Ukázal, kdy investice do realit nedávají smysl. Vyzkoušet si můžete i jeho nemovitostní kalkulačku
Kirill Juran ze společnosti SMPL je známý jako odborník na krypto, teď na sebe ale upozornil díky nemovitostem. A byl i hostem podcastu Money Maker.
Developer Dušan Kunovský, majitel společnosti Central Group, nedávno ohlásil, že přerušuje výstavbu některých projektů, protože náklady neúměrně stoupají a on by musel příliš zdražovat. Jenže zájemců je i přes raketový růst cen nemovitostí pořád víc než dost, jako by se z investování do realit stal definitivně národní sport. Právě pro ty, kdo zvažují nákup investičního bytu, přichystal výnosovou kalkulačku investor a odborník na daně Kirill Juran, který nedávno uspěl i se svým videem o nákupech nemovitostí.
Jednatřicetiletý Juran vyrobil video, jež vypustil na YouTube zhruba před měsícem, protože si chtěl sám udělat pořádek v tom, jak přesně investice do realit vynáší. „Chtěl jsem si to srovnat sám pro sebe, protože taky investujeme do nemovitostí. Chtěl jsem mít dobrý nástroj, jak poznat, že to dává smysl. A neopírat se jenom na takové ty obecné formulace, že Češi milují cihlu,“ řekl v podcastu Money Maker. Ten si můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo se na něj podívat níže v tomto článku.
Juran, spolumajitel skupiny SMPL, která se věnuje daňovému a právnímu poradenství a specializuje se mimo jiné na kryptoměny, se svým videem zabodoval: na YouTube má tento více než padesátiminutový snímek přes 112 tisíc zhlédnutí. A protože i jeho samotného úspěch zaskočil, rozhodl se jej s kolegy zúročit – a do světa vypustili i kalkulačku nemovitostních výnosů.
„Data nikde neschováváme, žádná registrace není potřeba. Kalkulačku budeme rozvíjet a zlepšovat,“ slíbil na svém účtu na sociální síti LinkedIn. Do kalkulačky si zájemce vloží údaje o tom, jakou hypotéku si bere a na jak dlouho, přiloží k tomu předpokládaný výnos z nájemného a informace, jak jej hodlá navyšovat. A nemovitostní kalkulačka mu vyplivne, na jaký výnos se dostane, aby si mohl posoudit, zda se mu investice do bytu vyplatí.
V podcastu Money Maker nyní Juran popsal, že kromě obecného zájmu o investování a snahu popularizovat tuto oblast, v něm idea natočit kritické video zrála delší dobu: „Může to být dva roky zpátky, co jsem se náhodou ocitl na workshopu, celkem tam bylo třeba 30 lidí a vedli to dva kluci. A hlavní teze byla: My jsme schopni z kohokoliv, i když máte negativní cash flow a i když jste zadlužení, do dvou let zařídit díky sérii nějakých kroků a úvěrování, že budete mít nemovitosti v hodnotě 30 milionů korun.“
Kirill Juran, který na sebe upozornil také svým angažmá ve známé bitcoinové kauze, kde zastupoval proti státu několik klientů, v podcastu poodhalil i to, jak on přemýšlí o nemovitostech a investicích do nich. Popsal třeba, že se nedávno koukal raději než na byty na komerční prostory, a to na lukrativní adrese v pražských Holešovicích.
„Teď se prodával jeden retail asi za 12 milionů s výnosem šest procent, takže to vycházelo na něco jako 60 tisíc měsíčně, byla to dlouhodobá nájemní smlouva, stabilní firmy, prostě bezpečná investice. Pokud bych chtěl z bytu vytlačit šedesát tisíc měsíčně, tak ho musím koupit za asi 25 milionů. To je dvojnásobek investice při stejném výnosu,“ upozornil v nejnovějším dílu Money Makeru.