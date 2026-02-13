Vsadil vše na bitcoin a nyní sčítá mnohamiliardové ztráty. Vstoupí do učebnic jako příběh, nebo průšvih století?
Bitcoin si nyní prochází fází strmého pádu. Stejně tak akcie firmy MicroStrategy, které jsou na jeho cenu navázáné. Čím jsou propady způsobené?
Akcie softwarové společnosti MicroStrategy od začátku letošního roku odepsaly pětinu své hodnoty. Na rozdíl od propadu titulů, jako jsou Adobe, Salesforce či Oracle, ale pokles nevychází z obav investorů, že umělá inteligence zničí její byznys – vývoj aplikací a práce s daty už totiž dávno nejsou jádrem jejího podnikání. Tím je prostě a jednoduše držení bitcoinů.
Právě na tuhle kryptoměnu zakladatel firmy Michael Saylor vsadil před pár lety veškerou hotovost MicroStrategy. A jelikož je nyní bitcoin ve volném pádu a od svých říjnových maxim ztratil polovinu hodnoty, dolů se řítí i hodnota MicroStrategy, a dokonce ještě rychleji: zatímco bitcoin za posledních šest měsíců odepsal 45 procent, akcie Saylorovy společnosti ztratily přes 68 procent.
Příběh Michaela Saylora je každopádně fascinující ságou o mimořádné inteligenci a ochotě riskovat vše, která začala jeho studiem raketového inženýrství na prestižní univerzitě MIT a pokračovala založením softwarové firmy MicroStrategy. S tou se stal v 90. letech průkopníkem v analýze firemních dat. Jeho cesta k úspěchům však nebyla přímočará – během splasknutí technologické bubliny v roce 2000 zažil i on jeden z největších finančních pádů historie, když během dne „papírově“ zchudl o šest miliard dolarů.
Přesto dokázal firmu udržet nad vodou a v roce 2020 šokoval svět znovu. Tentokrát radikálním rozhodnutím vyměnit veškerou hotovost firmy za bitcoin. Byla to do určité míry riskantní, ale pragmatická sázka, neboť MicroStrategy byla už spíš firmou přežívající než prosperující. Bylo zjevné, že nejlepší léta má za sebou, a tak jí bitcoinová sága dala svým způsobem nový smysl. A zároveň se její akcie rázem staly čímsi jako bitcoinovým ETF dávno předtím, než oficiálně bitcoinová ETF vůbec vznikla.
Saylor se zároveň stal průkopníkem a prorokem bitcoinu, který označuje za „digitální zlato“, jež na rozdíl od klasických peněz neztrácí hodnotu kvůli inflaci (znehodnocování měny). V průběhu času firma nakoupila 714 644 mincí bitcoinu za průměrnou cenu 76 056 dolarů za jednu. Nyní ale čelí miliardovým účetním ztrátám a ostré kritice za to, že si na další nákupy kryptoměn dokonce půjčuje peníze. Je zjevné, že tato Saylorova sázka na jednu kartu z něj udělá buď vizionáře století, nebo symbolického průšviháře v éře moderního investování.
Náhlý propad ceny bitcoinu k 65 tisícům dolarů uštědřil společnosti MicroStrategy tvrdou ránu v podobě nerealizované ztráty přesahující čtyři miliardy dolarů. Pojem „nerealizovaná ztráta“ je pro investory klíčový – znamená to, že hodnota jejich majetku na papíře sice klesla pod nákupní cenu, ale dokud bitcoiny skutečně neprodají, ztráta se nestane definitivní. Proto nerealizovaná ztráta. Saylor však místo ústupu dál šíří svou odvážnou vizi o bitcoinu s cenovkou 10 milionů dolarů a tvrdí, že současné kolísání cen (volatilita) je pouze „darem“, který z trhu vytlačí krátkodobé spekulanty a ponechá prostor jen těm, kteří věří v dlouhodobý přínos digitálního zlata.
