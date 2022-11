V Česku navrhli bar Cobra i interiér La Bottegy. Až londýnský bar se stal druhým nejlepším na světě

Studio edit! je studio především žižkovské. A jako takové má logicky vztah ke všem možným občerstvovacím zařízením. Není proto náhoda, že právě tito architekti stojí za interiéry restaurací a kaváren nejen v Česku.

I tak spoluzakladatel ateliéru Vítězslav Danda pokorně říká, že nejdůležitější jsou jiné věci než samotný design. „Nejdřív se tam musí dělat dobré kafe. Stejně tak důležité je místo. To je něco, co my neovlivníme. Alfa a omega je, aby se tam člověk cítil dobře. A pak to bude úspěšné,“ líčí Danda v novém díle podcastu Město, který si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube.

I tak se zdá, že edit! má na úspěšné restaurace a kavárny recept. Studio je autorem interiéru v La Bottega Gastronomica, Bistroteka a Tusarova. A rovněž oblíbené kavárny Místo, která vznikla konverzí kancelářského prostoru. Na seznamu má též bar Cobra na pražské Letné, jenž vznikl z bývalé herny.

„Je to legendární podnik, který nás bavil a baví. V Praze 7 došlo k zákazu heren a tahle proto musela skončit. My jsme k tomu přišli s tím, že to trochu přetransformujeme. Vznikl bar, který působí pankáčsky – a vypadá to, že to byl záměr. Spíš to ale bylo tím, že byl malý rozpočet. Z toho vznikla atmosféra, která zaklapla. A zaklapla i potřebou nějakého takového místa na Letné,“ říká architekt.

Největší gastronomický úspěch má ale studio za sebou v Londýně, kde podle jeho návrhu vznikl podnik Tayer, který se letos stal druhým nejlepším barem na světě. „Zavolal nám Maxim Velčovský, jestli nechceme udělat nejlepší bar na světě. To se nepovedlo, ale jsme na bedně,“ komentuje úspěch Danda.

Architektům se tady podařilo vměstnat dva podniky do jednoho a k nim navíc ještě prostor pro eventy, kde barman Alex Kratěna školí své kolegy z řemesla. „Nenapadlo by mě, že taková věc bude fungovat, ale funguje,“ uvádí spoluzakladatel studia.

Ateliér se kromě soukromých projektů věnuje také těm veřejným, kde jinde než na Žižkově. Je autorem návrhu proměny jedné z důležitých tamních tříd – poloviny Seifertovy ulice a také navazujícího Olšanského náměstí. Ve druhé polovině pak studio rekonstruuje tři obytné domy.

Aby ale nebyla řeč jen o Žižkově, edit! se hodlá propsat i do podoby pražské Letné. Uspěl totiž s návrhem úprav Korunovační ulice.

Podcast Město s architektem Vítězslavem Dandou si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube. Uslyšíte v něm mimo jiné odpovědi na tyto otázky: