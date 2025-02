Vstřelil nejslavnější gól v dějinách. Teď jméno Antonína Panenky ožívá v teniskách světové značky

Uložit 0

Míč ležel na penaltovém puntíku a on přemýšlel jen nad tím, jak zajistí Československu kýžený titul mistrů Evropy. Mohl na západoněmeckého gólmana vyslat tvrdou, umístěnou ránu, namísto toho se ale rozhodl pro něco, co mu vysloužilo nikdy nekončící slávu. Antonín Panenka má se svým vršovickým dloubákem renomé i po skoro půl století od exekuce. A teď z legendárního fotbalisty bude těžit i jedna z nejvíc trendy značek tenisek na světě, která jde proti Adidasu.

Možná už nejsou tak populární jako před rokem, stále ale jde o tenisky, které zachránily Adidas od velkých finančních problémům a udělaly z něj znovu značku, kterou milují mladí. Narozdíl od Nike. Takzvané terrace shoes, které německý obr prodává pod názvy Samba, Gazelle, Campus nebo Spezial, patří k tomu nejlepšímu, co pod značkou se třemi pruhy mohlo v posledních letech vzniknout. Proto se nelze divit, že je ostatní chtějí kopírovat.

Blízko měla k nízkým adidaskám s minimalistickým podtónem i francouzská značka Veja, která postavila svůj úspěšný byznys na udržitelných, jednoduchých a univerzálních teniskách. Ostatně ještě před dvěma lety byly její modely k vidění s nadsázkou na každém rohu, poté ale jejich éra poněkud upadla. Zřejmě i vlivem jiných dravých značek jako Hoka nebo On. Teď ale nachází způsob jak zařídit, aby se o ní znovu s nadšením mluvilo.

Inspirovala se totiž právě designem terrace shoes z německé dílny a představuje siluetu, která je jim vcelku podobná. A protože nízké kecky od Adidasu se v osmdesátých letech prakticky zrodily na anglických fotbalových stadionech, odkud si to později namířily i do center měst, i novinka od Veja vychází z fotbalového prostředí. Ostatně to potvrzuje i jejich název, nad kterým zaplesá srdce všech českých fanoušků.

Přichází s přídomkem Panenka po Antonínu Panenkovi, legendárním československém fotbalistovi, který proslul svým dnes už ikonickým dloubáčkem, díky němuž rozhodl finále mistrovství Evropy v roce 1976 proti Západnímu Německu. Od té doby je Panenka synonymem pro prakticky jakýkoliv gól, který je trefen přelobováním brankáře. A Veja se rozhodla, že parádičce vzdá hold rovnou ve své nabídce.

Do prodeje mají Veja Panenka zamířit během čtvrtka, tedy 20. února, a budou dostupné jak v kamenných pobočkách po Evropě, tak na oficiálním e-shopu. Vzhledem k tomu, že jsou vyrobené z tenké kůže, by měly být vhodné i pro deštivé, chladnější počasí, nejlépe se ale zřejmě budou nosit přes jaro a léto, a to hlavně kvůli svému nízkému provedení. Právě na tyto sezóny Veja s novinkou míří.

Je ovšem otázkou, jestli značka s takovým designem nepřichází příliš pozdě, aby s ním vzbudila velký zájem. Ačkoliv jsou totiž samby, gazelly nebo spezialy mezi mladými stále populární, místo na výsluní coby ohromný teniskový hit už opustily. Na druhou stranu může Veja těžit ze svého dlouhodobého směru, kdy se boty snaží vyrábět z udržitelných materiálů a s ohledem na životní prostředí, což jsou parametry, na které mohou zákazníci slyšet.