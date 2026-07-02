Vlněné boty vystřídala umělá inteligence. Bývalý výrobce oblíbených tenisek dokonal byznysovou otočku
Inženýrka z Berkeley má v rukou 100 milionů dolarů a plán, jak vybudovat bezpečné AI továrny a servery pro firmy, které se bojí cloudu.
Ještě před pár měsíci prodávala firma Allbirds tenisky z merino vlny. Dnes hledá šéfa AI infrastruktury, staví úplně nový tým a mluví o grafických procesorech, soukromých AI cloudech nebo datové suverenitě. Proměna, která na první pohled působí až absurdně, je přitom definitivně dokonána. Po prodeji svého obuvnického byznysu se někdejší výrobce bot přejmenoval na Smartbird a do jeho čela nastoupila Nadia Carlsten, manažerka, která poslední roky budovala AI infrastrukturu třeba v Amazonu.
Ještě v dubnu přitom mohlo celé oznámení působit hlavně jako odvážný plán. Po prodeji značky Allbirds zůstala původním akcionářům veřejně obchodovaná společnost bez vlastního byznysu, kterou se vedení rozhodlo využít jako základ pro nový startup. Místo výroby bot měla nově vzniknout firma zaměřená na infrastrukturu pro umělou inteligenci. O několik měsíců později je ale zřejmé, že nezůstalo jen u plánů. Firma v půlce června změnila jméno, přivedla nové vedení a začala nabírat lidi, kteří mají nový byznys postavit.
V čele všeho stojí zmíněná Nadia Carlsten, jež poslední roky strávila ve firmách, které budovaly infrastrukturu pro umělou inteligenci a pokročilé výpočetní systémy. Jinými slovy, celý profesní život se pohybovala kolem technologií, které dnes Smartbird chce prodávat.
Sama ale tvrdí, že nový projekt nevnímá jako převzetí zavedené firmy. Spíš jako založení startupu s výhodou v podobě 100 milionů dolarů, kterou většina podnikatelů nikdy nedostane. „Kolik lidí dostane šanci rozjet firmu s přístupem k takovým penězům hned první den?“ řekla magazínu Forbes. Nejde přitom o klasickou investici nebo o utržené peníze, ale o tzv. konvertibilní financování od investorů, kteří firmě peníze v podstatě půjčili. Místo aby jim je Smartbird musel vrátit v hotovosti, budou si moct tuhle půjčku za dohodnutých podmínek později vyměnit za akcie firmy.
K čemu to využije? Dle všeho se sveze na trendu infrastruktury pro AI. Když totiž dnes firma nebo výzkumná organizace chce provozovat vlastní AI modely, potřebuje obrovský výpočetní výkon. Ten zajišťují specializované grafické procesory, které jsou drahé a které jsou navíc dlouhodobě nedostatkovým zbožím. Nejjednodušší cestou bývá využití veřejných cloudových služeb velkých technologických firem. Jenže ne každému takové řešení vyhovuje.
Banky, farmaceutické společnosti nebo státní instituce často pracují s citlivými daty a potřebují přesně vědět, kde jejich informace zůstávají uložené a kdo k nim má přístup. Smartbird chce právě těmto zákazníkům budovat vlastní vyhrazenou infrastrukturu a následně se starat o její provoz.
Na papíře to zní logicky. Trh s AI infrastrukturou roste raketovým tempem a poptávka po výpočetním výkonu dál převyšuje nabídku. Zároveň jde ale o segment, kde působí jedni z nejsilnějších technologických hráčů na světě. Smartbird proto nebude soupeřit jen s dalšími startupy, ale také s firmami, které do výstavby datových center investují desítky miliard dolarů.
Sama Carlsten připouští, že podobně radikální proměna může působit zvláštně. Zároveň ale věří, že pokud se nový byznys podaří vybudovat, historie firmy přestane být podstatná. „Lidé si často neuvědomují, že YouTube původně vznikl jako seznamovací služba,“ dodala. „Naším cílem je být během několika let natolik úspěšní jako AI infrastrukturní firma, že si jen málokdo bude pamatovat, jak to celé začalo.“
Plán na nejbližší rok je pak víceméně daný. Carlsten chce nejdřív poskládat tým lidí, kteří se budou starat o provoz a stavbu serverů. Na rozdíl od velkých hráčů ale Smartbird nechce stavět obří vlastní datacentra ani investovat miliardy do kapacity dopředu, místo toho plánuje pro každého zákazníka postavit menší, na míru přizpůsobený server a postupně ho dle potřeby rozšiřovat. První takové zakázky pro konkrétní zákazníky se už podle slov Carlsten připravují.