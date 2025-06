Všude frčí oversize, ale co my? Dlouhánovi z Brna chyběla trika, co by mu sedla, tak je začal vyrábět

Uložit 0

Má inženýrský titul ze strojírenství, ale ještě před dokončením studií věděl, že tudy jeho kariéra nepovede. Vysoká škola mu každopádně otevřela dveře k cestě do zahraničí, která mu nakonec jeho další směřování určila. Úplně přímočaré to ale také nebylo. „Vždy jsem slýchával příběhy, jak někdo odjel do Ameriky, tam okoukal nebo dostal nějaký nápad a přitáhl ho zpátky do Česka,“ vypráví Radek Pilař. Dnes dvaatřicetiletý podnikatel si tehdy z USA přivezl dlouhé triko, a když si chtěl o pár let později podobné koupit u nás, nikde nepochodil. A tak vznikla značka TallGuys.

„Jmenuji se Radek Pilař a měřím 190 centimetrů. Proč vám píšu svou výšku? Nestěžuju si na ni, naopak. Akorát mám kvůli ní celý život problém sehnat oblečení, které mi padne,“ vypráví svůj příběh zakladatel značky TallGuys na svém e-shopu a stejně začíná i při našem společném rozhovoru. Výška ho výrazně ovlivnila už v mládí. Jako náctiletý totiž velmi brzy a rychle vyrostl. „Pamatuju si, že už v sedmé třídě si mě někteří spolužáci dobírali. Tehdy to bylo docela těžké na hlavu,“ vzpomíná Pilař.

Nakonec dorostl do zmíněných 190 centimetrů, což není zase tak nestandardní, ale jako vytáhlý štíhlý muž se dostal k jinému problému: sehnat dobře padnoucí triko. Může to znít jako banalita, navíc ne každý to tolik řeší, ale pro Radka Pilaře se z toho stala nekončící anabáze. „Jednou to triko bylo krátké, jindy široké, a když už jsem třeba našel nějaké, co by sedělo, tak se po prvním vyprání srazilo nebo nebylo z kvalitního materiálu,“ vzpomíná zakladatel. Ideální triko už přitom v ruce měl.

Kolem roku 2017 hned několikrát vycestoval na zkušenou do Spojených států, kde v jednom obchodě objevil jednoduchá padnoucí trika. Nakoupil jich tak hned několik do zásoby a na nějakou dobu měl vystaráno. Když ale potřeboval po pár letech najít nástupce, v českých obchodech prý nepochodil. V té době se živil marketingem a natáčel videa. A v jednu chvíli mu to seplo. „Vždyť tu vlastně mám taky ten nápad, který jsem si přivezl z Ameriky. A začal jsem zjišťovat, jak můžu začít vyrábět vlastní trika,“ vzpomíná s úsměvem.

Začaly přípravy, které nakonec trvaly více než dvanáct měsíců. Pro Radka Pilaře byly klíčové dvě věci: střih a materiál. „To pro mě byla mega alchymie,“ vypráví. Nechtěl levná trika z bavlny a polyesteru, co se rychle opotřebují, nechtěl nakupovat v Číně nebo Bangladéši. A když po pár měsících doladil střih, začalo hledání ideálního materiálu, respektive dodavatele. „Chtěl jsem mít jistotu, odkud materiál pochází. Měli jsme řadu schůzek, kdy jsme nakonec často zjistili, že jde stejně jen o přeprodejce, který zboží bere bůhvíodkud, to pro nás nebyla cesta,“ popisuje zakladatel TallGuys.

Nakonec vsadil na bavlnu s nejpřísnější mezinárodní biotextilní certifikací, přidal pár procent elastanu, aby dosáhl kýžených vlastností, a začal vyrábět. Stejně jako původ materiálu pro něj byla klíčová i lokální výroba v Česku. Jednak s ohledem na šetrné podmínky k lidem i životnímu prostředí, ale také aby měl vše pod kontrolou. Do první várky vložil ze svých úspor zhruba dvě stě tisíc korun a vydal se na trh. Vytvořil triko, které se při praní nesrazí ani jinak nezdeformuje, je příjemné na tělo, ideálně dlouhé a ne zbytečně široké.

