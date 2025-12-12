V Americe roste nový trend. Tisíce lidí sledují živé přenosy o pokojovkách i plazech a nadšeně je kupují
Živě přenášené prodeje v aplikaci Palmstreet mění způsob, jakým Američané nakupují speciální produkty – jako třeba pokojovky.
Nakupování v živých přenosech na sociálních sítích je fenomén, který v Asii už změnil podobu online obchodu. Potichu ale dobývá také západní trh. Aplikace Palmstreet ukazuje, že i zdánlivě okrajové záliby mohou během pár měsíců obrovsky vydělat. V tomto případě se jedná o pěstování vzácných rostlin či chov plazů a jejich následný prodej. Za rychle rostoucí platformou stojí podnikatel Chen Li, který do USA přinesl byznys, jehož velikost má podle jeho slov potenciál atakovat hranici trilionu dolarů, tedy 20 bilionů korun.
Když se řekne e-shop, častokrát je to prostě projíždění nabídky zboží a následně nákup. Palmstreet ale funguje úplně jinak. Připomíná spíš sociální síť zkříženou s televizní show, kde hlavní roli hrají emoce, komunita a adrenalin. Dobře je to vidět na prodejcích, jako je Helen Gutierrez. Ta se specializuje na exotické anturie, které se už běžně pěstují i jako pokojové rostliny. V Americe obvykle stojí kolem 300 dolarů (6 200 korun) za kus, kdežto v živých přenosech se mohou během jediné aukce vyšplhat až na deset tisíc dolarů, když se zadaří.
Proč si někdo takhle výrazně připlatí? Kupující tu vidí přesně daný exemplář, který nakonec získá, zatímco na běžném e-shopu je to jen jeden kus z mnoha. Navíc se může zeptat na detaily o stavu květiny nebo péči o ni přímo v reálném čase. Tím vznikne až důvěrný vztah mezi prodejcem a nakupujícím. A celé je to hlavně o emocích.
Právě tenhle lidský rozměr odlišuje Palmstreet od gigantů typu Amazon. Zakladatel Chen Li ví, že lidé do aplikace nechodí jen nakupovat, ale bavit se a někam patřit. Takzvaný livestream shopping je v jeho rodné Číně už dávno běžný, v USA se teprve probouzí. A čísla potvrzují, že má smysl. Na platformě už působí přes 5 500 aktivních prodejců a zhruba pětina z nich se tím živí na plný úvazek. Nabízejí tu především zmíněné rostliny a plazy, ale nově i sběratelské předměty, vintage dekorace nebo kosmetiku. Někdy v aukcích, někdy jinou formou.
Za první tři roky existence Palmstreetu navíc více než dvacet těchto prodejců překonalo hranici jednoho milionu dolarů v obratu. Investoři si růstu rychle všimli a do americké firmy už vložili 25 milionů dolarů (522 milionů korun) prostřednictvím kapitálových fondů.
Prodejce a šoumen v jednom
Ne každý tu ale uspěje, prodejci tu totiž nejsou jen obchodníci, ale současně i moderátoři a baviči. Na Palmstreetu musíte být extrovert. „Budujete komunitu, která sleduje osobnost,“ trefně říká Clinton Benninghoff, který tu prodává rostliny. Diváci se musí cítit jako rodina, nejen jako zákazníci. Když to vyjde, výsledky jsou ohromující. Třeba obchod PlantZaddyTherapy během nákupních maratonů prodal rostliny za 16 tisíc dolarů (334 tisíc korun), a poté dokonce 26 tisíc dolarů (543 tisíc korun) během několika týdnů.
Není to ale jen o charismatu. Aplikace nabízí řadu chytrých nástrojů, kterými lze prodej podpořit. Velkým hitem je třeba funkce Purge, umožňující rychle vyprodat starší zásoby pomocí exkluzivních nabídek, nebo zmiňované živé aukce, které nakupování proměňují v adrenalinový sport. Všechno ale stojí na komunitě. Zmiňovaná Gutierrez třeba své fanoušky pozvala na výstavu rostlin k sobě domů a na Discordu spolu nonstop komunikují.
Palmstreet na druhé straně vydělává na jednoduchém, ale efektivním systému provizí – poplatek podle dostupných informací činí 5,9 procenta z prodeje. Výměnou za něj prodejci nezískají jen prostor, ale také profesionální sadu nástrojů: od pokročilých živých analýz přes nástroje na řízení logistiky a zásobování až po marketingové funkce. Těm nejúspěšnějším nabízí Palmstreet také exkluzivní program, který zahrnuje rychlejší platby, snížení poplatků a další podporu, což jim pomáhá škálovat jejich podnikání právě směrem k milionovým obratům.
Chen Li se netají tím, že tohle je ale pouhý začátek. S podporou od investorů je jeho vize jasná: celý trh živého nakupování na internetu může podle něj dosáhnout hodnoty jednoho trilionu dolarů. Tato odvážná sázka stojí na přesvědčení, že Palmstreet nezprostředkovává jen prodej zboží, ale mění samotnou ekonomiku maloobchodu v segmentech, které vyžadují vysokou míru důvěry a odbornosti. „Tři miliony objednávek za dva roky to dokazují,“ říká sebevědomě.
I proto platforma expanduje a nenajdete na ní už jen pokojovky. Jejímu růstu navíc pomáhá také nejistota kolem jiných sociálních sítí. Jakmile se ve Spojených státech začalo mluvit o možném zákazu TikToku, Palmstreet zaznamenal okamžitý příliv nových prodejců hledajících stabilnější prostředí pro svůj byznys.
Pro české zájemce je však situace zatím komplikovaná. Aplikaci si u nás sice stáhnete, nicméně vidíte jen story nebo fotky jiných uživatelů. Živé přenosy a další nejpodstatnější aspekty Palmstreetu včetně nákupů fungují pouze v USA.