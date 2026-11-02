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V létě nejhodnotnější český startup ve velkém propouštěl. Jeho zaměstnanci proto u nás založili odbory

Zaměstnanci Mews hledali způsob, jak zastupovat své společné zájmy. „Čím více se lidé do dění ve firmě zapojí, tím lépe pro ně,“ říká Richard Valtr.

Peter BrejčákPeter Brejčák

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Foto: Tomáš Svoboda / CzechCrunch
Richard Valtr, spoluzakladatel startupu Mews
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Ve světě IT firem a startupů nejde zrovna o běžný krok, zaměstnanci Mews ale založili vlastní odbory. Startup – jehož valuace po lednovém investičním kole přesáhla padesát miliard korun a firma se tak stala nejhodnotnějším startupem českých zakladatelů – totiž v létě kvůli nástupu umělé inteligence oznámil hromadné propouštění. Podle organizátorů vznikly odbory právě v reakci na červencovou reorganizaci společnosti.

Odbory v Mews, který stojí za vývojem softwaru pro hotely a ubytovací zařízení, se zrodily pod hlavičkou organizace ICT Union. Mezi jejími dalšími členy jsou například DHL ITS, Microsoft, Red Hat, Moravia IT, Expedia či Vendavo. Podle vyjádření na webu organizace zaměstnanci Mews začali hledat oficiální způsob, jak být slyšet dříve, než se rozhodnou věci, které se jich týkají, a jak zastupovat společné zájmy včetně nastavení místních benefitů.

„Pro jednoho člověka je těžké změnit celou organizaci, ale společně můžeme zastupovat kolektivní hlas kolegů napříč týmy v tématech, na kterých jim záleží a se kterými pracují, vést se společností dialog a zavázat se k výsledkům, kterých společně dosáhneme,“ uvedlo předsednictvo pracoviště.

„V Mews se lidé vždy mohli otevřeně ozvat. Máme to zakotvené ve firemních zásadách a vždy jsme se toho drželi,“ reagoval pro CzechCrunch na novinky zakladatel Mews Richard Valtr. Podle svých slov ve vzniku odborů vidí příležitost pro lepší domluvu a spolupráci. „Vždy jsem si myslel, že čím více se lidé do dění ve firmě zapojí, tím lépe pro ně. Těším se proto na jejich promyšlené návrhy, jak Mews dál zlepšovat,“ komentoval.

Byť má Mews své oficiální sídlo v nizozemském Amsterdamu, svou největší pobočku se stovkami lidí má v Praze. Firma před létem zaměstnávala celkem 1 350 lidí, v červenci hromadně propustila asi patnáct procent z nich, tedy kolem 200 lidí.

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