Uspěl v souboji Zdeňka Pohlreicha. Teď v Olomouci za miliony otevřel stylové bistro pro milovníky Itálie
Petr Heneš z Long Story Short otevřel v Olomouci své vysněné italské bistro, které láká na domácí pečivo i těstoviny a zaujalo legendu českého gastra.
S provozováním úspěšného podniku, kde se člověk může najíst, napít a třeba také ubytovat, už má letité zkušenosti. Petr Heneš stojí za konceptem Long Story Short, který je gastronomickou chloubou Olomouce a je známý i z televizního Pohlreichova souboje restaurací. A právě jeden z nejslavnějších tuzemských šéfkuchařů si nenechal ujít moment, kdy Heneš v srdci Moravy otevřel nové místo s italským nádechem, které má už teď překonávat jeho nejoptimističtější představy.
„Realita je jiná, než jsme si mysleli,“ říká za ruchu odsouvání židlí, pokládání talířů, cinkání skleniček a štěbetání hostů Petr Heneš, spolumajitel a dlouholetý šéf Long Story Short. „Věděli jsme, že o to bude zájem, ale že bychom měli od rána do večera tak plno, že lidé odcházejí, protože pro ně nemá smysl čekat na volný stůl, to jsme nečekali,“ popisuje pro CzechCrunch úvodní dny poté, co v Olomouci otevřel své očekávané italské bistro.
Jmenuje se Bistro Central a narazíte tam jak na domácí plněné focaccie, ciabatty či croissanty, tak na italskou kávu, autentické víno či šestnáct druhů těstovin podle vlastních receptur. Anebo tiramisu, protože… co by to bylo za Itálii bez něj. Ne, že by šlo o zbrusu novou gastronomickou novinku, podobně laděných míst je po Česku spousta, Heneš si tím ale plní sen, který se v jeho hlavě začal formovat už před šesti lety.
V roce 2019 byl čerstvým šéfem Long Story Short, kterému začal postupně dávat nový směr, v mezičase si ale olomoucký šéfkuchař se zkušenostmi ze zahraničí všiml vypsaného tendru od místního Muzea umění, které nabízelo jeden ze svých tradičních prostorů k pronájmu. „Měl jsem myšlenku, že bych tam otevřel italské bistro bez pizzy, zaměřené na pastu, sendviče, kávu a víno,“ vzpomíná Heneš. Tendr vyhrál, plán mu ale moc nevyšel.
Protože se tehdy olomoucké Muzeum umění chystalo na rozsáhlou rekonstrukci svého spodního sálu (také s názvem Central), která měla proběhnout za dva roky, nedávalo mu smysl bistro otevírat jen na dočasnou dobu. „Vedení muzea ale za mnou přišlo a řeklo, že si tam prozatím můžu otevřít jakýkoliv podnik. A tak jsme tam na zkoušku rozjeli kavárnu berlínského typu s názvem And the Story Begins,“ dodává.
Právě ta Olomoučanům přiblížila prostory Muzea umění v jiném světle – a jak Heneš dodává, i když se s ní trefili přímo do covidové doby, měla mezi lidmi velmi dobré ohlasy. Bavila ho natolik, že chtěl od svého původního konceptu italského bistra zcela upustit a otevřít ji tam natrvalo, jenže s takovým nápadem do zmíněného tendru nešel. A byl zamítnut. „Asi to na státní instituci bylo moc divoké,“ říká.
Rychle se ale vrátil k původnímu plánu v podobě italského podniku a ve spolupráci s muzeem rozjeli rekonstrukci ve vyšších milionech korun, aby mohli Bistro Central co nejdříve otevřít. Přetavení myšlenky na papíře do reality trvalo asi dva roky a vygradovalo to v pátek 3. října, kdy se nová gastronomická zastávka v srdci hanácké metropole otevřela, v ten moment ještě v rámci zkušebního provozu.
Protože na otevření už nějakou dobu lákali na sociálních sítích, zájem se dostavil hned. A ne nutně jen proto, že se jedná o další rozšíření gastronomické rodiny Long Story Short, ale také z důvodů rostoucí popularity italských bister v Olomouci. Tomu ostatně hodně pomohlo i bistro Claudio, které se otevřelo letos v květnu a láká zákazníky na sendviče, kvůli nimž jeho majitelé jezdili na otočku do Florencie.
Na oficiální přestřižení pásky dorazil i jeden z nejpovolanějších lidí v gastru, s nímž má Heneš četné zkušenosti. „Zdenda je z toho nadšený,“ říká a odkazuje na šéfkuchařskou ikonu Zdeňka Pohlreicha, se kterým se zná ze zmíněného pořadu Pohlreichův souboj restaurací. Jeho Long Story Short se tam dostalo až do finále, což mu vyneslo celorepublikový zájem a meziroční růst v tržbách o desítky milionů korun.
Jestli i Bistro Central bude následovat úspěch Long Story Short, ukáže až čas. Prozatím z Heneše čiší spokojenost a zčásti i překvapení z návalu zákazníků v úvodních dnech, nějaká přehnaná očekávání ale nemá. „Chci, aby člověk, který do bistra přijde, neměl pocit, že sedí v nějaké nadřazené, degustační restauraci, ale cítil se tam přirozeně, uvolněně, prostě jako v Itálii,“ dodává.
A byť sotva otevřel nový podnik, už spřádá další plány, tentokrát z pivního ranku. Kousek od Bistra Central chce v dohledné době otevřít i novou pivnici, která má svým konceptem vyčnívat mezi desítkami jiných olomouckých hospod. Konkrétnější ale zatím není.