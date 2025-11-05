Ve 26 letech zaujal miliardáře. Teď šéfuje developerskému kolosu, pro kterého jsou byty jen doplněk
CTP je u nás největším majitelem průmyslových nemovitostí, které nikdy neprodává. Kromě toho vlastní i byty nebo kanceláře. Kam se chce posouvat nyní?
Pohovor, který všehovšudy trval jen dvě minuty, by řada HR profesionálů nejspíš zhodnotila jako neúspěšný. Přitom právě tolik času strávil tehdy šestadvacetiletý Jakub Kodr s Remonem Vosem, miliardářem a zakladatelem největšího středoevropského developera průmyslových nemovitostí CTP. „Viděl, že máme mnoho společného. Ptal se mě, jestli mám rád auta. Odpověděl jsem, že ano. Na to se zeptal, jaká. Řekl jsem, že BMW. A on, že je má taky rád, takže tím jsme se v podstatě dohodli,“ usmívá se Kodr.
Do CTP nastoupil jako manažer pro rozvoj obchodu – a ta práce ho dle jeho slov zcela pohltila. „Za prvních pět let jsem neměl snad jediný den dovolené. Naše průmyslové parky jsem objížděl i o víkendech, abych sám viděl, kde je jaký nájemce a jak přesně vše funguje. Myslím, že to byl jeden z faktorů, které mi pomohly relativně rychle vyrůst,“ líčí dnes čtyřiatřicetiletý Kodr, jenž se postupně stal jednatelem firmy a letos i jejím generálním ředitelem pro Česko.
Teď tak řídí kolos s portfoliem v hodnotě přes 200 miliard korun, který je v tuzemsku největším majitelem průmyslových a logistických nemovitostí. Ty navíc CTP nikdy neprodává. Kromě toho vlastní i bytové domy, kancelářské a coworkingové prostory, obchodní centra či hotely. „Můžete si nás představit jako několik společností současně. Všechno máme pod jednou střechou. Sami investujeme, stavíme i spravujeme naše budovy. Díky tomu máme jistotu, že to, co vytváříme, dlouhodobě dává smysl,“ říká Kodr.
Firma dnes v Evropě vlastní kolem 15 milionů metrů čtverečních plochy v oblasti průmyslových a logistických nemovitostí, z toho 4,7 milionu metrů čtverečních jen v Česku. Vosův cíl je do roku 2030 dosáhnout 30 milionů. Kromě toho CTP v tuzemsku zaměstnává přes 280 lidí a má 623 nájemců. Mezi největší klienty patří mimo jiné Rohlík, Dr. Max, DHL, logistický Raben nebo například výrobce dětských hřišť Kompan. Obsazenost je prý zhruba 95 procent.
CTP je však podle Kodra specifická nejen tím, že si haly sama staví, vlastní i provozuje, ale také svým důrazem na udržitelnost projektů a wellbeing zaměstnanců, kteří v areálech pracují. „Koncem října jedu do Nizozemska osobně vybírat vzrostlé stromy, které vysadíme v jednom z našich parků. Chceme, aby to vypadalo, jako by tam stály už dvacet let,“ popisuje manažer s tím, že v areálech developera jsou standardně i kavárny, restaurace, fitness centra, sportoviště, posilovny i třeba ordinace praktických lékařů.
Navíc se firma soustřeďuje i na instalace hmyzích domečků či ještěrkovišť, parkové úpravy, solární elektrárny na střechách nebo zelené fasády. „Dnes už ani logistické areály jinak dělat nelze, zákazníci to vyžadují. Nejen aby byly energeticky úsporné a celkově udržitelné, ale také aby měly, pokud možno, hezké okolí, aby tam byly služby pro zaměstnance, aby se tam lidé cítili dobře. Je to podobné jako u kancelářských budov, kde nájemci také chtějí, aby se tam všichni cítili fajn,“ uvedl Kodr pro CzechCrunch už dříve.
I to je důvod, proč šéf českého CTP, který dříve pracoval pro CzechInvest nebo poradenskou společnost Cushman & Wakefield, staví na první místo právě logistické areály. „Kanceláře – například ta, ve které teď spolu mluvíme – jsou značnou část roku prázdné. Průmyslové parky jedou v podstatě nonstop. Návratnost investice je tak vyšší, navíc jsou kontrakty s nájemci dlouhodobé, protože se výroba nebo sklady stěhují velmi složitě. A tyto firmy jsou i méně citlivé na ekonomické cykly. Logistika funguje vždycky,“ vysvětluje Kodr.
A doplňuje, že kanceláře potřebují častější renovace a designové modernizace, protože jsou na ně kladeny vysoké nároky na reprezentativnost. U průmyslových hal je důležitější funkčnost, nikoliv estetika. „A poptávka roste i díky e-commerce. Když si něco objednáme na Alze, chceme to mít doma nebo v boxu co nejrychleji. Proto je žádoucí mít kolem velkých měst dostatek distribučních center, skladů a překladišť.“
Přesto CTP vlastní, jak už bylo řečeno, i několik kancelářských budov, coworkingových prostorů a rezidenčních komplexů, například v Brně nebo Ostravě. „Vznikly tím, jak jsme rostli v regionech a byli blízko městům. Dávalo proto smysl do nich investovat, ačkoliv to vlastně nebyl původní záměr,“ pokračuje Kodr. I tak ale společnost plánuje mít v Brně do roku 2032 až pět tisíc bytů. „Je to ale jen doplněk k našemu hlavnímu byznysu.“
V tuto chvíli působí CTP v deseti zemích v Evropě, přičemž Česko je podle Kodra zemí s nejslabším, nejpomalejším a nejkostrbatějším povolovacím procesem, a to i v případě logistických areálů mimo centra měst. Získat stavební povolení na projekt na zelené louce může trvat 12 měsíců nebo i několik roků. „Zažil jsem případy, kdy jsme čekali pět nebo šest let. Důvodem bývá, že do řízení může vstupovat mnoho subjektů, čímž se celý proces prodlužuje,“ připomíná Kodr.
Kromě aut má také velmi rád sport. „Poslední dobou jsem propadl cyklistice. Ve firmě podporujeme triatlon, cyklistické závody a další akce. Právě taková je naše filozofie. A i díky sportu to je tady fajn,“ uzavírá Kodr s úsměvem.