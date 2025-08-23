V mládí utratila úspory za oblečení. Teď přišla s deskovkou, která děti naučí zacházet s penězi
Na Instagramu radí podnikajícím rodičům, jak nepřijít o peníze. Nově vymyslela deskovku pro nejmenší, která baví rodiče i děti.
Finanční gramotnosti se naučila poté, co stavební spoření od svých rodičů utratila během jednoho měsíce za luxusní oblečení. Své děti se proto v této oblasti snaží vzdělávat už odmala. Když byly dceři Violy Hejlové čtyři roky, chtěla ji do dospěláckého světa peněz uvést pomocí hry. Takovou, jakou by si představovala, ale na českém ani zahraničním trhu nenašla. „Byl to klasický příběh typu chci něco, co neexistuje, tak si to budu muset vymyslet,“ říká Viola Hejlová, která na sítích jako Mazaná Matka radí rodičům s financemi.
Impulsy k vytvoření pomůcky ke snadnějšímu otevření složitého tématu dostávala Hejlová i od svých sledujících. „Začaly se opakovat dotazy, jak mají dětem vysvětlit, že jim všechno nemůžou koupit, že věci nestojí stejně nebo že si něco nemůžou dovolit. Hra ‚Kde se berou peníze‘ jim tak poskytuje nástroj k tomu, aby mohli dětem přiměřeně k jejich věku snadno vysvětlit, jak funguje svět peněz,“ vysvětluje Hejlová.
Na deskovce, která by splňovala všechny její představy, začala pracovat už před víc než rokem. První verzi s podomácku vyrobenými kartičkami testovala se svou čtyřletou dcerou i všemi dětskými návštěvami a po čase do procesu vstoupilo oslovené herní studio Midu. „Taky jsem se ptala sledujících, jak to s dětmi mají a ti mi poskytli další nápady,“ popisuje proces Hejlová. Než se hra doplnila o ilustrace Terezy Konupčíkové a slepily se papírové krabičky, bylo už dceři Hejlové pět.
Hra „Kde se berou peníze? “, kterou autorka v červnu pokřtila, je určena dětem od čtyř let a učí je rozlišovat mezi konceptem potřeb a přání. I přes to, že obsahuje minimum textu, je vhodné, aby ji s dětmi alespoň ze začátku hráli i rodiče. „Aby děti mohly vyhrát, což není nutné, musí nasbírat karty se třemi základními potřebami. Jedna je postýlka, druhá oblečení a třetí krabička s jídlem,“ vysvětluje tvůrkyně hlavní princip hry. Bez uspokojení těchto tří základních potřeb ji není možné ukončit.
„Když jim zbydou peníze, můžou si pak plnit další přání, nebo naopak házet penízky do prasátka. Nevyhraje ale ten, kdo nahromadí nejvíce úspor, je potřeba si ten život taky užít,“ konstatuje Hejlová. Nejdůležitější sdělení hry je ale podle tvůrkyně fakt, že peníze nerostou na stromech, ale vydělávají se prací.
Ne všechny situace ve hře jsou ale jednoznačné a umožňují rodičům volit individuální přístup. „Hra vybízí k tomu otevřít s dětmi různá témata, které jsem do ní přímo nezahrnula,“ uvádí autorka. Příkladem může být situace, kdy dítě nemá žádné vydělané peníze, ale vytáhne si kartičku se zkaženým zubem a nutnou návštěvou zubaře. „Je už na rodiči, jak se k tomu postaví a jaké řešení dítěti nabídne,“ dodává.
Deskovka však neobsahuje téma půjček ani investování, které je pro takto malé děti ještě příliš abstraktní. Autorka jej naznačila pouze u kartiček povolání, kdy majitel továrny a investor do nemovitostí jsou jako jediní v nejvyšší příjmové kategorii. Hejlová tak nepopírá, že by se v budoucnu mohla pustit do rozšíření pro starší děti, které by bylo obohacené o složitější koncepty a další potřebné znalosti, jako jsou právě úvěry nebo investování.
Od papírování ke klientské zóně
Viola Hejlová začala s finanční osvětou prostřednictvím blogu Mazaná Matka, který založila s příchodem pandemie před pěti lety. Okolí si k ní vzhledem k jejímu ekonomickému vzdělání ale chodilo pro rady už dlouho. „Ve své sociální bublině jsem měla dítě jako první a jelikož jsem živnostnice, začali se na mě obracet známí s dotazy na mateřskou a podnikání. Když jsem to vysvětlovala už několikrát po sobě, napadlo mě si to začít sepisovat,“ popisuje Hejlová začátek svého blogu, který se časem přesunul na Instagram.
Systém komunikace s úřady se ale od doby, kdy s ním Hejlová přišla poprvé do kontaktu, výrazně proměnil a díky digitalizaci je nyní mnohem přehlednější. „Za tu dobu, co jsem s blogem začala, se ušla dlouhá cesta, takže už nemusím vše každému dokolečka vysvětlovat, spíš jen naviguju,“ vysvětluje. U prvního dítěte totiž musela všechny dokumenty nosit fyzicky, dnes už je vyřizuje pomocí klientské zóny.
