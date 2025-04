Už v šestnácti prošla Akademií věd. Teď shání peníze na prestižní školu v Londýně, aby zkoumala bakterie

Uložit 0

Devatenáctiletá Tereza Mikovcová má poměrně neobvyklý koníček: od začátku střední školy ji fascinuje biochemie. Ještě na gymnáziu stihla absolvovat stáž v laboratořích české Akademie věd, odjet na týdenní stáž do Biozentra ve švýcarské Basileji a účastnit se měření v Institutu Laue-Langevin ve Francii. Teď ji přijali na prestižní britskou univerzitu Imperial College London. Aby tam ale v září mohla odjet, potřebuje celkem přes šest milionů korun, a tak založila sbírku na platformě Donio.

„Vůbec jsem nečekala tak skvělé reakce,“ říká teď Mikovcová, když mluví o odezvě na sbírku. Aktuálně má vybráno 429 tisíc korun z milionu a tři čtvrtě, který si vyžádá první rok. Výzva poběží zhruba do konce května. Částka je to nemalá, situaci mladé Češky totiž zkomplikoval brexit, po kterém se školné pro zahraniční studenty v Británii zvýšilo na čtyřnásobek a navíc byla zrušena možnost studentské půjčky. Rodiče své dceři ročně přispějí 360 tisíc korun, ale náklady jsou mnohem vyšší.

Tereza Mikovcová přitom mluví o biochemii s nadšením. K zájmu o tak neobvyklý obor ji přivedla její učitelka na gymnáziu. „Nadchla mě pro vědu a hlavně pro molekulární biologii. Začalo mě bavit, že můžeme zkoumat něco, co na první dobrou nevidíme,“ říká pro CzechCrunch studentka a dodává, že jde vlastně o velmi otevřený obor. „Něco objevíme a najednou máme dalších tisíc otázek, směřuje to dál. Pořád toho hodně nevíme,“ popisuje.

Odvahu říct si o stáž v laboratořích Akademie věd jí pak dodal její bratr. „Studoval na jaderné fakultě ČVUT a měl tam profesora Petra Kolenka z Biotechnologického ústavu Akademie věd, který integroval fyziku s biologií,“ říká Mikovcová. Sourozenci se tak bavili o náplni ve škole a tehdy šestnáctiletou dívku to zaujalo. „A pak jsme se dostali k tomu, jestli bych nechtěla panu profesorovi napsat.“

Mikovcová se mu skutečně ozvala a profesor Kolenko gymnazistku k jejímu překvapení na stáž přijal. „Nejspíš ho zaujala moje vášeň k oboru,“ uvažuje teď. Způsob, jakým se dostala na Akademii věd, se jí pak osvědčil i dál. „Chodila jsem na přednášky do Ústavu organické chemie a biochemie. Mluvil tam profesor Marek Basler z Biozentra na Univerzitě v Basilej, který mě zaujal tím, jak o své práci přednášel. Vtáhl mě do tématu. Chtěla jsem s někým takovým pracovat,“ vzpomíná Mikovcová.

Co vzkázat mladým studentům? Ať se nebojí oslovovat profesory a říkají si o stáže.

Tehdy se už prý nebála, že ji odmítnou, a prostě Baslerovi napsala. Vyšlo to a dívka odjela do Švýcarska na týdenní stáž. „Tam už jsme pracovali s bakteriemi, které jsou trochu nebezpečnější a mohly by například někoho zabít. A to mě hrozně lákalo. V takovém prostředí je potřeba dodržovat přísná pravidla a pracovat velmi sterilně,“ vypráví.

Imperial College London si vybrala hlavně kvůli tamnímu studijnímu programu: „Mají tam úžasné výzkumné skupiny a velké množství projektů týkajících se právě i mikrobiologie.“ Ráda by se už při bakalářském studiu věnovala výzkumu bakteriální patogeneze, tedy zkoumání toho, jakým způsobem bakterie způsobují nemoci a jak jim v tom můžeme zamezit.

Zároveň doufá, že její příběh bude mít vliv i na mladší studenty, kteří by se také rádi vydali na cestu vědy, ale zdráhají se být aktivní. „Chtěla bych jim vzkázat, ať se nebojí oslovovat profesory a říkají si o stáže. Ať se nebojí odmítnutí, má to smysl,“ uzavírá.