Architektura –  – 1 min čtení

V Liberci vznikne jeden terminál pro vlaky i autobusy. Padne kvůli tomu ale historická výpravní budova

Samotná přestavba nádraží začne nejdříve po roce 2035. Celkové náklady odhaduje Správa železnic na zhruba 3,8 miliardy korun.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

liberec

Foto: ov architekti

liberec6
liberec11
liberec-1+7
liberec3
liberec5
liberec-2
liberec10
liberec7
liberec1
liberec2
0Zobrazit komentáře

Liberec si vybral podobu nového dopravního terminálu, který má jednou provázat vlaky, autobusy i městskou dopravu do jednoho celku. Vítězný návrh od studia ov architekti slibuje kratší přestupy, novou odbavovací halu i parkovací dům pro stovky aut. Součástí proměny ale bude také demolice historické výpravní budovy s peróny, byť současný hlavní nádražní objekt zůstane zachován a doplněn o moderní přístavbu autobusového terminálu.

Podle architekta Štěpána Valoucha nešla stávající hala do nového řešení zakomponovat kvůli plánovanému rozšíření kolejiště a budoucímu rychlému spojení s Prahou. „Je to daň za to, že tady bude rychlé, moderní spojení. Musí tomu něco ustoupit,“ uvedl pro server iRozhlas. Podle návrhu mají být všechny přestupy nově řešené v rámci jedné zastřešené haly, kam se přesunou i autobusová stání.

Autoři návrhu zároveň slibují výrazně přehlednější provoz než dnes. Autobusy budou nově jezdit v oddělené části za nádražím, zatímco prostor směrem do centra obsadí pěší, cyklisté, tramvaje nebo krátkodobé parkování K+R. Projekt počítá také s rozšířením podchodů a bezbariérovým pohybem mezi nástupišti. Dominantou terminálu pak má být nové zastřešení se skleněnou konstrukcí a integrovanými fotovoltaickými panely.

Vítězný návrh zároveň výrazně změní celé okolí nádraží. Vedle terminálu vznikne několikapatrový parkovací dům s retailovými plochami a architekti počítají i s další zástavbou v území kolem bývalého sídla vývozce skla Skloexport. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty má vzniknout odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího města v Česku. „Propojením odjezdové a příjezdové haly vznikne velký společný prostor pro cestující,“ prohlásil.

Do architektonické soutěže se přihlásilo sedm týmů, do finále postoupilo pět návrhů. Správa železnic počítá s tím, že samotná přestavba nádraží začne nejdříve po roce 2035. Generální ředitel Tomáš Tóth odhaduje celkové náklady na zhruba 3,8 miliardy korun, část peněz mají dodat také Liberecký kraj a město Liberec.

Související témata:Liberecželezniceov architekti
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    euro-truck-simulator-2-scs-software-06

    Nejprodávanější česká hra je i po 14 letech stroj na peníze. Tvůrcům poprvé přivezla miliardu korun

  2. 2

    martin-cigler4

    Poprvé vydělal miliardu a zase vyrazil na nákupy. V Ostravě koupil za stamiliony firmu, která mu chyběla

  3. 3

    marketa-folberova

    Pochází z podnikatelské rodiny, ta jejímu nápadu ale nevěřila. Dnes kabelku od ní nosí i první dáma Česka

  1. 1

    euro-truck-simulator-2-scs-software-06

    Nejprodávanější česká hra je i po 14 letech stroj na peníze. Tvůrcům poprvé přivezla miliardu korun

  2. 2

    altra

    Otec zastavil dům, aby jeho syn mohl vyrábět vlastní tenisky. Vznikaly v toustovači, teď generují miliardy

  3. 3

    jeffrey-yan

    Jeho uklízečka si myslí, že šije plyšáky. On přitom díky chytré platformě za rok vydělal skoro 20 miliard