Časem se ale proměnila také témata, která Hejlová na svém Instagramu otevírá. Od toho, jak při OSVČ dosáhnout na mateřskou přes to, jakou zvolit strategii při čerpání rodičovského příspěvku až po tipy, jak dostat dítě do státní školky. „Zpracovávám témata, na která narážím ve svém životě, o kterých diskutuju s kamarádkami, nebo na která mi chodí otázky od sledujících,“ popisuje Hejlová.
Přirozeně se tak nový obsah Mazané Matky bude vyvíjet s tím, jak porostou její děti a jaké dotazy bude dostávat od sledujících, kteří mají často děti v podobném věku. „Další hot topic bude výběr školy pro starší dceru. Vzdělání je hrozně důležité, nekoukám na něj totiž čistě přes peníze, ale jako investici do budoucna,“ konstatuje.
Jedny bačkory na každý rok
Hejlová ale svým sledujícím neradí pouze v praktických otázkách. Pod označením #mazanýtip sdílí například i nápady na to, jak snadno ušetřit. Jedním z takových tipů je třeba nakupování výbavy pro děti až ve chvíli, kdy je opravdu potřeba, naopak tu, která je nevyhnutelná, pořídit mimo sezónu za výhodnou cenu. „Pokud nevím, jestli budu kojit, nemá smysl kupovat předem odsávačku na mléko. Naopak zimní kombinézu můžu pořídit v létě ve slevě,“ doporučuje.
Sama si za tímto účelem vede přehlednou tabulku, ve které eviduje již pořízené věci, aby se vyhnula tomu, že něco koupí dvakrát. „Vím, že dítě každý rok potřebuje bačkory. Tak jsem je koupila ve výprodeji v deseti velikostech a už jenom vyndávám z tašky,“ uvádí příklad „mazaného nákupu“. „Mně se to osvědčilo, není to ale samozřejmě pro každého,“ dodává.
Výdaje, včetně těch na děti, si Hejlová zaznamenává pomocí mobilní aplikace. Z její zkušenosti se roční náklady u prvního dítěte pohybují kolem 100 000 korun. V případě, že druhé dítě dědí značnou část výbavy po prvním, bývají náklady mnohem nižší. „Čím starší dítě, tím víc stojí. S věkem se totiž připojují kroužky a škola, která pak přináší více nákladů,“ konstatuje.
Náklady na život dítěte se ale samozřejmě mohou velice lišit. V případě, že dítě všechno dědí a je kojené, nemusí minimálně prvních pár měsíců stát téměř nic. Naopak je snadné nechat se unést a utratit za výbavu mnohem více, než obvykle uváděnou částku sta tisíc korun.
Komunikace jako základ
V každém případě je podle Hejlové vhodné promyslet financování mnohem dříve, než se člověk rozhodne děti mít. „Důležité je téma prodiskutovat s partnerem, aby celá zátěž nebyla jen na ženě, s čímž se také setkávám,“ uvádí ekonomka. „Zásadní je předem nastavit, jak se pár bude na financování podílet, aby žena po skončení rodičovské nepřišla o všechny své úspory během toho, co si muž vesele odkládal na důchod,“ uvádí příklad.
Ideální je podle Hejlové si na období, které rodič plánuje strávit bez práce, odkládat už nějaký čas předem a zvážit, jestli je pro něj prioritou být s dítětem doma co nejdéle, nebo se naopak brzy vrátit do práce, což je v praxi vzhledem k dostupnosti institucionální péče a částečných úvazků často komplikované.
„Nemyslím si, že by se o mě stát měl postarat po celou dobu čtyř let, nahlížím na to pouze jako na příspěvek. Obecně zastávám nepopulární názor, že jsou tři roky na mateřské příliš dlouhé,“ tvrdí Hejlová, která působí jako headhunterka vrcholových manažerů. „Myslím si, že jsou pak ženy hodně odtržené od reality. Já sama bych si pracovní trh nenechala takhle ujít,“ tvrdí Hejlová, která začala částečně pracovat už po několika měsících od porodu.
Sama ale přiznává, že je to o seřazení priorit. „Mě práce baví a je důležitou součástí mého života, proto na ni chci vynakládat čas. Znamená to ale, že třeba nevařím a pro obědy si chodím do školní jídelny. Stejně tak mám paní na uklízení a starší dítě ve školce, takže pracuju ve chvílích, kdy mladší dítě spí, nebo když jsou s dětmi manžel či prarodiče. Často to taky nestihnu a pracuju večer,“ popisuje Hejlová svůj systém.
Ať už se rodič rozhodne jakkoliv, důležité je mít plán a nebát se o penězích otevřeně mluvit. Jak se svým partnerem, tak i později se samotnými dětmi. A k tomu může posloužit třeba nová hra Mazané Matky.