou, ve večerních hodinách pak barem. Zaměřuje se ale i na pořádaní filmových festivalů nebo konferencí. A stejně jako ta současná, i nová pobočka Edisonu se má nacházet v proskleném prostoru s vysokými stropy. Bude navíc spolupracovat s už zmíněným hotelem, aby si mohly prostory kina pronajímat i firmy.

Rekonstrukcí už prošla i obchodní pasáž Masarykova nádraží, která stojí podél Hybernské. Před Vánoci tam otevřelo třeba knihkupectví Knihy Dobrovský, brzy se má pak přidat i pobočka kavárenské sítě Paul. Přestavbou pak prochází i bývalá budova pošty, ze které se stane kancelářský objekt. Zároveň se z nádraží stává i kulturní místo – v jeho prostorách už se konala třeba charitativní výstava fotek Jana Saudka.

Aspektem, který se při revitalizaci okolí Masarykova nádraží pod taktovkou Penty zohledňuje, je i zklidnění dopravy. Právě Hybernská totiž ústí v oblasti U Bulhara, jedné z nejvytíženějších křižovatek v Praze. Chodcům má tak pohyb v okolí usnadnit plánované přestřešení Masarykova nádraží.