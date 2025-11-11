Ukazuje ve videích pupínky i vrásky a postavila na tom byznys. Dřív jsem se styděla vyjít z domu, říká
Jekatěrina Nagy známá jako Eki se od úspěchu na Instagramu posunula k vlastnímu kosmetickému studiu Skin Spot.
Roky ukazovala na Instagramu svým sledujícím, jak správně pečovat o pleť, postupně ale svoje aktivity přetvořila do vlastního kosmetického centra. K práci ji však nepřivedla vášeň k oboru, nýbrž vlastní nepříjemná zkušenost. „S nástupem na výšku se mi vlivem stresu a finálního dospívání rozjelo opravdu těžké cystické akné. Bojovala jsem s tím pár let a nikdo mi nedokázal pomoct,“ vypráví o své cestě do světa kosmetiky Jekatěrina Nagy, známá spíše jako Eki.
„Vysoká škola byla nová příležitost potkat spoustu nových přátel a já měla obličej posetý velkými boláky, které nešly ničím zakrýt. Měla jsem problém vyjít ráno z domu, bylo to velmi psychicky náročné,“ popisuje Nagy. Obrátila se proto na specialisty z oborů kosmetiky i dermatologie, u všech ale narážela na stejný problém – nikdo se nesnažil najít původ jejích potíží.
„Každý si jel jenom svůj píseček, od nikoho jsem nedostala komplexní pohled,“ vysvětluje pro CzechCrunch nyní dvaatřicetiletá Nagy. Stejně jako řada jiných proto zkoušela všemožné dostupné krémy a čisticí vody, pleť zatěžovala silnými preparáty z lékárny… a dlouhodobý účinek žádný. „Nakonec jsem se do studia pokožky a péče o pleť ponořila sama. Pomohlo mi si uvědomit, že pleť nesmím trápit a nemám ji trestat za to, že není dokonalá,“ shrnuje základní myšlenku, které se pak držela.
K novému přístupu ji přivedla tehdy ještě nepříliš známá korejská kosmetika, která stojí na hydrataci a vrstvení lehkých produktů. „Do té doby jsem pleť přesušovala a ničila si kožní bariéru agresivními složkami, které mě měly akné zbavit. Pleť jsem tedy začala čistit jemně, zařadila jsem hydratační produkty, mnohem lehčí krémy a po pár měsících jsem měla z poloviny vyhráno,“ popisuje Nagy změnu rutiny podpořenou úpravou nevhodných hygienických návyků v péči o pleť, které konečně přinesly žádoucí výsledky.
Po vysoké škole pracovala několik let v marketingu, volný čas ale stále vyplňovala studiem kosmetiky a péče o pleť. „Za těch pět let se mi toho dost nakupilo, a jelikož jsem korejské kosmetice propadla, přišlo mi nejjednodušší založit e-shop,“ vzpomíná na začátek nové kariéry. Společně s e-shopem spustila také instagramový účet, kde vysvětlovala význam jednotlivých pleťových přípravků i filozofii korejské kosmetiky. „Pak ale přišel covid, byla jsem na mateřské, lekla se a e-shop zavřela. Zbyl mi ale účet na Instagramu, tak jsem se rozhodla pokračovat alespoň v edukaci,“ vypráví Nagy.
Kromě toho se rozhodla také nabourávat klamnou představu o dokonalé pleti, podporovanou všudypřítomnými filtry a retuší. Začala sdílet fotky a videa bez make-upu a dodnes svou pleť ukazuje se všemi jejími nedokonalostmi. „Musím jít příkladem. Nemůžu říkat, že záněty a vrásky jsou v pohodě, a pak mít na videích filtry. Ze začátku to komfortní nebylo, ale postupem času mi to přestalo vadit,“ vysvětluje Nagy. „Moje pleť už si něco zažila a není dokonalá. Jenže cílem není to, aby byla dokonalá, ale zdravá.“
Na jejím instagramovém účtu, který má dnes sedmnáct tisíc sledujících, se po čase začaly množit poptávky na sestavení kosmetické rutiny. A tím se položily základy jejího budoucího byznysu. „Ze začátku jsem sledujícím příležitostně radila, byla to ale velká zodpovědnost. Abych si rozšířila obzory a mohla poskytovat placené poradenství, rozhodla jsem se absolvovat kosmetický kurz,“ říká. Tehdy ji svět kosmetiky plně pohltil a začala hledat místo, ve kterém by nové znalosti mohla i praktikovat.
