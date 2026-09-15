V Brně studuje medicínu a k tomu rozběhl startup, který se až překvapivě uchytil. Zaujal 300 tisíc lidí
Medik Daniel Rys a jeho parťák Filip Till s aplikací StudyFi umožňují učit se z vlastních podkladů. A vymezují se vůči běžným AI nástrojům.
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Nastupuje do šestého ročníku brněnské medicíny a v tomto akademickém roce ho čekají vlastní státnice. Aplikaci na učení a na zvládnutí testů tak Daniel Rys vyvíjí v době, kdy ji sám nejvíc potřebuje. Původně přitom takzvaně edtechový startup StudyFi vznikl jen jako nenápadný projekt. Se spoluzakladatelem Filipem Tillem, se kterým se potkal v posilovně, ho brali jako přivýdělek na pokrytí životních nákladů při studiu. Dnes už ale aplikace registruje statisíce uživatelů a samotné zakladatele překvapilo, jak obrovský potenciál na trhu trefili. A to zaujalo také investory.
Aplikace funguje jednoduše: student nahraje vlastní skripta či poznámky a systém mu vygeneruje kartičky, testy nebo podcasty. A nyní přibude i hlasový AI tutor. „Není to jen chatbot. Je to agent, který chápe, že se učíte chemii. Může si s vámi povídat v režimu zkoušení nebo vás vyloženě učí látku, které nerozumíte. Výhodou je, že má přesný kontext vašich vlastních materiálů,“ vysvětluje pro CzechCrunch Rys z pozice produktového ředitele.
Pro efektivní paměťový trénink využívá StudyFi algoritmus pro rozložené opakování (spaced repetition), který informace připomíná přesně v momentě, kdy je student začíná zapomínat. Tím se brněnský tým vymezuje například proti nástroji NotebookLM od Googlu, jemuž podle Ryse cílené studijní plány a pokročilé testovací funkce prozatím chybí. Duolingo zase prý cílí spíše na volnočasové mikrolekce, zatímco StudyFi řeší intenzivní přípravu.
A vůči obecným nástrojům umělé inteligence se StudyFi vymezuje také dalším způsobem. „Z odborných studií vychází, že hloupé používání LLM modelů tak, aby za studenta něco vypracovaly, vede ke snižování jeho kognitivních schopností. Proti tomu se snažíme bojovat,“ doplňuje Rys.
„Jsme vitamínem pro ty, kteří studují průběžně a využívají výhod rozloženého opakování. Ale fungujeme i jako zkouškový Ibalgin. To je případ studentů, kterým na začátku zkouškového obrazně řečeno hoří za zadkem a hledají jakoukoliv rychlou pomoc,“ přibližuje Rys. K nejčastějším předmětům patří matematika a chemie, ale do aplikace lidé nahrávají i materiály pro lodní zkoušky nebo přípravu na zbrojní průkaz.
Sedminásobný růst od začátku roku
Od ledna, kdy se počet registrovaných uživatelů pohyboval kolem padesáti tisíc, vyrostlo StudyFi zhruba sedminásobně na aktuálních 330 tisíc. V hlavní sezoně, tedy během zkouškového období, eviduje platforma okolo deseti tisíc platících uživatelů. Roční opakující se tržby (ARR) v těchto špičkách dosahují 850 tisíc eur, zhruba 21 milionů korun. Startup si přitom navzdory využívání drahých jazykových modelů drží hrubou marži kolem osmdesáti procent. Till tak loni v listopadu opustil práci v americké firmě a naplno převzal roli CEO.
Rychlého růstu si všimli i investoři. Přesně na Silvestra loňského roku podepsali zakladatelé smlouvu o investici ve výši 300 tisíc eur, aktuálně 7,3 milionu korun. Peníze do firmy poslal Petr Kováčik skrze své venture studio Budeto. S týmem se propojil v rámci mentoringu v posledním běhu Startup Academy od CzechCrunche, kterou startup také vyhrál.
„Za pět let bude mít každý student vlastního tutora, který ho zná líp než kterákoli učebnice. Otázka není jestli, ale kdo to postaví. Sázíme na to, že z Česka může vzejít produkt, který používají studenti po celém světě. StudyFi už to dokazuje,“ komentuje Kováčik, jenž má sám k edtechu blízko. V minulosti také budoval aplikaci pro výuku jazyků, Blabu nicméně po dvou letech a problémech s trakcí musel nakonec zavřít.
Druhým investorem je Ondřej Kania, zakladatel sítě škol Consilium a mimo jiné také majitel FC Slovan Liberec. „Budoucnost vzdělávání vidím v kombinaci lidského mentoringu a AI asistence. Člověk dodá směr, motivaci a kontext, AI dodá trpělivost a nekonečný čas na vysvětlování. Do StudyFi jsem investoval, protože tenhle model staví jako první a staví ho dobře,“ popisuje Kania.
Aplikace dnes masivně roste mimo domácí trh, ačkoliv k tomu došlo v podstatě náhodou. Když startup spustil placené marketingové kampaně ve Španělsku, do databáze začala naskakovat čísla z Jižní Ameriky. „Ze dne na den nám začalo chodit obrovské množství lidí a my vůbec nechápali, co tam dělají. Uvědomili jsme si, že španělština je tam podobná. Dostali jsme jasný signál, že o produkt je zájem,“ popisuje Rys. Tým okamžitě nasadil lokální tvůrce obsahu a začal cílit na uživatele přímo v Chile, Mexiku a Argentině.
Latinská Amerika dnes tvoří 45 procent uživatelské základny, zatímco Česko a Slovensko drží polovinu. Od září pak spouští expanzi do Polska a okolních států Evropské unie. „V Latinské Americe narážíme na to, že sice mají obrovský objem studentů, ale menší kupní sílu. Aplikaci si rádi stáhnou, ale ochota nebo také možnost platit je nižší než u nás. Musíme tak hodně pracovat s různými ceníkovými plány, aby to ekonomicky vycházelo,“ doplňuje Rys.
Získané investiční prostředky StudyFi využívá právě na další expanzi a posílení dvanáctičlenného týmu. Aby startup ušetřil na akvizici uživatelů, zbavil se také externí marketingové agentury. Místo ní si tým vyvinul automatizovaný systém, který z vlastních skriptů prostřednictvím umělé inteligence generuje propagační videa s AI avatary ve všech potřebných jazycích.
Vedle expanze na nové trhy tým aktuálně připravuje personalizované kurzy pro matematiku, které mají středoškolákům kromě pomoci s maturitou ulehčit přechod na technické univerzity anebo mladším žákům pomoci s přijímačkami na střední.