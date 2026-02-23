Více práce, méně vyretušovaných fotek a nový algoritmus aneb 6 trendů, které hýbou sociální sítí LinkedIn
Známý marketér Martin Hošek vysvětluje, co se děje na populární sociální síti. A podrobně se na vše podívá i šestý ročník konference LiSummit 2026.
Když jste dříve publikovali příspěvek na sociální síti LinkedIn, do druhého dne byl de facto „mrtvý“. To už ale neplatí, stejně jako to, že stále více i tady fungují videa. Nesmí se to však přehnat s příliš vyretušovanými fotkami a umělým osobním PR. Uživatelé to totiž prohlédnou a přeskočí. Myslí si to Martin Hošek, známý marketér, který v březnu spolu s CzechCrunchem pořádá již šestý ročník konference LiSummit. Právě tam se o všech trendech, jež touto sociální sítí hýbou, bude mluvit.
„Pro pracovní účely je LinkedIn stále nejsilnější a vlastně i ‚nejslušnější‘ sítí,“ míní Martin Hošek, který pracoval třeba v Air Bank, J&T Bance nebo Herbadentu a dnes funguje jako konzultant v oblasti LinkedInu. Níže identifikuje šest hlavních trendů, které se aktuálně kolem této sociální sítě točí. Důležitou změnou je prakticky pro všechny uživatele třeba změna algoritmu.
Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak na LinkedInu uspět, jaké aktivity fungují a jaké ne a jak do všeho promlouvá umělá inteligence, můžete navštívit celodenní konferenci LiSummit 2026. Ta se koná ve čtvrtek 19. března v pražském ČSOB Kampusu. V prodeji je 300 vstupenek, přičemž jedna stojí 6 990 korun bez DPH. Další detaily včetně kompletního programu akce najdete na webu konference. A jaké trendy vidí Martin Hošek?
Moc vyretušovaného PR
Loňský rok přitáhl k LinkedInu mnoho nových uživatelů i tvůrců. Bohužel se ale obsah sítě začal trochu vychylovat. Mám pocit, že se z profesionálního a oborového média stává spíše platforma typu Instagram, Facebook nebo TikTok. Objevuje se příliš mnoho osobního proma postaveného na vyretušovaných fotografiích a samotná práce se z obsahu vytrácí. Zjevně to tak vnímají i v samotném LinkedInu, protože letos přicházejí s novou logikou algoritmu zvanou „360 Brew“.
Nový algoritmus
Nový algoritmus začne servírovat obsah úplně jinak, na základě mnoha kritérií – jak píšeme, pro koho, kdo na nás reaguje a jak často tvoříme. Letos to bude opět velký boj o pozornost. Je také patrné, že se statisícové dosahy, na které byli někteří zvyklí, budou minimálně na čas zmenšovat, než se algoritmus znovu stabilizuje. Očekávám však, že uživatelů bude dál přibývat a firmy konečně naplno pochopí, jak zásadní je LinkedIn pro jejich brand.
Video je tu
Co se týče konkrétních osobností nebo formátů, nemám jednoho vyloženého favorita. Tvůrců i strategií je na síti mnoho a každému funguje něco jiného. Sám u sebe ale pozoruji zajímavý trend u videa. Ještě před rokem video moc nefungovalo, ale teď mám pocit, že ho LinkedIn v rámci algoritmu začíná protežovat a chce jím síť oživit.
Nejspíš z LinkedInu nebude další TikTok, ale formát videa teď platforma testuje a zobrazuje ho velmi často. Zatímco dříve jsem měl u videí nízké tisíce zobrazení, dnes se celkem snadno dostanu na sto až sto padesát tisíc.
Trendujete týdny
Další významnou změnou je „doběh“ příspěvků. Post vypublikovaný v pondělí byl dříve už v úterý odpoledne prakticky mrtvý. Dnes se díky aktivitě uživatelů a algoritmu běžně zobrazuje i po týdnu či čtrnácti dnech.
Návrat k podstatě
Řada lidí si LinkedIn plete s jinými sítěmi a snaží se sem kopírovat model „silných lidských příběhů“ a sexy vyretušovaných fotek. Krátkodobě to možná někomu funguje, ale nevěřím, že je to udržitelný směr. LinkedIn to podle mě časem vyhodnotí a vrátí se k profesionálnější úrovni. Původním smyslem sítě byla výměna odborných zkušeností a informovanost v rámci oboru, nikoliv jen snaha prezentovat svou osobní značku v co nejlepším světle. Doufám, že současný trend přehnaného osobního proma není dlouhodobý.
Více práce, méně toxicity
Pro pracovní účely je LinkedIn stále nejsilnější a vlastně i „nejslušnější“ sítí. Když se podívám na síť X (bývalý Twitter), je to často jen přehlídka nenávisti. Sám tam spíše jen čtu, ale nedávno mě nadzvedlo vystoupení pana Daniela Kaisera v Událostech, komentářích na ČT24, kde mluvil nesmysly o očkování proti covidu vedle profesora Vladimíra Beneše. Twitter se okamžitě zaplavil sprostotou a útoky. To se na LinkedInu, zaplaťpánbůh, neděje.
Možná se něco takového odehrává v soukromých zprávách, ale veřejně je LinkedIn stále kultivovaný, někdy až „mirkodušínovský“ prostor, kde se lidé vzájemně podporují. Jsem přesvědčen, že svou pozici nejdůležitější platformy pro práci si udrží a žádná jiná síť ho nemá šanci nahradit.