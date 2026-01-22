Česko má nový nejhodnotnější startup. Jeho valuace po další finanční injekci přesáhla 50 miliard korun
Mews, který vyvíjí software pro hotely, uzavřel investiční kolo ve výši přes šest miliard korun. Prostředky chce využít na implementaci AI i expanzi.
Žádný z Čechů zatím nepostavil startup s vyšší hodnotou než Richard Valtr a jeho tým. Mews, jenž ubytovacím zařízením poskytuje správu rezervací, check-inů a vyřizování dalších požadavků hostů, teď uzavřel nové investiční kolo přesahující šest miliard korun. Zároveň výrazně stoupla i jeho valuace, která nyní dosahuje 2,5 miliardy dolarů, v přepočtu 52 miliard korun. Poslední známá valuace přitom dosahovala 1,2 miliardy dolarů.
Aktuálně jde o investiční kolo tzv. série D, v němž Mews získalo 300 milionů dolarů, tedy 6,2 miliardy korun, což celkovou výši pomoci od investorů dostává k úrovni přibližně osmnáct miliard korun. Současnou investici vedla společnost EQT Growth, novými investory jsou Atomico a HarbourVest Partners, ke kterým se připojili stávající investoři Kinnevik, Battery Ventures a v neposlední řadě i Tiger Global.
Podle Richarda Valtra investice potvrzuje pozici Mews jakožto předního technologického partnera pro hotely všech velikostí. „Hotelnictví je odvětví postavené na zážitcích. Zájem trhu ve Spojených státech i v Evropě potvrzuje přínos našeho řešení. Je skvělé vidět, že v oblasti umělé inteligence a autonomních hotelových systémů se nám daří postupovat rychleji než konkurenci,“ komentuje dvaačtyřicetiletý zakladatel.
Takzvaným jednorožcem, tedy startupem s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů, se Mews stal před necelými dvěma lety, do pomyslné stáje bájných koní s rohem na hlavě se zařadil jako třetí zástupce s českými zakladateli po Rohlíku Tomáše Čupra a Productboardu Daniela Hejla a Huberta Palána. Jak potvrzují i data analytické platformy CB Insights, Mews nyní oba tyto zástupce se svou valuací ve výši 2,5 miliardy dolarů předběhl.
Platformu podle vyjádření firmy aktuálně využívá 15 tisíc zákazníků s více než 146 tisíc aktivními návštěvníky měsíčně ve více než 85 zemích světa. Odbavit měla již 42 milionů rezervací a celkem zpracovala transakce v objemu 19,7 miliardy dolarů. „Hrubý zisk z SaaS (software jako služba – pozn. red.) řešení zároveň zrychlil tempo růstu na 55 procent,“ komentuje společnost.
Financování Mews
- Červen 2018: 6 milionů eur (150 milionů korun)
- Srpen 2019: 33 milionů dolarů (770 milionů korun)
- Září 2022: Firma představuje Mews Ventures na financování své akviziční jízdy
- Prosinec 2022: 185 milionů dolarů (4,2 miliardy korun)
- Březen 2024: 110 milionů dolarů (2,6 miliardy korun), Mews se stává jednorožcem
- Září 2024: 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun)
- Březen 2025: 75 milionů dolarů (1,8 miliardy korun)
- Leden 2026: 300 milionů dolarů (6,2 miliardy korun)
Získané prostředky chce Mews využít zejména na investice do umělé inteligence, napříč svou platformou plánuje integrovat také systémy řízené autonomními agenty pro automatizaci pracovních postupů, snižování zátěže zaměstnanců, zlepšování zážitků hostů a také urychlování vývoje a nasazování nových produktů.
„Vyvíjíme operační systém, který mění způsob, jakým hoteliéři pracují s hosty. Mews přebírá provozní komplexitu a hoteliéři se tak mohou soustředit na klíčové oblasti svého podnikání, včetně kvality služeb a ziskovosti,“ komentuje Matt Welle z pozice ředitele.
Do budoucna firma plánuje rozšiřovat také svou službu Mews Payments a související finančně-technologickou infrastrukturu s cílem integrovat platební a obchodní funkce do základních provozních procesů hotelů. Zároveň bude pokračovat v mezinárodní expanzi na hlavních trzích v Severní Americe a Evropě a rozšiřovat své působení i do dalších zemí.
Jedním z faktorů, díky kterému se Mews daří rychle růst, je také akviziční jízda – během let postupně odkoupilo již čtrnáct konkurenčních firem či komplementárních produktů. „Růst organicky bez akvizic by nebylo efektivní,“ komentoval pro CzechCrunch koncem loňska Josef Starýchfojtů, jenž v sedmadvaceti letech ve firmě vede přes 500 lidí a sedí v pětičlenném leadershipu Mews.