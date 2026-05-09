V Liberci vznikne jeden terminál pro vlaky i autobusy. Padne kvůli tomu ale historická výpravní budova
Samotná přestavba nádraží začne nejdříve po roce 2035. Celkové náklady odhaduje Správa železnic na zhruba 3,8 miliardy korun.
Liberec si vybral podobu nového dopravního terminálu, který má jednou provázat vlaky, autobusy i městskou dopravu do jednoho celku. Vítězný návrh od studia ov architekti slibuje kratší přestupy, novou odbavovací halu i parkovací dům pro stovky aut. Součástí proměny ale bude také demolice historické výpravní budovy s peróny, byť současný hlavní nádražní objekt zůstane zachován a doplněn o moderní přístavbu autobusového terminálu.
Podle architekta Štěpána Valoucha nešla stávající hala do nového řešení zakomponovat kvůli plánovanému rozšíření kolejiště a budoucímu rychlému spojení s Prahou. „Je to daň za to, že tady bude rychlé, moderní spojení. Musí tomu něco ustoupit,“ uvedl pro server iRozhlas. Podle návrhu mají být všechny přestupy nově řešené v rámci jedné zastřešené haly, kam se přesunou i autobusová stání.
Autoři návrhu zároveň slibují výrazně přehlednější provoz než dnes. Autobusy budou nově jezdit v oddělené části za nádražím, zatímco prostor směrem do centra obsadí pěší, cyklisté, tramvaje nebo krátkodobé parkování K+R. Projekt počítá také s rozšířením podchodů a bezbariérovým pohybem mezi nástupišti. Dominantou terminálu pak má být nové zastřešení se skleněnou konstrukcí a integrovanými fotovoltaickými panely.
Vítězný návrh zároveň výrazně změní celé okolí nádraží. Vedle terminálu vznikne několikapatrový parkovací dům s retailovými plochami a architekti počítají i s další zástavbou v území kolem bývalého sídla vývozce skla Skloexport. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty má vzniknout odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího města v Česku. „Propojením odjezdové a příjezdové haly vznikne velký společný prostor pro cestující,“ prohlásil.
Do architektonické soutěže se přihlásilo sedm týmů, do finále postoupilo pět návrhů. Správa železnic počítá s tím, že samotná přestavba nádraží začne nejdříve po roce 2035. Generální ředitel Tomáš Tóth odhaduje celkové náklady na zhruba 3,8 miliardy korun, část peněz mají dodat také Liberecký kraj a město Liberec.