Už si ani nedokážou podat ruce. Rozkol mezi lídry AI dospěl do bodu, ze kterého prý není návratu
Zatímco ChatGPT čelí rekordnímu mazání aplikací, Anthropic díky sázce na etiku zdvojnásobil své tržby. Válka ale běží na více frontách.
Ještě nedávno to vypadalo, že OpenAI Sama Altmana nemá v závodě o umělou inteligenci konkurenci. Pak se ale do hry vložil kromě velkého progresu konkurence také americký Pentagon, odlišné morální hodnoty nebo osobní nevraživost dvou mužů, kteří dřív pracovali pro stejnou firmu. Z technologického závodu je dnes osobní spor, který už je vidět i na veřejnosti.
Skvěle to dokazuje jeden konkrétní moment, který zobrazuje video níže. Když se v únoru indický premiér Naréndra Módí fotil s technologickými lídry, veřejnost si všimla jedné věci. Sam Altman, šéf OpenAI, a Dario Amodei, ředitel konkurenčního Anthropicu, se na pódiu úzkostlivě vyhýbali jakémukoliv fyzickému kontaktu, názorová propsat mezi nimi totiž asi nemůže být hlubší.
OpenAI sice vytvořila nejrychleji rostoucí spotřebitelskou aplikaci v historii a její tržní hodnota už překročila magických 100 miliard dolarů, ale její rival Anthropic už ji začal pořádně trápit. Dario Amodei mimochodem v OpenAI dříve dělal viceprezidenta výzkumu. V roce 2021 ale odešel a založil vlastní firmu, protože měl obavy z toho, jak Altmanova společnost přistupuje k bezpečnosti.
Zatímco Altman je vnímán jako dravec a brilantní obchodník, který věří v nekonečný pokrok a všudypřítomné roboty, Amodei se stylizuje do role zdrženlivého akademika. Nebojí se varovat před masivní ztrátou pracovních míst připomínající velkou hospodářskou krizi. Vztahy mezi nimi se vyostřily už v lednu na fóru v Davosu. Amodei tam zpochybnil etiku AI firem vedených lidmi ze světa sociálních sítí, což byl úder na Altmana, který v minulosti zakládal sociální síť a masivně investoval do Redditu. Anthropic kromě toho nasadil reklamu, která kritizovala plány OpenAI zavést do svého chatbota inzerci.
Nezůstalo ale jen u slovních přestřelek. Oba tábory se do sebe pustily i na politickém poli, konkrétně u prvního zákona svého druhu v Kalifornii, který měl AI nastavit přísné mantinely. Zatímco Anthropic se za zákon postavil, OpenAI a další technologičtí giganti varovali, že podobná regulace udusí vývoj.
Rivalita se naplno propisuje i do samotných produktů. Aktuálně se bojuje hlavně o takzvané programovací agenty, tedy systémy, které už programátorům jen neradí, ale samy píšou a opravují kód. Když Anthropic představil svůj nástroj Claude Code, otřáslo to trhem natolik, že i největší technologičtí hráči pocítili náhlý propad akcií. OpenAI musela okamžitě reagovat. Místo na ChatGPT vsadila v drahé reklamě během Super Bowlu na svůj kódovací nástroj Codex.
OpenAI sice stále těží z toho, že ChatGPT je dnes pro veřejnost synonymem pro umělou inteligenci, ale Anthropic boduje jinde, a sice v důvěře. Zatímco OpenAI sází na to, že firmy chtějí používat nástroje, které už jejich zaměstnanci znají z domova, Anthropic buduje image „čisté“ firmy, i když kvůli tlaku z toho také trochu ustupuje. Veřejně sdílí svou ústavu, podle které AI trénuje, a v lukrativním podnikovém sektoru díky tomu drží masivních 32 % trhu. Jakmile firmy AI jednou integrují do svých procesů, bude extrémně těžké ji vyměnit. Algoritmus se naučí jejich rytmus i tajné zkratky a případné starosti spojené s odchodem ke konkurenci budou příliš vysoké.
Tato sázka na morálku se naplno projevila při nedávném střetu o zakázku pro Pentagon v hodnotě 200 milionů dolarů. Anthropic odmítl zahodit své etické mantinely ohledně masového sledování občanů a autonomních zbraní a vládě řekl ne. Následky byly drtivé. Administrativa firmu označila za riziko pro dodavatelský řetězec, což je nálepka dříve vyhrazená jen pro nepřátelské mocnosti. Sam Altman naopak nezaváhal a dohodu s Pentagonem podepsal, byť tvrdil, že si vyjednal vlastní bezpečnostní pojistky.
Reakce uživatelů byla okamžitá. Během jediného dne vzrostl v USA počet odinstalování ChatGPT o neuvěřitelných 295 %, zatímco počty stažení modelu Claude od Anthropicu vyletěly o polovinu nahoru. Frustrace u Daria Amodeiho přesto převážila. Svým zaměstnancům poslal mimořádně ostré memo, které později uniklo na veřejnost. Chování OpenAI v něm označil za vyloženě lživé.
„Nechválili jsme prezidenta Trumpa v jeho diktátorském stylu, zatímco Sam ano,“ napsal Amodei. „Podporovali jsme regulaci a skutečně jsme si stáli za svými zásadami. Nehodlali jsme hrát jen falešné divadlo, abychom uchlácholili vlastní zaměstnance.“
Sam Altman mu vrátil úder, když lakonicky prohlásil, že vláda má být zkrátka mocnější než soukromé společnosti. Tato toxická atmosféra ale děsí lidi z oboru. „Není to naposledy, co vidíme státní zásahy do vývoje špičkové AI. Dokud pro ně nevybudujeme jasná pravidla, je klíčové, aby průmysl držel pohromadě,“ napsal na síť X Dean Ball, bývalý poradce Trumpovy administrativy pro umělou inteligenci. Vzápětí ale dodal skeptickou poznámku: „Obávám se, že po tomhle to bude mnohem méně pravděpodobné.“
Anthropicu se ale jeho tvrdohlavost nakonec vyplácí. Vláda mu sice zavřela dveře, ale soukromý sektor ho odměnil. Reakce trhu byla tak velká, že se výhled celkových tržeb firmy pro letošní rok během několika týdnů od vypuknutí sporu prakticky zdvojnásobil. Zatímco loni Anthropic utržil 9 miliard dolarů, aktuální tempo prodejů dle The New York Times naznačuje, že letošek uzavře s rekordními 19 miliardami, agentura Bloomberg predikuje dokonce o miliardu více.