Když ovšem všechno napočítal, vyšla mu koncová cenovka 990 korun. Aby si udržel smysluplnou marži, díky které by mohl podnikání dál rozvíjet, nemohl jít níže. Zároveň si ale uvědomoval velkou konkurenci a viděl před sebou značky, které sice zdaleka nesplňují jeho standardy, co se týče výroby nebo kvality, ale nabízí trika za zlomek jeho cen. „Opravdu jsem nevěděl, jestli si triko od neznámé značky za tolik peněz někdo koupí. Až když před Vánoci odešla větší várka objednávek a lidé je nevraceli, tak jsem začal věřit, v našem triku vidí hodnotu,“ říká Pilař.

Z prodeje prvních stovek triček začal svou značku postupně rozšiřovat. Po zhruba čtyřech letech na trhu obsloužil téměř deset tisíc zákazníků, tržby počítá v nízkých desítkách milionů korun a v nabídce už nejsou zdaleka jen trička. Radek Pilař začal postupně přidávat i další prodloužené oblečení, ať už jde o košile, kraťasy, kalhoty, nebo teplákové soupravy. Pořád se ale vše točí kolem toho, aby to bylo oblečení, které padne na tělo dlouhánům, kteří vedle ideálního střihu hledají i větší kvalitu, než nabízejí řetězce s takzvanou rychlou módou.

„Teď všude frčí oversize, ale nikdo neřeší délku. Čím máte větší velikost, tím se zvětšuje i délka trička, ale ne tak výrazně. Pokud chcete třeba delší triko ve velikosti M, máte obvykle smůlu, protože ‚elko‘ už je obvykle moc široké,“ popisuje i svou vlastní zkušenost zakladatel TallGuys. Do byznysu postupně naplno zapojil i manželku, která na začátku pomáhala s marketingem, a jak se podnikání rozpíná, přibývají i další kolegové. Loni firma rostla v obratu čtyřnásobně a rozšiřuje také své sklady.

Koukáme se i na to, jak jsou dané národy vysoké, to je pro náš úspěch samozřejmě důležité.

Pro letošek si dal Pilař za cíl tým ještě posílit, aby byl připraven na další růst. Je mu totiž jasné, že budou přibývat další a další produkty. Přichází s nimi jednak sami v TallGuys, zároveň naslouchají zákazníkům. „Naším hlavním produktem je pořád triko. Nejvtipnější je, že jsme zjistili, že někdy je ale pořád moc krátké. Čím déle jsme na trhu, tím vyšší a vyšší zákazníci u nás nakupují. Tak jsme museli přidat ještě delší variantu trika,“ směje se Pilař.

Druhým nejprodávanějším produktem jsou aktuálně tepláky, hodně žádané jsou také prý kalhoty a košile. „Vypustili jsme také testovací lněnou kolekci, protože je o tento materiál v Česku stále větší zájem, to se povedlo“ doplňuje zakladatel. Jeho cílem je oblékat muže od hlavy až k patě. Chystá se tak i na džíny nebo bundy, pracuje na chino kalhotách.

Někde už nicméně naráží na limity české výroby, která nestačí technologicky. Prozatím je nicméně Radek Pilař odhodlaný zůstat s ní alespoň v Evropě. A stále zajímavější klientelou pro TallGuys mohou být i ženy, protože i ty si k české značce – i přes její název – našly cestu. „V Česku zatím v tomto segmentu nikdo pořádně nepůsobí. Cítíme v dámském prodlouženém oblečení potenciál, přestože tolik vysokých žen jako mužů není,“ říká Pilař.

Rozvoj značky financuje z vlastních úspor a teď už zejména z toho, co sama firma vygeneruje. Stále častěji mu pak na mysli vytane možnost expanze. „Jakmile dopilujeme ještě pár produktů, abychom měli kompletní nabídku, troufnu si říct, že budeme připraveni. Rádi bychom v příštím roce minimálně do jednoho státu vstoupili. Koukáme se hlavně na západní trhy, jako je Německo nebo Holandsko. A koukáme se i na to, jak jsou dané národy vysoké, to je pro náš úspěch samozřejmě důležité,“ usmívá se zakladatel TallGuys.