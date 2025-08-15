Už dávno to není jen o bojovnících. UFC pod vedením legendy roste, rekordní deal se domluvil za dva dny
UFC uzavřela smlouvu s Paramountem. Přinese to nový model vysílání, kdy budou zápasy k vidění na jeho streamovací službě, ale i miliardy dolarů.
Dana White je zvyklý dělat věci po svém. I když se už víc než dvacet let pohybuje na vrcholu MMA a vede největší světovou organizaci tohoto sportu UFC, pořád má pověst člověka, který rád překvapuje. V srpnu to potvrdil znovu, když oznámil, že příští rok plánuje uspořádat turnaj na trávníku Bílého domu. Nejde přitom jen o kuriozitu, pro Whitea to je i ukázka toho, kam se UFC za poslední rok posunulo. Z ligy závislé na prodejích jednotlivých přenosů se stává značka s ambicí být na stejné úrovni jako třeba basketbalová NBA. Dalším krokem je navíc obří deal se streamovací platformou.
UFC patří pod společnost TKO, která tak dala pod jednu střechu dva nesmírně populární segmenty v americkém sportu. Na jaře v roce 2023 se UFC spojilo s wrestlingovou WWE, a to pod vedením dvojice Ari Emanuel a Mark Shapiro. Oba mají za sebou roky v hollywoodském i sportovním byznysu a mluví o strategii, která kombinuje prémiový obsah, globální prodej práv a exkluzivní zážitky pro fanoušky i sponzory. „Klíčem je dostat fanoušky co nejblíž k bojovníkům a dát jim exkluzivní přístup, který jinde nemají,“ uvedl Shapiro loni v prosinci.
Když 64 procent příjmů TKO tvoří prodeje mediálních práv, logicky společnost usiluje o to, aby byl tok peněz předvídatelný a nezávisel na momentální hvězdě nebo jednom vydařeném galavečeru. Letos v létě se to celé ale posunulo o obrovský krok dál.
🚨 TKO President and COO Mark Shapiro has confirmed that a Paramount+ subscription will include access to every UFC event
That means you can watch EVERY UFC card for as little as $8 a month 👀🔥
Americká mediální společnost Paramount uzavřela s UFC sedmiletou smlouvu v hodnotě 7,7 miliardy dolarů (162 miliard korun). Od roku 2026 se tak všechny číslované galavečery i Fight Nights přesunou na její streamovací službu Paramount+, některé se dostanou i na hlavní televizní kanál CBS. Pro fanoušky to znamená konec modelu pay-per-view, kdy museli za jeden přenos platit až 70 dolarů. Teď se všechno schová do běžného předplatného, což je přesně to, co v současném boji streamovacích platforem funguje.
Smlouva v této hodnotě znamená téměř dvojnásobek oproti předchozímu kontraktu s televizí ESPN. V rámci MMA jde o bezprecedentní částku a v prostředí streamovacích služeb patří k největším sportovním kontraktům, byť na basketbalovou NBA či NFL a americký fotbal nedosahuje.
Paramount přitom nebyl favorit. Ještě před pár měsíci se mluvilo o Netflixu, Amazonu nebo pokračování spolupráce právě s ESPN. Do hry ale vstoupil David Ellison, nový CEO Paramountu po převzetí firmou Skydance Media.
„UFC je unikátní aktivum, které se objeví na trhu zhruba jednou za deset let,“ řekl pro stanici CNBC a sám sebe označil i za fanouška této organizace. Podle svých slov nechtěl promarnit příležitost, a tak vyjednávání zabralo jen 48 hodin. Výsledkem je nejen kompletní balík práv pro americký trh, ale také třicetidenní exkluzivita na nákup mezinárodních práv, která se budou postupně uvolňovat. UFC dnes vysílá do více než 210 zemí a potenciálně zasahuje téměř miliardu domácností. Jak se toto dotkne Česka, není zatím jasné.
Pro TKO to znamená garantovaný příjem přes miliardu dolarů ročně a větší stabilitu. Pro samotné bojovníky ale přichází velká změna. Dosud dostávali podíly z prodejů přenosů, teď půjde hlavně o pevné honoráře a bonusy navázané na sledovanost. White tvrdí, že si polepší, ale konkrétní podmínky zatím zveřejněny nebyly. Na burze zpráva o kontraktu okamžitě zvedla hodnotu akcií TKO o více než 16 procent.
Plánovaný turnaj v Bílém domě do toho vlastně tak nějak zapadá. Tato akce podtrhuje nejen postavení UFC na americkém trhu, ale také přátelství Dana Whitea a Donalda Trumpa. Pro Whitea, ale také Ariho Emanuela, Marka Shapira i Davida Ellisona je to další krok k cíli, který si dali už při vzniku TKO, tedy vybudovat nejen největší MMA organizaci, ale i stabilní stroj na peníze.