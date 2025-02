Miliardový deal, kterým si Češi upevňují pozici lídra. FTMO oznámilo, že koupí velkého brokera

Uložit 0

Otakar Šuffner a Marek Vašíček měli poslední měsíce napilno. Vyjednávali totiž o svém dosud největším dealu, který může jejich byznys spojený se stále větším zájmem lidí vyzkoušet si obchodování na finančních trzích posunout na další úroveň. Jejich společnost FTMO oznámila, že akvíruje finanční platformu Oanda, která patří k největším forexovým brokerům na světě. Transakci ještě musí schválit regulátoři, její výši oficiálně žádná ze stran komentovat nechce. Podle odhadů CzechCrunche by mělo jít o stovky milionů dolarů, v přepočtu miliardy korun.

„Akvizice společnosti Oanda je klíčovým krokem v naplnění naší dlouhodobé vize. Věříme, že bude mít velký přínos pro celý trh, včetně stávajících a budoucích zákazníků FTMO a Oandy. Rádi bychom přivítali současné vedení společnosti Oanda do svých řad. Jejich zkušenosti s regulovanými trhy, řízením rizik a jejich prozákaznický přístup skvěle zapadají do vize a strategie FTMO,“ uvedli k oznámené transakci Otakar Šuffner a Marek Vašíček, kteří FTMO založili v roce 2015 a stali se průkopníky nové éry moderního prop tradingu (proprietární obchodování).

V případě FTMO vše funguje tak, že klienti jeho platformy místo vlastního kapitálu využívají k obchodování simulovaný kapitál, a pokud jsou úspěšní, mohou se dostat k odměně z jejich simulované obchodování. Musí přitom náročným výběrovým procesem, ve kterém musí prokázat své obchodní schopnosti na demo účtu. Ti nejúspěšnější uživatelé mají šanci na odměnu v podobě až 90 procent z výsledků na svých demo účtech.

Důkazem, že obchodování na finančních trzích si chce vyzkoušet stále více zájemců, jsou obchodní výsledky FTMO. Jen v roce 2023 dosáhlo obratu ve výši téměř pět miliard korun (meziroční růst zhruba o pětinu) a zisk EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů, se zvýšil na 2,3 miliardy korun (růst zhruba o čtvrtinu). Oba údaje byly rekordní, přičemž zejména ten druhý je působivý. V poměru k tržbám u nás příliš mnoho dalších podniků s takovou ziskovostí nenajdeme. V technologickém světě se FTMO rovná, nebo dokonce překonává firmy, jako je Seznam, Livesport nebo CDN77 Zdeňka Cendry, a patří k největším plátcům daní v Česku.

I díky své ziskovosti FTMO posiluje svůj rozvoj pomocí akvizic. Předloni koupilo od finanční skupiny Wood & Company technologickou platformu Quantlane, loni přibralo na palubu marketingovou agenturu eVisions a teď dotáhlo svou dosud zdaleka největší akvizici.

Společnost Oanda byla založena v roce 1996 v Kanadě a tehdy jako jedna z prvních firem poskytovala směnné kurzy online. Dnes patří mezi největší forexové brokery na světě a od roku 2018 ji vlastnila investiční skupina CVC Capital Partners. Ta obvykle kupuje významné podíly ve firmách s potenciálem růstu, které několik let pomáhá rozvíjet, a následně je ideálně se ziskem prodává.

Foto: FTMO Obchodníci na FTMO musí projít náročným výběrovým procesem

Právě to je současný případ společnosti Oanda, kterou CVC mělo před necelými sedmi lety koupit za 160 milionů dolarů (při tehdejších kurzech zhruba 3,5 miliardy korun). Tržby Oandy se měly v loňském roce vyšplhat na zhruba 175 milionů dolarů (4,3 miliardy korun), jak loni v červenci informoval portál Sky News s tím, že CVC pro tradingovou platformu hledá kupce. Nakonec se domluvilo s FTMO. Transakci ještě musí schválit regulátoři na několika trzích. Oanda má regulované entity ve významých finančních centrech po celém světě včetně New Yorku, Londýna, Varšavy, Singapuru, Tokia nebo Sydney.

„Bylo nám ctí podpořit transformaci Oandy – od náboru nového managementu pod vedením Gavina Bamburyho, který se k nám připojil v roce 2019, až po rozsáhlé investice do technologií, produktů a provozu. Našemu týmu se podařilo z regionálního poskytovatele devizových služeb vybudovat plně diverzifikovanou společnost, která vždy vynikala v dodržování regulatorních požadavků a zákaznické podpoře. Rádi bychom poděkovali celému týmu Oandy za jejich spolupráci,“ uvedl Siddharth Patel, řídící partner v CVC Funds.

Oanda prošla pod dohledem CVC výraznou proměnou. V čele s novým vedením firma rozšířila svou obchodní nabídku a vybudovala moderní obchodní platformu, na které mělo v loňském roce více než sto tisíc aktivních traderů každý den průměrně zobchodovat více než dvanáct miliard dolarů. V nabídce je široká škála aktiv od derivátů FX, akciových indexů a akcií přes komodity, státní dluhopisy a drahé kovy až po kryptoměny. Také Oanda si ale uvědomovala rostoucí vliv prop tradingu na finančních trzích a začátkem loňského roku spustila vlastní virtuální financování traderů, čímž konkurovala mimo jiné i FTMO.

Růst celé této oblasti začal v posledních letech přinášet konsolidaci, kdy větší prop tradingoví hráči začali pohlcovat ty menší, a některé se rozhodly koupit také velké brokerské společnosti, aby rozšířily své portfolio. Loni například bahamský broker AXE Securities pohltil společnost The Forex Funder. V případě FTMO a nákupu Oandy jde ale o první takovou transakci opačným směrem, kdy se úžeji zaměřená moderní prop tradingová firma rozhodla akvírovat velkého brokera. FTMO prozatím uvedlo, že po dokončení transakce plánuje do struktury Oandy nezasahovat a zachovat jí status samostatné skupiny.

Do budoucna se nabízí například možnost přechodu úspěšných traderů z FTMO na reálné účty Oandy, rozšíření FTMO do regulovaných trhů prostřednictvím akvírovaného brokera nebo sdílení technologických řešení. „V Oandě nám jde především o to, aby naši klienti měli přístup k multi-asset obchodování na té nejvyšší možné úrovni. V dalším růstu nám pomůže to, že máme licence po celém světě, důvěryhodnou značku, rozmanitou nabídku a škálovatelnou platformu. Děkujeme CVC za důvěru a podporu naší vize proměnit Oandu v globálního lídra. Těšíme se, že budeme i nadále naplňovat svoji strategii pod vlastnictvím FTMO,“ uvedl šéf Oandy Gavin Bambury.