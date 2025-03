V hlavní roli Jason Statham, scenárista Sylvester Stallone. Výsledek je tak trochu John Wick z Wishe

Uložit 0

Pod scénářem je podepsaný Sylvester Stallone. A taky režisér David Ayer, který má za sebou třeba Suicide Squad (tu horší z roku 2016) nebo Fury s tankistou Bradem Pittem. A v hlavní roli je Jason Statham. Jak jejich spolupráce na filmové novince Working Man dopadla? Přesně tak chlapácky a předvídatelně, jak si myslíte.

Je to příběh starý jako lidstvo samo. Superhustý drsnovoják už má zabíjení dost. Začne se věnovat špatně placené a naprosto obyčejné práci. To aby mohl získat do opatrovnictví svou dceru. Drsnou minulost samozřejmě skrývá… ale super skills rozhodně nezapomněl.

Uf, ještě že tak! Protože fakt neuvěříte, co se ve filmu Working Man stane. Ten válečný veterán se totiž musí vrátit do akce a zachránit mladou dívku, kterou unesla ruská mafie. Zmlátí, rozstřílí, nakope, pobodá nebo nechá explodovat nižší desítky grázlů. Řekne při tom asi tak vyšší desítky slov.

Ten voják je Jason Statham. Člověk, který vyhrál hereckou loterii. Postavil skvělou kariéru na tom, že je to drsný čtyřicátník. Byl takový ve svých dvaceti, je takový ve svých sedmapadesáti (!!!). A jako už tolikrát ve své kariéře, i ve Working Manovi opět zjasonstathamuje všechny padouchy.

Viděli jste nějaký Stathamův film? Working Man nijak nevybočuje. Loni dokonce Statham s Ayerem natočili Beekeepera o drsném exvojákovi, co se mstí. A viděli jste Expendables, kde zase Statham spolupracoval se Stallonem? Tak budete taky doma. Jen toho osmdesátkového hláškování je tady míň.

Čeho je ale víc, to je chladnokrevné, systematické stopování zločinců – které ale vždycky končí brokovnicí nebo nožem. Working Man vás ale i tak občas až překvapí tím, jak pomalé tempo volí. Tedy v těch okamžicích, než Jason Statham zase začne dělat to, co mu jde nejlíp. Zmasakruje nějakého grázla, možná utrousí dvě slůvka a svět je zase v pořádku.

Hladina testosteronu tak s každým sledovaným a zlikvidovaným cílem pozvolně stoupá a film nevybočuje z naprosto odpočinkové chlapácké podívané. Statham silou svého zamračeného výrazu odkloní stovky střel, zatímco každý jeho výstřel se rovná vyřazenému nepříteli. A pozor, to není výsměch. Working Man není nijak strašný film.

Jen je oldschoolově akční, drsný a primitivní takovým tím způsobem, který vám přesně u takových filmů nevadí. Jenže Working Man je taky laciný a předvídatelný. Všechny postavy, od hlavního hrdiny přes zoufalého otce (Michael Peña) či bývalé spolubojovníky (David Harbour) až po psychotické šílence, jako byste už stokrát viděli.

A bohužel mu moc nejdou ty okamžiky, kdy se snaží překvapit. Tehdy totiž Working Man působí jak John Wick z Wishe. Diskotéky v něm barevně blikají a ruští mafiáni jsou kuriózní, občas až komediálně podivná sebranka, která ve Stathamově postavě vidí nadpřirozeného ďábla. Přitom je to jenom Jason Statham. Zase.