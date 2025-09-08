Architektura –  – 2 min čtení

Ven klidně i v bačkorách. Nová mateřská škola ve Šlapanicích propojuje svět architektury s dětskou hravostí

Aby ani centimetr nepřišel na zmar, taková byla filosofie architektů při navrhování budovy mateřské školy Hvězdička ve Šlapanicích.

Vojtěch SedláčekVojtěch Sedláček

skolka-ctyrsten6
Foto: Pavel Barták
Mateřská škola Hvězdička
Hledat ideální místo pro novou mateřskou školu může být občas nadlidský úkol. Musí stát na místě, které je dobře dostupné, zároveň však někde, kde není příliš velký provoz. Také potřebuje dostatek místa pro zahradu a případné delší procházky či výlety. V menších městech by se možná něco našlo, ale co v Praze? Ve Šlapanicích se proto rozhodli, že nová školka bude stát na místě někdejšího obchodu. Na nároží ulic obytné čtvrti mezi rodinnými domy vznikl příjemný objekt, který těží z každého centimetru pozemku.

Dvě třídy, zázemí pro personál a dostatečně velkou zahradu pro pobyt dětí – to všechno bylo nutné vměstnat na relativně malý pozemek. Původním záměrem bylo vybudovat zde klasickou dvoupodlažní školku, architekti ze studia Čtyřstěn však nechtěli jednu ze tříd ochudit o kontakt se zahradou tím, že by byla v patře.

Přišli proto s návrhem, který umístil obě třídy mateřské školy Hvězdička do přízemí a centrální šatnu zároveň využil jako hlavní komunikaci pro celý dům. Prostory obou tříd navíc rozšířili o pobytové terasy, které se během hezkého počasí otevírají a děti díky nim mohou využívat kus zahrady bez přezouvání.

Na čerstvém vzduchu děti pobudou i díky venkovní učebně s vyvýšenými záhony, která vznikla na střeše domu. Dostat se na ni lze buď místností v patře, nebo po bílém točitém schodišti vedoucím ze zahrady. Kontakt se zahradou je navíc ve třídách neustále udržován díky velkorysým oknům, která vedou i do ulice.

Po průchodu výrazným vstupem vítá děti a rodiče žlutá chodba, ze které se vstupuje do tříd, ven na zahradu, do výdejny jídla se zázemím a na sociální zařízení pro personál. Nachází se zde také schodiště do patra.

Třídy rozdělují na dvě poloviny barevné plochy, které opticky vymezují herní a jídelní část. Pozornost poutá atypicky tvarovaný nábytek podél stěn, který slouží k uložení vybavení a také jako herní prvek pro děti. Ty mohou využít také posezení na okenních parapetech.

Nad tím vším má v patře svou kancelář ředitelka školky. Nachází se zde také denní místnost pro personál a technické zázemí. Vede tudy i cesta na střešní učebnu s výhledem na zahradu. Ta není velká, ale děti i učitelé zde najdou vše potřebné.

Podél plotu se vine velká prolézačka z akátového dřeva a přímo na terasy navazuje pískoviště ohrazené betonovými posedovými bloky. Zahrada nabízí také zázemí malého pódia s herními domky a v jejím prostředku se za pár let bude košatit vysazená třešeň.

Jižní fasádu směrem do zahrady zdobí velká okna s výraznými žlutými polopropustnými roletami a celý dům je zdobený cihelným pásováním a dřevěnými trelážemi před okny. Díky tomu všemu nevelká školka působí jemným a moderním dojmem s příjemným měřítkem.

