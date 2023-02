Všechno na ultra, maximální fps. Notebook Scar od Asusu je fantastický herní reaktor za sto tisíc

Mezi herní notebooky dorazil po zuby ozbrojený válečník Asus ROG Strix Scar 18, který má zálusk na královskou korunu tohoto segmentu. Přízvisko Scar v jeho názvu znamená v překladu jizvu, ale těžko v jeho výbavě hledat jedinou vadu na kráse. Respektive na výkonu, který je obrovský – a který jsme si mohli během několika dnů vyzkoušet.

Některé notebooky s maximalistickým hardwarem si hrají na to, že jsou profesionálními nástroji pro multiplikaci pracovní výkonnosti. Zaklínají se použitím pro stříhání videa. Náročnou trojrozměrnou grafikou. Prací na více než 9 000 excelovských tabulkách najednou. Jenže ve skrytu duše všichni dobře vědí, že to je lež. Výkon podobných mašin je prostě na hry. Asus ROG Strix Scar 18 to říká na rovinu na první pohled.

Zářivá RGB světélka vpředu i vzadu. Klávesnice vlnící se barvami jako polární záře. Průhledná část těla notebooku odhalující jeho výkonné vnitřnosti. Osvětlené logo na víku. K tomu samozřejmě ovládání RGB podsvícení s hromadou možností blikání, pulzování, synchronizace s hrami a kdovíčeho ještě. Pro někoho naštěstí i vypnutí. Každopádně tady žádnou snahu tvářit se jako profi laptop pro vrcholové manažery nenajdete. Scar je gamer každým coulem.

Místy možná až trochu překvapilo, že monstrózní mašina s hodnotou atakující sto tisíc korun – v prodeji je za 98 990 korun – nedává svou cenu při prvních pár pohledech příliš znát. Plastové prvky jinak robustního těla úplně nevyvolávají dojem drahého přepychu. Zmiňovaná průhlednost jakbysmet. Tedy pro úplnost, Scar nepůsobí lacině, jen je to veskrze opravdu „gamerské, ne luxusní. Navíc cenu netvoří obložení, ale jádro tohoto herního reaktoru. A to už svou cenu na odiv dává.

Foto: CzechCrunch Asus ROG Strix Scar 18 je gamer každým coulem, RGB podsvícení to dává najevo

Testovaný stroj byl vybavený GeForce RTX 4090, dvaatřiceti gigabajty operační paměti a procesorem 13. generace od Intelu i9-13980HX se čtyřiadvaceti jádry. K mání je i model Scaru s 16palcovou obrazovkou, případně varianty s grafickou kartou GTX 4080. Tak či tak je to brutální kombinace, v případě dražší varianty prakticky vrchol toho, co lze sehnat. A ve hrách je to zcela patrné.

Retrofuturisitcká novinka Atomic Heart, okřídlený hardwarový žrout Microsoft Flight Simulator, nádherný středověk A Plague Tale: Requiem, dystopická a temná warhammerovská budoucnost Darktide, obrnění bitevní roboti z MechWarriora, závody Gran Turismo 5… Drtivá většina spuštěných her si po zjištění, že se nachází na zařízení jménem Asus ROG Strix Scar 18, nastaví ultra detaily a frčí k maximálním počtům snímků za sekundu.

Vysokou hodnotu fps si užijete na osmnáctipalcové obrazovce s rozlišením 2 560 na 1 600 obrazových bodů a obnovovací frekvencí 240 Hz. Ničím nepodložené a zcela subjektivní dojmy při zpětném hodnocení říkají, že některé OLED obrazovky dříve testovaných strojů od Asusu byly ještě o špetku dokonalejší, to ale berte jako poklonu všem těmto displejům, ne výtku. Na Scaru 18 je to všechno parádní podívaná.

Pokud zrovna automatickým zjištěním schopností počítače hra nedisponuje anebo v nastavení skrývá ještě nějakou vyšší úroveň grafiky, tak si všechno na max ze zvědavosti posunete ručně. A stejně to všechno zůstane nádherné, plynulé a velmi, velmi horké. Nutná, ale přesto nepříjemná daň za neuvěřitelně nabitou výbavu novinky je zcela očekávatelné hučení větráků a horký vzduch.

Foto: CzechCrunch Forza Horizon na ultra detaily? Pro Asus ROG Strix Scar 18 žádný problém

Sluchátka jsou nutnost – a okolí vaši herní kratochvíli stejně uslyší, ačkoliv se Asus chlubí vylepšeným chlazením oproti dřívějším modelům. Stejně tak se budete muset smířit s tím, že Scar není kdovíjak kompaktní spoluhráč na cesty. Avizovaná hmotnost 3,1 kilogramu a rozměry zhruba 40 na 30 centimetrů spolu se zahříváním těla – a víceméně nutností mít notebook pro maximální využití jeho mimořádných schopností zapojený do sítě – z něj nečiní kdovíjak přenosné zařízení.

Během cest bude Asus ROG Strix Scar 18 spíš odpočívat v kufru a počká si na vytvoření bitevní stanice na hotelovém pokoji. Na rychlé vybalení na klín a svižnou partičku oblíbené hry během nudné konference to opravdu není. To se samozřejmě dalo čekat, miniaturizace výkonného hardwaru ještě natolik nepokročila. A obdobné stroje zcela logicky dávají mnohem větší důraz na první slovo ve spojení herní notebook než na mobilní implikace toho druhého.

Možná kritika Scaru se tak bude točit (naprosto subjektivně) kolem vzhledu. Nebo právě (zcela nepřekvapivého) tepla, hluku nebo hmotnosti. Či drobností jako umístění touchpadu, kdy při ovládání na klávesách WASD občas zavadíte o jeho plochu (ale tu si deaktivujete, případně budete mít klávesnici). To všechno – snad až na myšlenky o tom, jestli za téměř sto tisíc korun nepořídit rovnou dedikovaný desktop – ale spálí žár, který žhne v jeho srdci.