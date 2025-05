Poodkrýváme tajemství Wikipedie aneb Jak funguje její králičí nora a proč má své detektivy?

Wikipedie oslaví 25 let

Když vydali její první příspěvek se slovy Hello a World, zřejmě netušili, že tvoří portál, který se vzděláváním jednou pomůže milionům studentů, zaměstnanců, maminek na mateřské, zvědavých dětí nebo prarodičů, kteří si na Wikipedii hledali, co to ta wikipedie vůbec je. Jimmy Wales a Larry Sanger se stali legendami internetu, kteří online encyklopedii založili už skoro před čtvrt stoletím. Jen málokdo ale zná tajemství její černé díry, detektivů nebo nově limitovaného oblečení.

Wikipedie má v dějinách moderního internetu naprosto zásadní roli. I když jí v principu leze do zelí ChatGPT, pořád jde o jeden z nejslavnějších webů, který denně v průměru navštíví přes sto milionů lidí. Její anglická databáze čítá skoro šest miliard příspěvků, ostatní jazykové mutace včetně té české se pohybují v řádech desítek milionů. Najdete v ní skoro všechno. Od toho tady je.

Drtivá většina světa ji má zafixovanou jako online službu, kam chodí pro načerpání nových znalostí. Jen málokdo ale zná její tajná zákoutí, která se formovala s rostoucí popularitou. Z Wikipedie se totiž stala komunita lidí, která má jak svá pravidla, tak několik kuriózních termínů, díky kterým poslouží i jako nástroj pro prokrastinaci nebo zábavné sledování názorových střetů.

Možná vám nic neříkají takzvané edit wars, přitom jde o situaci, která k Wikipedii už přes více než dvě dekády tak nějak automaticky patří. V principu jde o neustálé přepisování informací v daném příspěvku ze strany editorů – a typické je to hlavně v situacích, kdy není jedna objektivní pravda nebo jsou různé úhly pohledu. Tradičně v rámci politiky, náboženství nebo historie.

Foto: CzechCrunch Příspěvek s edit wars na Wikipedii

Dost možná nejslavnější „válkou editorů“ se ale stala situace geografická, respektive jazyková, kdy se komunita hádala, jak správně nazývat polské město Gdaňsk v různých historických obdobích, což odráželo jeho složitou historii a střídající se správu mezi Polskem a Německem. Šlo o moment, který edit wars na Wikipedii prakticky definoval a právem má místo v editorské síni slávy.

Přes prozkoumávání nejrůznějších geografických záležitostí se pak člověk mohl snadno dostat do králičí nory Wikipedie, která je stejně tak proslulá jako encyklopedie sama. Znamená to, že si zrovna teď něco čtete právě třeba o Gdaňsku, ale po pár minutách a desítkách kliknutí na nesourodé odkazy, které se nachází napříč příspěvkem, se dostanete třeba k počtu zubů ježka nebo termodynamice.

Právě takzvaná Wikihole patří mezi jednu z nejznámějších prokrastinačních metod na internetu. Fajnšmekři se ale vždycky uchylovali spíš k LoLoL. Ne, nejde o dvojitou dávku populární anglické textové zkratky pro hlasitý smích, ale o počáteční písmena spojení List of Lists of Lists, tedy Seznam seznamů seznamů. Takový článek na Wikipedii skutečně existuje a funguje jako nekonečný seznam příspěvků.

V základu má být ale Wikipedie pořád hlavně o seriózních znalostech. A proto má i své vlastní detektivy. Jejich práce? Kontrolovat, jestli nedochází k nějakým nekalostem, typicky manipulacím, falešným účtům nebo porušování pravidel. A kdo oni detektivové jsou? Pečlivě vybraní editoři s rozšířenými právy, kteří mohou zjistit i IP adresu jiných editorů. Formálně se jim říká CheckUsers.

Být detektivem ale na nejslavnější internetové encyklopedii neznamená nic v porovnání s Wikipedistou roku. Toto ocenění každoročně uděluje sám spoluzakladatel portálu Jimmy Wales jednotlivcům, kteří významně přispěli k rozvoji Wikipedie a dalších přidružených projektů, které spadají do skupiny Wikimedia. A patrně neexistuje lepšího rozšíření životopisu, než je toto.

Foto: Armedangels Kolekce od Armedangels

Jestli ale fanoušci Wikipedie skutečně do svých životů něco potřebují, je to exkluzivní oblečení, se kterým teď přišla německá značka Armedangels. Ta se přímo spojila s neziskovou organizací Wikimedia Foundation, která okolo Wikipedie vznikla. A společně spustily streetwearovou kolekci triček, mikin, ponožek, ale i kšiltovek.

Nejde přitom o obyčejný merchandising s prostým logem. V Armedangels využili svých designerských schopností a novou kolekci nabízí s minimalistickými potisky, které svou estetikou připomínají právě Wikipedii. V nich zdůrazňují především rovnost, svobodu a udržitelnost, aby zákazníkům nabídli kus oblečení s příběhem.

„Nechtěli jsme na oblečení jen umístit logo Wikipedie. Chtěli jsme zviditelnit onu neviditelnou infrastrukturu znalostí, a to tak, že naše společné hodnoty týkající se svobody informací, otevřeného přístupu, komunity a síly faktů převedeme do vizuálního jazyka,“ říká pro magazín Dezeen Martin Höfeler, zakladatel Armedangels.

A protože fungování Wikipedie jako takové je financováno výhradně z darů, které přerozděluje Wikimedia Foundation i do jiných, propojených projektů, dvanáct procent z výdělků kolekce má putovat právě na její další provoz. Ostatně na darech se mohou podílet i samotní uživatelé encyklopedie a někdy se jim žádost o podporu zobrazuje i přímo na úvodní straně webu.