V krajině na Valašsku postavili malý domek a saunu. Ubytovat se tu může rodina i veřejnost
Na pouhých 28 metrech čtverečních má člověk všechno, co potřebuje. Kuchyň, postel, elektřinu a kolem příroda. Pod hrušní pak i malou saunu.
Slovo klid v téhle částí Česka dostává zcela jiný rozměr. Není tedy divu, že majitelé pojmenovali malou chatku, která tu stojí, Bebech – místním slovem, které se používá pro pelíšek. Stačí se jen zachumlat, nehledě na počasí. Třeba i v malé sauně, která k chatce, k níž patří i malý sad, náleží.
„Děda do sadu kdysi chodil opečovávat stromy a své včely. Pamatuju si, když jsem s ním přišel do zarostlého sadu poprvé, ten nezkrocený ráz místa mě překvapil. Možná i proto byla má prvotní představa, aby Bebech s okolím spíše splynul, než vyčníval,“ líčí David Malý, který na rodinném pozemku postavil v podstatě malou útulnu. Do ní se přitom může schovat nejen rodina a přátelé, ale také veřejnost – zkrátka kdokoli, kdo by si rád odpočinul v klidné přírodě.
David Malý dostal nápad na oživení rodinného majetku se svojí manželkou Janou Malou. Žijí ve Zlíně, místo jim ale učarovávalo stále. Stavba, která v něm měla vzniknout, ho tak měla dokreslit, nikoli překreslit. „Touha po estetice světa kolem nás mě zajímá od dětství. Mezi mé nejranější vzpomínky patří tátovo naříkání na nejednotnost domovních fasád, když jsme po dovolené přejeli hranice zpět do Česka,“ vypráví Malá, kterou na studijním pobytu v Norsku oslovil minimalismus a umírněnost v architektuře. A přesně takový je i Bebech.
Navrhli ho architekti Jan Šefl a Magdaléna Šeflová ze studia Janself Studio. Inspirovali se přitom miniaturními stavbami, které člověk běžně potká při procházce po Valašsku, jako jsou včelíny, maringotky, přístřešky pro nářadí. „Je to taková nenápadná architektura, která je součástí krajiny spíš pocitově než formálně,“ říká Šefl s tím, že cílem bylo navrhnout dům tak, aby splynul s krásnou krajinou okolo, a to barvou i tvarem.
Dům je tak zasazený do svahu nedaleko menšího lyžařského vleku, je obklopený lesem a také krajinou valašských kopanic. Fasáda malé stavby se zastavěnou plochou 28 metrů čtverečních je ze svisle kladených nehoblovaných smrkových prken, které jsou natřené na zeleno. To umocňuje efekt splynutí s krajinou. Nosná konstrukce je rovněž ze smrku, má dva krát čtyři metry a je opláštěná biodeskou. Dům je napojený na elektrickou síť, jsou mu tedy vlastní i výdobytky dneška, je tu také tekoucí voda ze studně.
Uvnitř se prostor rozkládá do hlavní obytné místnosti s kuchyní, jídelním stolem, kamny a lenoškou u velkého okna. K dispozici je rovněž koupelna tvořená nerezem, dlaždicemi a smrkem a poslední místností je malé podkroví, kde je ložnice. Okno sahající od stropu až po podlahu slouží jak hornímu, tak dolnímu prostoru. O teplo se kromě kamen stará také podlahové vytápění. Všudypřítomný smrk pak zajišťuje opravdu voňavou atmosféru uvnitř, i když se zrovna netopí.
Domek doplňuje minimalistická sauna od společnosti What a Hut. Je určená pro jednu až tři osoby, díky čemuž se skvěle vejde i na malé zahrady. Prostor lze snadno rozšířit díky lavici, která se dá roztáhnout. Sauna, která stojí pod vzrostlou hrušní, je vyrobená z lokálního dřeva, a i odtud je krásný výhled do místní krajiny. „Chata je navržená tak, aby v ní hosté mohli strávit plnohodnotný víkend a nemuseli ji vůbec opouštět, maximálně k ohništi nebo do sauny,“ dodává Malý.