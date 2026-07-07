Prožívá rekordní období, i tak ale nejhodnotnější český startup kvůli umělé inteligenci ve velkém propouští
„Chtěli jsme jednat nyní, než se prostředí kolem nás nezvratně změní,“ komentuje zakladatel miliardového Mews Richard Valtr.
Česká technologická scéna zažívá další propouštění, které souvisí s nástupem umělé inteligence. Tento krok v úterý oznámil nejhodnotnější startup s českými kořeny Mews, jehož valuace po letošní finanční injekci přesáhla hranici 50 miliard korun. Oznámil to zakladatel Richard Valtr s tím, že ačkoliv se startup vyvíjející systémy pro hotely nachází podle jeho slov ve velmi silné pozici a nadále rychle roste, vedení se rozhodlo jednat dříve, než se trh nenávratně změní.
„Dnes jsme se museli rozhodnout k těžkému kroku a rozloučit se s několika členy našeho týmu. Jsou to lidé, kteří vložili spoustu energie do toho, aby se Mews stal tím, čím je dnes, a na spolupráci s nimi jsme upřímně hrdí. Nebylo to snadné rozhodnutí a nebereme ho na lehkou váhu,“ napsal Valtr na LinkedInu. Na profesní síti nespecifikoval konkrétní počet ani podíl propuštěných zaměstnanců.
Pro portál Skift však Mews potvrdil, že jde o patnáct procent z přibližně 1 350 zaměstnanců, tedy kolem 200 lidí, což následně firma potvrdila i pro CzechCrunch. „Opatření se dotkne přibližně 15 procent společnosti. Změny se týkají pozic napříč všemi týmy a geografickými oblastmi. Pozic, které přicházejí do přímého styku se zákazníky, se tyto kroky z velké části nedotknou,“ komentuje Josef Starýchfojtů, ředitel divize produktu a technologií a jedna z předních postav firmy.
Tým Mews pracuje takzvaně remote-first, tedy primárně na dálku, svou největší kancelář se stovkami zaměstnanců má ale v Praze, další pak v Amsterdamu (kde má i hlavní sídlo), Londýně, Bruggách či New Yorku. „Jedná se o globální restrukturalizaci týkající se uspořádání organizace, nikoliv o signál směřující k jakékoliv konkrétní geografické oblasti,“ doplnil Starýchfojtů na dotaz, do jaké míry se propouštění dotýká Čechů, respektive pražské pobočky.
Kdo další propouští
Během posledních měsíců Mews není ani zdaleka jedinou technologickou firmou v Česku, která oznámila hromadné propouštění.
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Byť Valtr v Londýně vystudoval filozofii, rodinný hotelový byznys ho přitáhl k vlastnímu podnikání. Mews zakládal v roce 2012 a postupně jej společně s týmem vybudoval do pozice nejhodnotnějšího startupu s českými kořeny. V lednu totiž oznámil uzavření dalšího finančního kola ve výši přes šest miliard korun, které jeho valuaci dostalo na úroveň 2,5 miliardy dolarů, v tehdejším přepočtu 52 miliard korun.
Mews je přitom podle Valtra ve velmi silné pozici. „Podnikání nadále velmi rychle roste, produkt je nejlepší, jaký kdy byl, a ambice stát se nejvlivnějším operačním systémem pro pohostinství se nikdy nezdála tak na dosah,“ komentoval aktuální kroky vedení, které údajně nemohlo ignorovat měnící se situaci. „Správný čas na strukturální transformaci je tehdy, když se nacházíte v silné pozici, nikoliv když jste k ní donuceni,“ komentoval pro CzechCrunch také Starýchfojtů.
„Právě proto jsme chtěli jednat nyní, než se prostředí kolem nás a společnost, kterou jsme pro něj vybudovali, nezvratně změní,“ doplnil Valtr. Dle jeho slov rostou očekávání hostů, tempo inovací je neúprosné a umělá inteligence zásadně mění ekonomiku pohostinství. Počítá přitom, že za každý dolar, který hotel utratí za software, zároveň mnohonásobně více utratí za další profesionální služby jako finance, řízení výnosů, komunikaci s hosty, nákup a provoz.
„Návratnost těchto investic není vždy efektivní,“ pokračoval Valtr s tím, že AI je nyní schopna ve velkém měřítku a s větší ziskovostí zvládnout velkou část prováděcí vrstvy této práce. „Věříme, že operační systém pro pohostinství budoucnosti bude založen na umělé inteligenci, a máme v úmyslu jej vybudovat. Abychom však mohli našim zákazníkům pomoci stát se „AI-native“, musíme se jimi stát sami,“ dodal. Menší počet lidí v týmu má vést k tomu, že zákazníci budou mít častější a přímější kontakt s více zaměstnanci. Ty ostatně na konkrétní pozice firma pořád přijímá.
Financování Mews
Leden 2026: 300 milionů dolarů (6,2 miliardy korun)
Březen 2025: 75 milionů dolarů (1,8 miliardy korun)
Září 2024: 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun)
Březen 2024: 110 milionů dolarů (2,6 miliardy korun), Mews se stává jednorožcem
Prosinec 2022: 185 milionů dolarů (4,2 miliardy korun)
Září 2022: Firma představuje Mews Ventures na financování své akviziční jízdy
Srpen 2019: 33 milionů dolarů (770 milionů korun)
Červen 2018: 6 milionů eur (150 milionů korun)