Pronajala si místnost v zavedeném salonu a do tří měsíců měla plné kapacity. Začala proto hledat prostory, které by byly jen její – a nakonec je našla na pražském Karlově náměstí. „V březnu 2022 jsem otevřela Skin Spot, ve kterém jsem byla sama, druhá místnost byla prázdná a třetí jsem pronajímala holkám, které dělaly permanentní make-up,“ vzpomíná na start své firmy, která v letošním roce překročí pětimilionové tržby, aktuálně zaměstnává deset lidí a měsíčně ošetří přes 200 klientů.
Péče o pleť jako spojené nádoby
Vidinou Nagy je vytvořit kliniku, ve které se budou snoubit kosmetické i dermatologické praxe. Oba obory totiž pracují s pletí odlišně a jejich znalosti by se v ideálním případě měly podle ní doplňovat. „Ještě pořád jsou to často dva protikladné tábory, což je něco, s čím se snažím bojovat,“ říká Nagy.
„Lékaři a lékařky dlouho neměli důvěru, že kosmetičky mají dostatečné vzdělání a dokážou navázat na jejich práci. Oni ale znají pokožku z úplně jiného aspektu a na kůži nesahají tolik jako právě kosmetičky, které s kosmetickými produkty denně pracují a rozumí jejich složení, což je něco, co lékaře ve školách neučí. Za mě je to dvojice, která se skvěle doplňuje a dokáže komplexně pomoci,“ vysvětluje.
Skin Spot aktuálně nabízí konzultace s dermatoložkou, která vyšetří třeba i pigmentová znaménka. V plánu je ale jednou plnohodnotná dermatologická ambulance. „Je to běh na dlouhou trať, vyžaduje to totiž spoustu peněz a času,“ dodává Nagy. Kromě toho ve studiu nabízí konzultace, workshopy a klasické kosmetické procedury jako čištění pleti, chemické peelingy, microneedling a další.
K tomu přidává i několik konkrétních rad pro lepší pleť – klíčem podle ní je klasická mantra opakovaná i lékaři „vyvážená strava, pravidelný pohyb, dostatečný spánek“. A také pravidelnost a správně vybrané kosmetické produkty. „Neexistuje jeden zázračný produkt, který vše vyřeší. Pravidelné čištění, hydratace a SPF jsou základ, k tomu je pak možné přidávat další produkty navíc,“ líčí kosmetička.
Ty je potřeba vybírat na míru své pleti a být systematický. „Pokud mám smíšenou pleť a trápí mě akné, zjistím si, jaké aktivní látky jsou vhodné, a hledám produkty, které je obsahují. Zároveň pokud mám pleť citlivější, zaměřím se nejprve na zocelení bariéry. Pokud mě ale citlivost netrápí, můžu řešit rovnou akné, to se však někdy vyřeší už jen samotným posílením bariéry,“ uvádí Nagy příklad.
Dobrou rutinu podle ní lze sestavit i v té nejnižší cenové kategorii i z konvenční kosmetiky běžně dostupné v drogeriích, čím se odlišuje od velké části ostatních kosmetiček. „Není to o značce ani o ceně, ale o aktivních látkách a o problému, který je potřeba zacílit. Jedna značka s omezeným počtem produktů totiž nemůže sednout všem,“ naráží Nagy na častou praktiku kosmetických salonů, které pracují s jednou značkou kosmetických produktů.
Vzdělávací posty a tipy na kosmetické produkty, které Nagy dosud zveřejňovala na svém osobním instagramovém účtu, se nyní rozhodla tvořit společně se svými kolegyněmi ve Skin Spotu a svůj účet si ponechat pro nepravidelný obsah zachycující její život a podnikání. „Chtěla jsem zvládnout všechno – být přítomná máma a manželka, podnikatelka, odbornice, influencerka. Ale ukázalo se, že to prostě nejde,“ vysvětluje konec „skinfluencerské“ kariéry v nejnovějším příspěvku.
Podnikat začala, když byl její dceři rok, online kurzy pak natáčela s čtyřměsíčním synem. Po pěti letech kloubení mateřství a podnikání proto nyní hledá udržitelný balanc. „Svoji práci vnímám jako poslání. Našla jsem se v tom a vidím v ní obrovský smysl. Jelikož už ale Skin Spot nestojí jenom na mně, můžu být zase trochu přítomnější pro sebe a své blízké,“ uzavírá