Pro někoho může být děsivé sledovat miliardové propady, ale MicroStrategy není v bezprostředním ohrožení bankrotem. Společnost si totiž chytře vytvořila finanční rezervu v hotovosti, která pokryje její náklady na několik let dopředu, navíc její dluhy jsou splatné až v roce 2028. To Saylorovi dává luxus „přečkat krypto zimu“ bez toho, aby musel bitcoiny prodávat pod cenou.
Za příběhem MicroStrategy a jejích akcií se ale odvíjí ještě jeden méně zřetelný příběh – a tím je samotný propad bitcoinu. Mnoho analytiků a insiderů se nad ním podivuje, protože pro něj neexistuje jednoznačné vysvětlení. Historicky bitcoin více či méně kopíroval technologické akcie, ale u těch takové propady nyní nejsou na pořadu dne, s výjimkou některých poskytovatelů softwaru za předplatné. Na druhou stranu ve světě kryptoměn je oproti jiným aktivům vše rychlejší: nárůsty hodnoty, ale i pády. A právě tato vlastnost, profesionály nazývaná volatilita, se pojí i s bitcoinem. Trh to nyní připomíná všem, kteří snad zapomněli, co krypto dokáže.
Takzvané All Time High, tedy nejvyšší historické hodnoty, bitcoin dosáhl loni 10. října, šlo přesně o 125 835,92 dolarů (asi 2,5 milionu korun) za jeden bitcoin. Od té doby je kryptoměna k dnešnímu dni mínus 48 procent. Když klesá určitá akcie, je situace většinou jasná: firma nedoručuje dobré výsledky, klesly prodeje či marže, analytici pro titul vydali negativní predikce.
U nemovitostí se také obvykle dají dohledat poměrně zřetelné příčiny propadů. A o čem se tedy mluví v souvislosti s nynějším výprodejem bitcoinu? Jaké jsou ty hlavní důvody, jejichž kombinace podle všeho vytvořila onu investiční bouři, která odepsala z hodnoty bitcoinu 23 bilionů korun, tedy zhruba tři roční HDP celé České republiky?
Co táhne bitcoin dolů
Odtržení od technologií
- Bitcoin přestal kopírovat úspěch amerických technologických akcií z Nasdaqu, což bývalo pravidlem.
- Zatímco firmy jako Apple rostou, krypto padá a to vyvolává u investorů nejistotu.
Likvidační lavina
- Mnoho lidí obchoduje s půjčenými penězi, tzv. na páku. Jakmile cena klesne na určité úrovně, burzy automaticky prodávají jejich pozice.
- To ale sráží cenu ještě rychleji dolů.
Útěk z ETF fondů
- Velcí institucionální hráči začali vybírat zisky.
- Z obřích fondů (jako IBIT) odtékají miliardy dolarů, což trh zaplavuje volnými bitcoiny a tlačí cenu k zemi.
Ztráta rebelství
- Vstup politiků a bank do krypta smazal jeho image nezávislého aktiva.
- Pro fanoušky ztratil své „kouzlo“, jenže konzervativní správci v něm stále drží jen minimum peněz.
Vítězství klasického zlata
- V době světových krizí centrální banky stále masivně nakupují fyzické zlato.
- Bitcoin v roli „bezpečné pojistky“ zatím zůstává v pozadí.
Nejistota kolem úroků
- Nové vedení americké centrální banky vyvolává otázky, co bude s úrokovými sazbami.
- Pokud zůstanou vysoké, investoři raději volí jistotu dolaru než riziko v kryptu.
Zdravé ochlazení
- Po prudkém růstu po loňském halvingu (moment, kdy se ztíží těžba bitcoinu) přichází přirozený útlum.
- Analytici to vnímají jako pročištění trhu, který může klesnout až k 50 tisícům dolarů za bitcoin, než začne znovu růst.