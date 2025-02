Vědci otestovali, co reálně prodlouží život. Omega-3 mastné kyseliny a vitamin D každé ráno ke kávě

Uložit 0

Poslední dobou to vypadá, že se celý svět snaží přijít na to, jak nestárnout nebo celý proces alespoň zpomalit. Americký podnikatel Bryan Johnson tomu podřídil celý svůj život, pozadu nejsou ani čeští byznysmeni. Například majitel miliardové skupiny Broker Consulting Petr Hrubý se podle svých slov soustředí na kvalitní spánek, pohyb a na individuálně připravený mix suplementů, ve kterém nechybí omega-3 mastné kyseliny a vitamin D. A zjevně dělá dobře. Podle nové studie vědců z americké biotechnologické výzkumné společnosti Altos Labs a univerzity ve švýcarské Basileji to totiž vypadá, že právě omega-3 mastné kyseliny, vitamin D a pohyb jsou pro zpomalení stárnutí zásadní.

Výzkum vyšel začátkem února v prestižním časopise Nature a jeho závěry jsou celkem jasné – pokud člověk tři roky každý den konzumuje dostatečné množství omega-3 mastných kyselin a vitaminu D a ideálně k tomu občas cvičí, může zbrzdit stárnutí svého těla o tři až čtyři měsíce. Čtvrtrok sice může vypadat jako krátká doba, podle týmu vědců ale nejde jen o čistý čas, který člověk „uspoří“. Má i větší šanci, že se u něj zároveň neobjeví nemoci spojené se stárnutím organismu.

Že mají omega-3 mastné kyseliny pozitivní vliv na stárnutí, věděli vědci už dříve. Nově ale zjistili, že v kombinaci s dalšími faktory mohou mít ještě zajímavější efekt na zdraví.

„V našich předchozích studiích (…) u obecně zdravých dospělých ve věku 70 let a více jsme zjistili, že užívání omega-3 mastných kyselin snížilo míru pádů o 10 procent a výskyt infekcí až o 13 procent, zatímco kombinace omega-3 mastných kyselin, vitaminu D a cvičení snížila riziko chátrání organismu o 39 procent a invazivního nádoru o 61 procent,“ řekla spoluautorka studie z Univerzity v Basileji Heike Bischoff-Ferrari serveru Medical News Today. Zároveň ale podotýká, že je potřeba vliv těchto doplňků stravy ještě více zkoumat.

Kromě toho výzkumníci také zjistili, že biologické stárnutí prokazatelně zpomaluje také to, když se omezí kalorický příjem a sníží konzumace průmyslově zpracovaných potravin. „Ale dodržovat tyto diety vyžaduje velkou disciplínu ve srovnání s každodenním užíváním doplňků stravy,“ říká pro Nature další z autorů Steve Horvath, který se zabývá stárnutím ve společnosti Altos Labs.

Vědci rámci svého výzkumu ale už měli na čem stavět. Porovnali data z rozsáhlé studie Do Health o zhruba sedmi set seniorech žijících ve Švýcarsku, kteří netrpěli žádnou civilizační chorobou. Všem účastníkům studie přitom bylo nad sedmdesát let, každý den brali již zmiňované doplňky nebo placebo a také praktikovali jednoduché domácí cvičení zaměřené na posílení svalů. Na začátku a na konci studie jim vědci odebrali krev a porovnali změny týkající se DNA.

A koho by to zajímalo konkrétně – lidé, kteří dostávali opravdové doplňky stravy, brali denně 2 000 IU vitaminu D a jeden gram omega-3 mastných kyselin získaných z mořských řas. Zároveň třikrát týdně půl hodiny doma cvičili. Ve stopách seniorů ze studie teď kráčí i sami vědci. Horvath a Bischoff-Ferrari začali podle svých slov užívat stejné suplementy. „Dávám si to každé ráno s kávou, prostě dělám to, co jsme zveřejnili,“ nechal se slyšet Horvath.