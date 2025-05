V Praze se otevírá gymnázium zaměřené na profi hraní her. A stále bere přihlášky do druhého kola

Profesionální hraní počítačových her neboli esport je miliardový fenomén

Nemusí se vám to líbit, nemusíte tomu rozumět, ale esport – neboli profesionální hraní počítačových her – je fenomén. Točí se v něm velké peníze, mezi především mladšími lidmi má mnohdy větší diváckou popularitu než třeba zrovna vrcholící hokejový šampionát. A právě esport nyní můžete vy (či vaše děti) studovat na pražském gymnáziu. Avšak nejen esport s „e“ na začátku, ale kombinovaný s dávkou sportu standardního.

Gymnázium a Sportovní gymnázium se zaměřením na esporty (GSG) na Praze 6 má z většiny stejný studijní plán jako jiné srovnatelné školy. Jenže vedle předmětů klasických a sportovních tu najdete i Základy herního trenérství, Herní strategii a analýzu či Tvorbu obsahu a streamování. Nově založená škola je výsledkem rostoucí popularity profi hraní videoher a těží z kooperace s Fakultou tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity, v jejímž areálu ji najdete.

„Této oblasti se FTVS věnuje už několik let. A na základě nabídky, zda to nezkusit i na úrovni střední školy, jsme v úzké spolupráci založili nové gymnázium,“ říká pro CzechCrunch ředitel školy Josef Rydlo. „Propojení her, pohybu a vzdělávání je na FTVS pevnou součástí naší strategie. Vidíme, jak silně rezonuje u mladých lidí i odborné veřejnosti. Přenesení tohoto přístupu na střední školy je přirozené rozšíření naší mise,“ dodává Zdeněk Ledvina, který na FTVS vede centrum esportu.

Učíme studenty rozumět technologiím, analyzovat výkon a spolupracovat. Dovednosti, které mají přesah za hranice esportu.

Neobvyklé gymnázium prvního září otevírá dvě třídy, jednu všeobecnou, druhou (e)sportovní. Přihlášky do druhého kola soukromý „esportovní gympl“ přijímá do 26. května. Školné na všeobecném oboru činí 120 tisíc korun ročně, cena gymnázia se sportovní přípravou je o čtyřicet tisíc vyšší. A právě skutečnost, že jde o sportovní školu, připomíná ředitel při otázce na řekněme konzervativnější názory, které podobný projekt může vyvolat.

„V učebním plánu je ‚hraní her‘ jen jedním z prvků skupiny odborných předmětů s názvem Esport a práce s technologiemi,“ vysvětluje Rydlo. „Další odborné předměty jsou zaměřené například na sportovní přípravu či zdravou výživu. Všechny jsou propojeny a studenti musí aktivně sportovat,“ říká ředitel. Přesvědčit se o jeho slovech můžete ve studijním plánu, kde tradičního pohybu najdete víc než digitálních her.

„Hry jsou nástrojem, jak studenty zaujmout, motivovat a zároveň jim ukázat, jak s digitálním světem zacházet zdravě a zodpovědně. A to ve spojení se zdravým životním stylem,“ přidává Ledvina. „Učíme studenty rozumět technologiím, analyzovat výkon, komunikovat, spolupracovat. Dovednosti, které mají přesah daleko za hranice esportu,“ zmiňuje s připomínkou předmětů jako Úvod do moderování či Technologie a kyberbezpečnost.

Ledvina je na GSG hlavním garantem esportovní odbornosti – a sám je příkladem propojení videoher a sportu, kromě působení na FTVS a v organizacích českého esportu je někdejším zápasníkem MMA. Škola dále spolupracuje s Českou asociací esportu a Asociací českých herních vývojářů, součástí studia jsou i čtyři týdny odborné praxe. „V Česku jsme první, kdo pojímá esport a technologie v kombinaci se sportem jako plnohodnotnou součást středoškolského vzdělávání,“ říká Ledvina.

Nejspíš vás nepřekvapí, že zájem zejména žáků vyšších ročníků základních škol je podle ředitele GSG značný. „Ovšem velmi zatížený zkreslenými představami jako: ‚A to se nebudu muset nic učit a budu jen hrát hry?‘“ přidává úsměvnou anekdotu Rydlo. „Ale když lidem detailně vysvětlíme, jak GSG funguje, reakce jsou velmi pozitivní. Zároveň vnímáme rostoucí zájem i ze strany komerčních partnerů, kterým je náš koncept blízký. Vidí v něm potenciál pro smysluplnou spolupráci,“ dodává Ledvina.

Inspirací pro gymnázium zaměřené na esport hledali zakladatelé v zahraničí, například ve Velké Británii, Skandinávii či Spojených státech už podobné projekty fungují. „Chceme ukázat, že i v Česku může vzniknout moderní a progresivní škola, jejíž absolvent by měl rozumět jak technologiím, tak svému tělu a světu kolem sebe,“ uzavírá Ledvina.