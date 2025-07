Brněnské „vepřové“ z laboratoře je blíže sériové výrobě. Získalo další desítky milionů korun

Uložit 0

Brněnský startup Mewery, který vyvíjí kultivované maso ze živočišných buněk a mikrořas, získal z evropského programu EIC Accelerator grant 2,5 milionu eur, v přepočtu necelých 62 milionů korun. Firmě to má pomoci posunout se do fáze výroby v kilogramových objemech. „Bude to zásadní krok, který nám otevře cestu k testování naší technologie s výrobci masa,“ komentuje zakladatel Roman Lauš.

Díky metodě tzv. kokultivace mikrořas s vepřovými buňkami má Mewery zefektivňovat růst a zvyšovat nutriční kvalitu výsledného produktu. Využívá přitom přednosti obou organismů a výslednou hmotu obohacuje o další živiny, které kultivuje v bioreaktorech potravinářské kvality. Svou technologii již startup demonstroval na čtyřech prototypových aplikacích, Lauš před dvěma lety po konzumaci popsal, že chutná jako karbanátek.

Mewery se tak postupně se dostává blíž k reálnému komerčnímu využití svého produktu. Na začátku letoška přistoupilo k zahájení produkce ve středně velkém bioreaktoru s kapacitou výroby v nižších řádech kilogramů. Nově získaný grant, který byl financován prostřednictvím Technologické agentury České republiky z národních zdrojů, mu má pomoci navýšit pěstování o řád výše. Firma už prý jedná s prvními partnery a v následujících měsících plánuje pilotní projekty v Česku i dalších zemích Evropské unie.

Foto: Mewery Burger s kultivovaným vepřovým masem od Mewery

Během posledního roku si přitom Mewery zajistilo financování přesahující sedmdesát milionů korun, od jeho založení jde celkem už o více než sto milionů. V roce 2022 získalo nespecifikované desítky milionů i od dvou českých venture kapitálových fondů Purple Ventures a Credo Ventures.

Projekt zároveň nedávno obdržel evropské ocenění Seal of Excellence, které má potvrzovat jeho vysokou technologickou úroveň. „Zisk tohoto ocenění a financování z lokálních zdrojů vnímáme jako silný signál důvěry – nejen vůči našemu týmu, ale i vůči samotné myšlence kultivovaného masa jako udržitelné alternativy,“ dodává Lauš.

Mewery je mimo jiné prvním českým deeptech startupem v oblasti potravinářských technologií, který uspěl v rámci EIC Accelerator. Kromě toho je nově součástí evropského konsorcia Alliance, které se pod vedením nizozemské Wageningen University zaměřuje na využití mikrořas ve více segmentech, od potravin po zemědělství. Mewery v něm přispívá validací mikrořasových extraktů pro udržitelnou produkci alternativních proteinů.