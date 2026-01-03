Videa pro batolata mu vydělala miliardy. Bývalý šéf z Disney se svezl na trendech, které ostatní přehlíželi
Největší hity internetu nejsou trendy ani influenceři. Dánský podnikatel pochopil sílu online obsahu pro děti a vybudoval na něm byznys za miliardy.
Když se řekne největší hity internetu, většina lidí si vybaví youtubery jako MrBeast nebo virální hudební klipy či trendy na TikToku. Jenže existuje ještě jiný online vesmír, který míjí i lidi, co si myslí, že mají tento svět docela načtený: videa pro úplně nejmenší děti. Vypadá to nevinně a jednoduše – písničky či krátké animované příběhy z běžného dne. A přitom je to průmysl, který umí vydělat miliardy dolarů.
Tenhle svět dnes z velké části formuje René Rechtman. Dánský podnikatel, který strávil část kariéry v nejvyšších patrech mediálního byznysu, mimo jiné i v Disney, a který se po letech rozhodl udělat úkrok stranou. Zatímco velká studia dál přemýšlela o hitech do kin nebo pro své televizní kanály, Rechtman si začal všímat něčeho mnohem jednoduššího: toho, co lidé skutečně sledují doma. A hlavně toho, co sledují jejich děti.
V Disney, kde se podílel na řízení digitální divize Maker Studios po její akvizici, měl přístup k obrovskému množství dat o online sledovanosti. A z těch mu začalo vycházet, že YouTube není jen platforma pro hudbu a influencery, ale že na něm tráví obrovské množství času i ty nejmenší děti. Nešlo o jednotky minut denně, ale o dlouhé bloky času. A zároveň si všiml další věci: tenhle prostor byl extrémně roztříštěný. Existovaly stovky dětských kanálů, často provozovaných malými týmy nebo jednotlivci, ale žádná velká mediální firma tenhle svět systematicky nedržela.
Proč je to důležité? Skutečnou hodnotu představuje vlastnictví značky a práv k postavám. Díky tomu můžete obsah překládat do dalších jazyků, prodávat ho dalším platformám, vyrábět hračky, knížky nebo oblečení a stavět kolem něj celý dlouhodobý byznys. A přesně tohle u většiny dětských kanálů na YouTube chybělo.
Rechtman pak místo toho, aby se pokusil vytvořit úplně novou dětskou značku od nuly, zvolil jiný přístup. V roce 2018 spoluzaložil firmu Moonbug Entertainment s jednoduchou, ale ambiciózní strategií: najít dětské kanály, které už mají obrovské publikum, koupit je a proměnit je v globální franšízy. První akvizice byly kanály s miliony odběratelů, které ale fungovaly spíš jako kreativní projekty než jako systematicky řízené firmy. Moonbug do nich přinesl plánování, práci s daty, produkční standardy či dlouhodobou strategii.
Mezi největší akviziční trefy se řadí CoComelon. Značka, která dnes patří k nejznámějším jménům v oblasti dětské produkce na světě, nezačínala v roce 2006 jako promyšlený mediální projekt, ale po léta fungovala. Zlom přišel v roce 2017, kdy se v animovaných videích objevila postava batolete jménem JJ. V tu chvíli začala sledovanost prudce růst a během relativně krátké doby se CoComelon dostal na miliardy zhlédnutí.
Moonbug začal po koupi v roce 2020 CoComelon rozvíjet, překládat jej do desítek jazyků, rozšiřovat na další platformy, připravovat merchandising a licencovat obsah streamovacím službám. Z YouTube fenoménu, který generuje miliardy zhlédnutí, se během krátké doby stal globální brand. Významným krokem bylo i uvedení CoComelonu na Netflix, kde přesáhla sledovanost v roce 2024 45 miliard minut.
S růstem ale přišla i kritika. U dětského obsahu se velmi rychle začalo mluvit o tom, jestli není příliš návykový, jestli nepodporuje dlouhé hodiny u obrazovky a jaký má dopad na pozornost dětí. Rechtman se k tomu staví poměrně otevřeně: sám říká, že děti by neměly sledovat obrazovky několik hodin denně, ale realita platforem a rodičovského života často vypadá jinak.
Z byznysového pohledu ale Moonbug rostl dál. V roce 2021 Moonbug koupila mediální společnost Candle Media. Hodnota transakce se tehdy pohybovala kolem tří miliard dolarů (61,7 miliard korun). Pro Rechtmana to byl další z řady velkých úspěšných prodejů, už dříve se podílel na firmách, které skončily akvizicemi v řádu stovek milionů dolarů, včetně prodeje digitální firmy AOL za zhruba 100 milionů dolarů (dvě miliardy korun) a Maker Studios, které Disney koupil až za 675 milionů dolarů (skoro 14 miliard korun).