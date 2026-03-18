V Brně pěstují vepřové v laboratoři, teď hlásí zásadní milníky. Kromě investorů ulovili i globální expertku
Mewery posouvá své kultivované maso k průmyslové výrobě. Nabralo peníze od nového fondu a rovnou chystá další investici.
Brněnský startup Mewery, který v laboratoři produkuje kultivované vepřové maso, oznámil zásadní novinky včetně nového investora, chorvatského deep-tech fondu Vesna VC. Získal vyšší jednotky milionů korun, jde přitom o další finanční injekci poté, co loni obdržel grant ve výši přes 60 milionů korun a celkově už vybral více než 100 milionů. Nový kapitál má podpořit průmyslovou validaci technologie. Firma zároveň oznámila, že chystá i navazující investiční kolo na přípravu pilotní výroby.
Kromě peněz Mewery hlásí i milník ve výrobě. Zvládla tzv. stabilní suspenzní kultivaci vepřových buněk bez nutnosti použití nosných struktur, což znamená, že je připravena na přechod do průmyslové výroby. „Výtěžnost je jedním ze základních parametrů, který rozhoduje o tom, zda se kultivované maso může stát komerčně životaschopným,“ komentuje zakladatel a ředitel Mewery Roman Lauš s tím, že aktuálně dosahují výtěžnosti 300 gramů na litr. „Táto úroveň hustoty biomasy potvrzuje, že naše technologie má potenciál doručit výkon potřebný pro průmyslovou výrobu,“ věří Lauš.
S přechodem k průmyslové produkci má startupu pomoci i nová technologická ředitelka Moria Shimoni, která do Brna přináší zkušenosti mimo jiné z izraelsko-americké společnosti Believer Meats. Ta dříve fungovala pod názvem Future Meat Technologies, od investorů celkem nabrala přes osm miliard korun, koncem loňska ale ukončila svoji činnost. „Sektor kultivovaného masa vstupuje do fáze, kdy se klíčovými faktory stávají technologická robustnost a zkušenosti z průmyslové produkce,“ vysvětluje Lauš. Shimoni má podle něj pomoci proměnit slibný výzkum v reálně škálovatelný proces.