U Pražského hradu se objevila obří svatováclavská koruna. Má dva metry a je ze 128 tisíc kostek LEGO
Česká LEGO továrna slaví výročí svého vzniku ve velkém stylu. Stavba státního klenotu zabrala celkem 490 hodin.
Tomu, kdo se během čtvrtečního rána prošel po Hradčanském náměstí, se odhalil nezvyklý pohled. V těsné blízkosti Pražského hradu se totiž objevil dvoumetrový model svatováclavské koruny. Není sice ze zlata a nezdobí ho safíry, smaragdy ani spinely, zato je 7,5krát větší než originál a na jeho sestavení padlo úctyhodných 128 333 LEGO kostiček. Kdyby se někdo rozhodl všechny naskládat na sebe, vytvořil by sloup vysoký 1100 metrů, tedy vyšší než hora Ještěd včetně vysílače.
Majestátní model, který měří téměř dva metry, se zde v polovině září neobjevil náhodou. Vznikl na počest čtvrtstoletí existence továrny LEGO v Kladně, druhé nejstarší továrny této legendární značky na světě. A co je ještě zajímavější, jde o vůbec první LEGO model věnovaný ryze českému tématu.
„Je symbolem naší historie, hodnot i dovedností. Spojuje dánskou vizi hravosti s českou zručností a smyslem pro detail. I ten největší klenot je pro nás hračka,“ říká generální ředitelka kladenské továrny Michaela T. Horáková.
Spolu s korunou LEGO na Hradčany přivezlo i doprovodný program, který cílí jak na děti, tak dospělé sběratele. Ti si zde od 18. do 21. září mohou například sestavit vlastní miniaturní model koruny nebo postavičku krále Karla IV.
Na Kladně vznikají největší LEGO stavebnice světa
Když v roce 2000 vznikla v Kladně továrna LEGO, pracovalo v ní zhruba 80 zaměstnanců. Dnes je situace zcela jiná. Areál o rozloze přesahující 124 tisíc metrů čtverečních, tedy velikosti zhruba tří Václavských náměstí, zaměstnává více než tři tisíce lidí a řadí se tak k největším zaměstnavatelům ve středních Čechách.
Kladenská továrna patří k největším výrobním závodům společnosti. V období hlavní sezony se zde týdně vyrobí až čtyři miliony stavebnic, což představuje přibližně 80 milionů setů ročně a jeho produkce míří do více než 120 zemí světa.
V Kladně se kompletují také některé z nejrozsáhlejších a nejznámějších sad značky. Patří mezi ně Eiffelova věž, Titanic, Colosseum, vesmírná loď Millennium Falcon z kultovní vesmírné série Star Wars či Bradavice inspirované filmy o Harrym Potterovi.
Součástí kladenské továrny je také LEGO Model Production – dílna, kde vznikají unikátní modely pro obchody, Legoland parky a mezinárodní projekty. Právě odtud pochází tým, který svatováclavskou korunu stavěl celých 490 hodin.
Z těchto dílen vyšel například model X-Wing Starfighter ze Star Wars v poměru 1:1 s rozpětím křídel 13,4 metru, téměř 16 metrů vysoký Strom kreativity nebo funkční modely aut v reálné velikosti. Letos se dokonce po okruhu v Miami projela plně pojízdná verze LEGO F1 závodních aut pro všech 10 týmů Formule 1.