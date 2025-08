Už jste viděli nejblbější film roku? Slavné dílo science fiction nikdy nebylo tak špatné a nechtěně vtipné

Uložit 0

Milí čtenáři, než si řekneme něco víc o filmu, vedle kterého je Rebel Moon adeptem na Oscara, začneme kvízem. Jak si asi myslíte, že superelitní zpravodajský analytik, který je v kontaktu s prezidentem USA i šéfy armády, FBI, NASA a kdovíčeho ještě, získá přístup ke kamerám špionážního dronu?

1) Pravým tlačítkem myši klikne na ikonu dronu na mapě, rozbalí se mu klasické ovládací menu jako ve Windows a v něm klikne na: „Zobrazit kameru.“

2) Spustí na počítači aplikaci, v níž do několika políček písmenko po písmenku napíše něco jako: „Vyfiltruj vojenské drony. New York. Nahackuj dron ABC letící nad Park Avenue 123.“

3) Přes WhatsApp nebo podobný komunikátor napíše kontaktu uloženému pod jménem Technická podpora FBI zprávu: „Potřebuju heslo k ovládnutí dronu. HNED TEĎ! ZÁVISÍ NA TOM OSUD PLANETY!!!“

Označili jste svou odpověď? Dobře. Pokračujte ve čtení…

Ha, byl to chyták! Podle Války světů na streamovací službě Amazon Prime Video jsou totiž všechny odpovědi správně. A to zdaleka není to nejhloupější, co v moderní adaptaci knižní klasiky vědeckofantastického žánru od H. G. Wellse o mimozemské invazi uvidíte.

U jiného, tedy aspoň průměrného snímku by rozhodnutí natočit film formou pohledu na obrazovku zmíněného zpravodajského analytika bylo zajímavý nápad. U filmu, kde spolu FBI a NASA komunikují přes messenger (a píšou si třeba vzkazy „MIMOZEMŠŤANI V METEORITECH!!!“) a kde půlku záběrů tvoří ilustrační snímky a videa odněkud z fotobanky a videobanky, už ne.

Nemám iluze o tom, že (nejen) americká vláda má neskutečné možnosti, jak sledovat své občany, spojence i nepřátele. Ale fakt si nemyslím, že to funguje tak, že jeden chlápek, v tomto případě s tváří někdejšího rappera Ice Cubea, v pracovní době do svého počítače nacvaká „sleduj mou těhotnou dceru“ a následně stalkuje její objednávky ve Starbucks, obsah ledničky nebo to, kam zrovna jde. Jo a celou dobu se mu na obrazovce u sledované dcery ukazuje důležité info. Jako třeba to, kdo je „baby daddy“.

To všechno Ice Cube samozřejmě hlasitě komentuje: „Tak tohle je ten tajnej vládní program? Takže ten hacker měl pravdu? A vláda mi celou dobu lhala? A můj šéf o tom věděl?!“ Nic proti, asi všichni občas trpíme samomluvou, ale tohle už je na vyšetření.

Většina filmu se navíc děje víceméně v reálném čase. Což by mohlo znamenat fakt napínavý, neobvyklý pohled na mimozemskou invazi… v jiném filmu. Tady to znamená, že zatímco hrdinova těhotná dcera jede do nemocnice (autonomní teslou, kterou Ice Cube nahackoval), sledujeme zároveň zprávy z celého světa o mobilizaci („Musíme vytvořit globální alianci… tohle je totiž válka světů!“) a vítězných bitvách s ufony.

Jenže doslova jen o pár desítek sekund později dcera někam dorazí – a tahle chvilka stačí k tomu, aby mimozemšťané nahackovali celý svět a všechny armády najednou začaly dostávat na zadek. Ufoni totiž nepřišli dobývat Zemi, ale ukrást nám naše data. Ukrást data? No jasně. Jenže to ti mimozemští parchanti neměli dělat.

Jakmile to totiž Ice Cube zjistí, otevře si facebookový profil své zesnulé manželky – a v reálném čase sleduje, jak jednu po druhé mimozemští hackeři mažou jejich společné fotky a vzpomínky. Ještě štěstí, že má tak rychlé prsty (na hackování i chatování s agenty FBI) a kontakt na prezidenta. Škoda, že až tak schopný není i v jiných ohledech.

Třeba když opravdu dlouho hledá zločinného lidského hackera, ale až během mimozemské apokalypsy ho napadne projet hackerův modulovaný hlas skrz software, který ihned odhalí jeho identitu. No nic. A abyste snad nezapomněli, kde tenhle sci-fi klenot sledujete, tak kromě mimozemské invaze a hackování celý film propojuje také ještě další linka. Product placement od Amazonu. Jedna z postav je přímo doručovatelem gigantické firmy Jeffa Bezose.

Válka světů má nicméně jednu výhodu. Je to sice nejhloupější film za hodně dlouhou dobu – a to jsem viděl rozšířené verze Rebel Moonu od Zacka Snydera! –, ale takovým tím nechtěně legračním způsobem, který některé diváky může vybízet k doprovodným aktivitám. Třeba k nějaké popíjecí hře.

Nabízí se například možnost dát si panáka, kdykoliv spolu dva vládní agenti řeší státní tajemství, osud lidstva nebo jiné informace spíš neveřejné a utajované povahy skrz WhatsApp, Zoom nebo Facebook. Nebo kdykoliv někdo něco hackuje rychlým napsáním příkazu „nahackuj to“. Anebo víte co, tohle rozhodně nedělejte, ať vás nemáme na svědomí.