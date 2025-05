Už žádné poznámky z porady? Otestovali jsme, zda je zvládne chytrá kreditka či brož udělat za vás

Uložit 0

V kancelářích po celém světě se každé ráno odehrává podobný scénář. Tým se schází kolem konferenčního stolu, šéf zahajuje schůzku a ze všech stran začínají létat nápady, úkoly a termíny. V záplavě informací se musí člověk soustředit, dělat si zápisky a zároveň přispívat do diskuze. Všechno přitom může být mnohem jednodušší.

Jednou z novinek, která má lidem ulehčit práci, je zařízení s názvem Plaud Note. Svým tvarem připomíná platební kartu, je lehké, tenké a díky hliníkovému tělu i zdánlivě odolné. Přes svou drobnost v sobě skrývá sofistikovanou umělou inteligenci, která zvládne v reálném čase nahrávat zvuk, automaticky ho převádět na text a pomocí algoritmů současně vyhodnocovat, jaká témata se na schůzce probírají.

Jeho uživateli stačí stáhnout do svého telefonu aplikaci, zapnout nahrávání a bez dalších starostí získá nejen přepis všeho, co padlo během porady, ale také strukturovaný souhrn v podobě myšlenkové mapy.

Výrobce nabízí dvě varianty: klasický model Plaud Note a novější Plaud NotePin Bundle. Firma ke klasickému modelu přikládá elegantní kožené pouzdro, které si uživatel díky magnetu může jednoduše připevnit na zadní stranu telefonu a rázem má nejen praktickou kapsu pro nahrávací zařízení, ale i stylový detail, který na mobilu vypadá dobře.

Foto: Plaud AI Nositelný diktafon s umělou inteligencí

Co se designu týče, novější Plaud NotePin Bundle je ještě o několik kroků dál. Malé zařízení si díky magnetu mohou majitelé připevnit třeba na lem saka nebo límeček košile. Doplněk, který působí jako futuristická brož, pak elegantně doplní jakýkoliv outfit.

Zařízení pevně drží i při pohybu a riziko, že by náhodou spadlo z oblečení, se zdá být minimální. Kdyby k takové situaci přesto došlo, majitelé telefonu s iOS mají možnost diktafon vystopovat pomocí aplikace od Applu Find My. Ti, co mají mobil s operačním systémem Android, mají smůlu. Sada Plaud NotePin Bundle sama o sobě vestavěnou funkci sledování nemá.

Studiový zvuk nečekejte, ulehčení práce ano

Používání Plaud Note je snadné i pro technicky méně zdatné uživatele. Zařízení nabízí dvě základní funkce – nahrávání běžných rozhovorů a záznam telefonních hovorů. Samotné spuštění a ukončení nahrávání se dělá stiskem jednoho tlačítka. Novější model s označením NotePin přináší ještě modernější přístup v podobě dotykového ovládání s haptickou odezvou. To znamená, že při dotyku uživatel ucítí jemnou vibraci, která potvrdí, že se záznam spustil.

Veškeré nahrávky se automaticky ukládají do aplikace PlaudAI, kde s nimi lze dál pracovat. Umožňuje přehrávání, úpravu rychlosti poslechu nebo se přes časovou osu snadno vracet k tomu nejzajímavějšímu. Nejsilnější funkcí aplikace je ale automatické shrnutí – umělá inteligence projde celý rozhovor, vytáhne z něj nejdůležitější body a sestaví z nich přehledný souhrn. K tomu ještě vytvoří myšlenkovou mapu, která pomůže v rychlosti utřídit všechny informace, zejména když je jich během porady opravdu hodně.

Problémem nejsou ani rušné ulice nebo hlasitá kavárna. Funkce vylepšení zvuku dokáže potlačit šum i ozvěny. A pokud je v nahrávce hluché místo, aplikace ho sama najde a odstřihne. Výsledkem je úsporný a srozumitelný záznam – bez zbytečných prodlev a se zaměřením na to podstatné.

Foto: Plaud AI Plaud Note a designová kapsa na nahrávací zařízení k telefonu

Plaud Note zvládá přepis ve více než padesáti jazycích, češtinu a slovenštinu nevyjímaje. A co víc, vede si v tom skutečně dobře. V redakci jsme otestovali oba modely – Plaud Note i novější Plaud NotePin. Vyzkoušeli jsme je jak během oficiální pracovní porady, tak při běžném přátelském povídání. V obou situacích výsledky velmi příjemně překvapily. Mimořádně užitečnou funkcí se ukázala myšlenková mapa, která přehledně kategorizovala klíčové body diskuse do devíti tematických okruhů. Mezi nimi se objevily například mediální projekty a podcasty, technologie a inovace či architektura.

Užitečné je i generování seznamu úkolů, které vychází přímo z obsahu porady. Seznam je součástí jak myšlenkové mapy, tak textového shrnutí, kde uživatelé mohou jednotlivé úkoly jednoduše odškrtávat po jejich splnění.

O průlomovou technologii se nejedná, čas ale ušetří

Narazili jsme ale i na situace, kde zařízení Plaud Note naráží na své limity. Přesvědčivě to demonstroval rozhovor dvou přátel plánujících pěší trasu z Karlína do Dejvic. V tomto případě nahrávací zařízení zjevně ztratilo orientaci, když nedokázalo správně identifikovat, že se dvojice baví o pražských městských částech. Výsledný přepis bohužel nepřipomínal užitečný itinerář, ale spíše chaotický sled poznámek bez jasné souvislosti.

Plaud Note se v našem testování prokázal jako výkonné, elegantně zpracované a bezesporu užitečné zařízení s potenciálem ulehčit svému uživateli práci. Přesto je třeba přiznat, že nejde o technologický převrat. Všechno, co Plaud Note umí, lze totiž vytvořit i zadarmo.

Stačí nahrát rozhovor či dlouhou poradu na diktafon v mobilu a pak nahrávku vložit do jedné z bezplatných AI aplikací, jako je například NotebookLM, který si také dokáže poradit s přehledným výtahem z dlouhého rozhovoru. Hlavní výhoda Plaud Note je ale v tom, že spojuje celý tento proces do jednoho kroku. Nemusíte ztrácet čas nahráváním, přenášením souborů a používáním dalších aplikací.