Vozil Johna Lennona, Elvise i britskou královnu. Phantom od Rolls-Royce slaví 100 let

Uložit 0

V roce 1967 stál před domem Johna Lennona neobvyklý Rolls-Royce Phantom. Zářivě žlutý lak, květinové motivy a astrologické symboly na karoserii ho odlišovaly od čehokoliv, co tehdy jezdilo po silnicích. Vzadu zatmavená skla, uvnitř tma a klid – jak Lennon říkal, ideální prostředí, když se vracíte z klubu za denního světla. Někdo tomu říkal provokace, jiný umění, ale fakt je, že tohle auto přitahovalo pozornost stejně jako jeho majitel. Tenhle příběh je jen jedním z mnoha, které se za sto let existence modelu Phantom nasbíraly.

Phantom se poprvé představil v roce 1925 jako nástupce modelu Silver Ghost. Měl reprezentovat to nejlepší, co automobilka tehdy uměla – technicky, konstrukčně i esteticky. Filozofie zakladatele Henryho Royce byla jednoduchá: neustále zlepšovat. Tím se Phantom řídil od začátku. Už třetí generace v roce 1936 přinesla dvanáctiválec, v době, kdy většina luxusních aut ještě spoléhala na šestiválce.

Po válce se z Phantomu stal i nástroj státní reprezentace. Britská královna Alžběta II. používala model VI, který dostala v roce 1977 jako dar od domácího automobilového průmyslu. Jiný Phantom vezl princeznu Dianu a prince Charlese na jejich svatbu. Podobný model dostal i šejk Zájid, zakladatel Spojených arabských emirátů – a právě v něm se účastnil slavnostního aktu ustavení nové federace.

Nejen státníci si ale tento vůz oblíbili. Kromě v úvodu zmiňovaného Johna Lennona ho vlastnil třeba i Elvis Presley. Ten měl ve svém Phantomu vestavěný mikrofon a psací soupravu v zadní opěrce. Když pak jeho slepice poškodily lak, nechal auto jednoduše přestříkat.

Za sto let, co Rolls-Royce Phantom vyrábí, dostal různorodé zakázky. Vedle barových skříněk, stolků nebo výsuvných sedaček měli zákazníci požadavky i na specifické úpravy – například sejf na šperky nebo šuplíky na golfové hole. Jeden model měl výklopný stolek integrovaný do předního nárazníku.

Zákazníků ale nebylo nikdy mnoho – výroba jednotlivých generací se počítala spíš na stovky nebo nižší tisíce kusů. I to je důvod, proč si Phantom dlouhodobě držel reputaci auta pro úzký okruh lidí, kteří neměli potřebu ukazovat se, ale přesto chtěli, aby jejich auto bylo jasně rozeznatelné.

Phantom zůstává výkladní skříní značky i dnes – ne kvůli prodejním číslům, ale kvůli tomu, jak definuje postavení Rolls-Roycu. Když značka v roce 2003 přešla pod BMW Group, první auto, které vzniklo v novém sídle v Goodwoodu, byl právě Phantom VII. O čtrnáct let později přišla aktuální osmá generace. Ta dnes tvoří základ pro všechny zásadní zakázkové projekty.