Vsadila ČNB na kryptobyznys? Ne tak docela, nakupuje opatrně. Portfolio akcií jí ale vydělalo náramně

Když centrální banka investuje, bývá to zpravidla konzervativní hra. Dluhopisy, zlato, cizí měny. Jenže v posledních letech se pravidla změnila. Česká národní banka dnes nakupuje akcie a spravuje miliardové portfolio. S otevřenou hlavou analyzuje i možnosti, které ještě nedávno působily jako okrajové – třeba kryptoměny. Nejde o módní výstřelky, ale o snahu udržet krok se světem, kde se i stabilita a ideálně růst rezerv musí hledat jinak než dřív.

Banka v rámci devizových rezerv s pasivní strategií nakupuje mimo jiné burzovně obchodovatelné fondy, takzvané ETF. Jenže na rozdíl od běžných drobných investorů to dělá v řádech miliard. Sázky na podkladové aktivum jsou ale fundamentálně stále stejné, ČNB jednoduše věří v celosvětový rozmach akcií stejně jako celá řada investorů.

Nutno dodat, že investiční strategie je velice jednoduchá a titulky o „obrovské sázce ČNB na AI a krypto“ jsou mimo. ČNB individuální stock picking nepraktikuje. Banka jen a pouze dělá to, co ty nejzákladnější investiční poučky opakují stále dokola. Moc nekoukat napravo nalevo, nečasovat trh, mít dlouhý investiční horizont a investovat do celých trhů, podobně jako to dělá S&P 500.

Centrální bankéři v čele s Alešem Michlem, velkým zastáncem investování do burzovních indexů, ovládají v rezervách téměř 3,4 bilionu korun. Devizové rezervy jsou především cizí měny a také určité investiční instrumenty, kterými disponují národní banky po celém světě. Slouží mimo jiné i k ochraně kurzu domácích měn a centrální banky je hojně investují do rozličných tříd aktiv. A ČNB v rezervách nemá málo prostředků.

V celosvětovém srovnání Světové banky oscilují bankéři z ulice Na Příkopě mezi 20. a 25. místem na světě a nechali za sebou země, jako je Kanada nebo Austrálie a Katar, přičemž tyto dvě překonávají dokonce i v součtu. Když Michl do úřadu nastoupil, začal mohutně nakupovat fyzické zlato. Pravidelné kvartální investice do fyzického zlata jsou na rozdíl od pasivní akciové strategie strategií naprosto aktivní. Filozofie a narativ guvernéra Michla hovoří o vlastnění až 100 tun cenné kovu do konce jeho mandátu v roce 2028.

Foto: ČNB Bankovní rada ČNB, Aleš Michl sedí uprostřed

Zlato tvoří aktuální přibližně 4,5 procenta z celkových devizových rezerv. ČNB nyní dle své statistiky vlastní něco přes 60 tun komodity za téměř 162 miliard korun. Michlovi tak do splnění jeho cíle schází ještě necelých čtyřicet tun. Česko je přitom aktuálně na šestém místě v nákupech zlata na světě, první je Polsko. Centrální banky jsou letos už tradičně největšími nákupčími zlata, uvádí Světová rada pro zlato (WGC).

V lednu tohoto roku přišel guvernér Michl s celkem převratnou ideou pořídit do tří a půl bilionového devizového portfolia také bitcoin. A až do pěti procent hodnoty celých devizových rezerv. „Naším hlavním cílem je cenová stabilita – od července 2022 jsme snížili inflaci ze 17,5 % na cílovou úroveň a zároveň diverzifikujeme rezervy, navyšujeme zlato na 5 % a cílíme na 30 % akcií. Bitcoin zvažujeme jako možný doplněk díky jeho nulové korelaci s dluhopisy, ale jsme teprve ve fázi analýz, rozhodnutí zatím nepadlo,“ uvedl Michl na svém účtu na sociální síti X začátkem roku.

ČNB také pomocí indexových investic vlastní přeneseně veškeré nyní populární a oblíbené firmy z indexu S&P 500, včetně Magnificent 7, sedmičky firem s největší tržní kapitalizací na světě. Do ní patří všechny evergreeny mediálních titulků spojených s akciovými investicemi, tedy Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia a Tesla. Akcie plánuje Michl navýšit až na třicet procent hodnoty portfolia.

Tady banka na rozdíl od aktivní strategie se zlatem aplikuje naprosto stejný přístup jako většina drobných a začínajících investorů – pravidelné přikupování široce diverzifikovaných akciových burzovně obchodovatelných indexů (tedy ETF). Díky této strategii tak ČNB nyní vlastní i 51 tisíc akcií americké kryptoburzy Coinbase Global v hodnotě přes 18 milionů dolarů (381 milionů korun).

Ta se díky své vysoké tržní kapitalizaci dostala právě do nejznámějšího akciového indexu světa a banka ji tak automaticky v rámci indexu nakoupila. Stejně jako obrovsky populární firmu Palantir, kde teď vlastní ČNB necelých 50 tisíc akcií. O Palantiru jsme psali například zde.

Banka tak hledá cesty, jak hodnotu rezerv uchránit – či ideálně úměrně riziku zvýšit. A to se jí celkem daří, minulý rok jí tato strategie podle závěrečné zprávy ČNB za rok 2024 vydělala téměř 151 miliard korun.