Ve Slezské Ostravě skončí pendlování mezi dvěma úřady. Historická radnice dostane moderní přístavbu
Zatímco jeden z objektů úřadu Slezské Ostravy je dnes již nevyhovující, druhý je chloubou čtvrti. I proto mu teď přibude další budova.
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava sídlí ve dvou různých objektech, což komplikuje jeho každodenní fungování i poskytování služeb veřejnosti. Jedna z těchto budov se nachází na náměstí Jurije Gagarina a dnes už je technicky, energeticky i dispozičně nevyhovující. Naopak druhá, která je od ní vzdálená 400 metrů a nachází se blíže Slezskoostravskému hradu, je architektonickou chloubou čtvrti. Třípatrovou stavbu z let 1911 až 1913 s kvadratickou věží, pseudorenesančním štítem a bohatě zdobeným štukovým dekorem teď čeká přístavba, která úředníky i obyvatele Slezské Ostravy zbaví nutnosti „pendlovat“ mezi dvěma úřady.
Vítězný návrh zpracoval architektonický ateliér A8000, podle nějž nebude nová přístavba pouhou dostavbou, nýbrž promyšleným celkem, který rozvine identitu radnice a přenese ji do současnosti. „Právě citlivá rovnováha mezi novým a starým byla hlavním důvodem, proč porota vybrala toto řešení jako nejlepší základ pro budoucí podobu naší radnice,“ uvedl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.
Architekti přitom ve svém návrhu nechtěli doslovně napodobovat historickou architekturu, pouze reagovat na jeden ze symbolů Slezské Ostravy. Ostatně z věže radnice zní vždy v 9:00 a 10:00 píseň Vstávaj, Jano, hore, ve 12:00 Slezská hymna, v 17:00 a 18:00 pak den zakončuje skladba Již v dáli zvon tiše zaznívá. „Historickou radnici nevnímáme jako předlohu k napodobování, ale jako hodnotu, na kterou chceme navázat. Nová přístavba na ni reaguje současným výrazem a snaží se převyprávět její příběh jazykem dneška,“ vysvětluje Lucie Formanová z ateliéru A8000.
Podle ní se přístavba k historické budově radnice hlásí tvarem i měřítkem, neboť se její silueta obtiskne do hmoty nové budovy, ovšem bez minulých architektonických prvků. Autoři návrh přirovnávají k hudební skladbě o třech slokách.
„První sloka odkazuje k minulosti – k secesní zdobnosti a řemeslné kvalitě. Druhá představuje současnost založenou na čistotě, eleganci a racionálním uvažování. Třetí sloka směřuje do budoucnosti, k abstraktnímu, lehkému a proměnlivému výrazu. Dohromady tvoří jeden harmonický celek, v němž se jednotlivé vrstvy času přirozeně prolínají,“ popisuje spolumajitel A8000 Pavel Kvintus.
Obě části budou mít společný vstup a jsou navrženy jako průchozí celek. Historická budova si zachová svůj reprezentativní charakter – zůstane zde kancelář starosty, obřadní síň i galerie. Přístavba, která má dvě rozdílné fasády, je navržena jako plně bezbariérová a klade důraz na snadnou orientaci návštěvníků. Fasáda části odkazující k původní radnici je navržena s hlazenou omítkou jako abstrahovaným „otiskem“ historické formy. Moderní administrativní část má lehký výraz díky obkladu z copilitového skla.
Přístavba bude sloužit především ke každodennímu kontaktu úřadu s veřejností, počítá se v ní proto nejen s recepcí, podatelnou, pokladnou, matrikou či ohlašovnou, ale i s kavárnou a zázemím včetně dětského a kojicího koutku. Ve vyšších patrech pak budou umístěny jednotlivé odbory. Součástí projektu je též podzemní parkoviště s kapacitou 16 míst. Stavba za 280 milionů korun by měla začít na přelomu let 2027 a 2028, hotovo by mohlo být v roce 2030.