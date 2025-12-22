Řím má novou atrakci pro turisty. Stála miliardy, odkrývá starověké kasárny a jezdí i pod Koloseem
Italská metropole se může pyšnit dvěma novými stanicemi metra linky C, které cestujícím nabídnou unikátní pohled do antické římské historie.
Centrum Říma je nádherné, zároveň je ale noční můrou pro všechny, kteří se tam rozhodnou… stavět metro. Ono hloubit tunely s vědomím, že sebemenší chyba může narušit statiku nejslavnějších antických památek na povrchu, to na pohodě stavbyvedoucích moc nepřidá. Proto prodloužení jedné z tamních linek nabírá velká zpoždění, trvá už přes dvacet let, dalších deset let se ještě bude stavět – a stojí miliardy eur. Jenže když se pak člověk podívá na postupně otevírané stanice, musí uznat, že to stojí za to. Obzvlášť teď.
Rozšíření podzemní dopravy v Římě je unikátní i jinak. Jednak jde o vůbec první linku metra italského hlavního města, na níž bude vlak jezdit bez řidiče. A také se táhne historickým centrem, v jehož okolí jsou ty největší turistické skvosty. Ať už jde o Koloseum, Forum Romanum nebo Fontánu di Trevi. Proto bylo více než jasné, že během prací na otevírání jednotlivých stanic budou dělníci narážet na dosud neobjevené artefakty.
Ovšem místo toho, aby je vedení Říma přesunulo do jednoho ze svých standardních muzeí, rozhodlo se, že svým způsobem udělá muzeum právě z nových zastávek. A krásně je to vidět na stanicích Porta Metronia a Colosseo/Fori Imperiali, nacházející se hned u monumentální gladiátorské arény. Tam se během výstavby, která trvala zhruba dvanáct let a stála v přepočtu šestnáct miliard korun, našly tisíce různých předmětů z dob římského impéria.
Na zastávce u Kolosea tak lidé mohou obdivovat zachované keramické vázy a talíře, kamenné studny nebo zbytky termálních lázní z obydlí z prvního století našeho letopočtu. Vše je pečlivě ukryto za sklem, díky čemuž místo, které se rozkládá na čtyřech podzemních úrovních, působí právě jako muzeum. Řím je ostatně označuje jako takzvané archeostanice, protože kombinují jak tradiční zastávku metra, tak prostor s archeologickými nálezy.
Hned o zastávku vedle, konkrétně ve stanici Porta Metronia, do které se přijíždí právě z pod Kolosea, se pro změnu nachází téměř osmdesát metrů dlouhý vojenský komplex z první poloviny druhého století, který měl sloužit jako kasárny pro císařskou gardu, potažmo pro ochranu města. Nalezen byl ve více než desetimetrové hloubce a jeho součástí je i takzvaný Velitelův dům s freskami a mozaikovými podlahami.
Právě starověké nálezy měly být jedním z důvodů, proč během výstavby docházelo k průtahům. Řím uvádí, že to zpomalili zejména archeologové, kteří museli zakonzervovat jednotlivé vrstvy. Nutno podotknout, že linka C římského metra měla být podle úplně původních plánů otevřena v roce 2000 – a měla spojit dvě hlavní baziliky města, svatého Jana v Lateránu a svatého Petra. Práce však budou trvat minimálně dalších deset let.
Jeden z největších dopravních projektů italské metropole, v rámci kterého se otevře jednatřicet stanic metra, je zároveň nesmírně drahý a má vyjít na v přepočtu 170 miliard korun. Vedle zajištění lepšího pohybu místních a turistů po městě si od něj ale Řím slibuje právě i povýšení turistického zážitku, kvůli kterému tam ročně jezdí miliony lidí z celého světa.