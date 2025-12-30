Už krátce po založení oslnili svět. Teď AI startup kupuje Meta a přetrhá jeho spojení s Čínou
Vznikl v Číně, raketově vyrostl a začal vydělávat nevídané peníze. Teď Manus mění majitele i identitu a míří do středu AI strategie Mety.
Meta, společnost stojící za Facebookem nebo WhatsAppem, pokračuje ve své sázce na umělou inteligenci. Po miliardových investicích do výzkumu a náboru špičkových odborníků teď kupuje startup Manus, který vznikl v Číně a po přesunu do Singapuru během několika měsíců vyrostl v jednu z nejrychleji vydělávajících AI firem. Jeho technologie takzvaných AI agentů má Metě pomoct proměnit obrovské investice do umělé inteligence v konkrétní produkty, které zvládnou víc než jen odpovídat na dotazy.
Příběh Manusu začíná v Číně, proto je tak zajímavý. Startup měl zpočátku silné zázemí v Pekingu a Wu-chanu. Část týmu i investorů pocházela z Číny a Manus byl dlouho vnímán jako další z rychle rostoucích čínských AI projektů, které se snaží držet krok s americkou konkurencí a v některých ohledech ji i předběhnout. Právě proto býval přirovnáván k dalšímu čínskému hitu jménem DeepSeek.
Manus vydělává na tom, že firmám prodává přístup ke svému AI agentovi formou předplatného. Zákazník si nekupuje jednorázový nástroj, ale službu, která funguje jako digitální pracovník. Tomu může zadávat konkrétní úkoly, například připravit průzkum trhu, analyzovat data, projít dokumenty, napsat kód nebo sestavit komplexní výstupy kombinující více kroků najednou.
Rozdíl oproti chatbotům typu ChatGPT je ten, že agent od Manusu má vykonávat úkoly opakovaně a autonomně, aniž by u toho někdo seděl a psal mu instrukce. Platí se tedy ne za chytrou konverzaci, ale za to, že část práce prostě zmizí z pracovního dne lidí.
Trh na to reagoval okamžitě. Manus začal velmi rychle získávat zákazníky a jeho tržby rostly tempem, které je i v AI světě výjimečné. Podle údajů agentury Bloomberg už zhruba osm měsíců po uvedení produktu na trh letos na jaře překročilo tempo ročních příjmů Manusu hranici 100 milionů dolarů (dvě miliardy korun). Ke konci roku pak firma dosáhla tempa odpovídajícího přibližně 125 milionům dolarů (2,58 miliardy korun).
Právě v této fázi se ale naplno projevil problém, který nesouvisel s technologií ani byznysem, ale s politikou. Umělá inteligence se stala jedním z hlavních geopolitických témat a technologické firmy s vazbami na Čínu začaly být v USA pod stále přísnějším dohledem. Američtí zákonodárci otevřeně kritizovali investice do čínských AI startupů a varovali před tím, že pokročilé technologie by mohly skončit v rukou čínského státu.
Kritika se dotkla i investorů Manusu. A ten na tuto realitu reagoval razantně. V průběhu roku přesunul své sídlo do Singapuru, výrazně omezil aktivity v pevninské Číně, propustil většinu tamních zaměstnanců a začal se systematicky zbavovat nálepky čínského startupu.
Bez tohoto kroku by bylo jen těžko představitelné, že by firma mohla vstoupit do další fáze globální expanze nebo se stát cílem akvizice amerického technologického giganta. A tím je dnes právě Meta. Dohoda oceňuje Manus na více než dvě miliardy dolarů (41 miliard korun) a byla uzavřena velmi rychle, zhruba během deseti dnů. Meta zároveň výslovně uvedla, že po dokončení transakce nebude mít Manus žádné čínské vlastníky ani aktivity v Číně a že všichni dosavadní investoři budou z transakce vyplaceni.
Pro Metu jde o další krok v dlouhodobé strategii, v níž hraje umělá inteligence klíčovou roli. Firma v posledních letech investuje desítky miliard dolarů do vývoje vlastních modelů, výstavby datových center i nákupu talentů a menších specializovaných firem. Část investorů přitom opakovaně vyjadřuje obavy, zda se tak masivní výdaje dokážou v dohledné době vrátit.
Právě v tom má Manus sehrát důležitou roli. Meta uvedla, že plánuje službu dál provozovat a prodávat formou předplatného, zároveň ji ale postupně integrovat do svých vlastních produktů. Cílem je dostat AI agenty k miliardám uživatelů a firmám nabídnout nástroje, které budou mít jasné praktické využití a srozumitelný obchodní model.