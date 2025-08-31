Vybudoval miliardový byznys a říká: Vím jistě jednu věc, že nechci mít společníka ve firmě
Petr Syrůček stojí za skupinou Smarty, která patří k největším prodejcům počítačů, mobilů a výrobků Apple v Česku. A byl hostem podcastu Money Maker.
Na kolejích bydlel s Pavlem Řehákem ze skupiny Direct a také s Kamilem Vackem, s nímž později rozjel pod hlavičkou TCCM byznys s mobilními telefony. A u těch zůstal i později, když se osamostatnil: Petr Syrůček je majitelem skupiny Smarty, která letos utrží šest miliard a patří k největším prodejcům počítačové techniky a telefonů v Česku. „Jsme dvojka na trhu,“ říká v nové epizodě podcastu Money Maker.
Jaká byla jeho byznysová cesta? Co mu do podnikání dal Kamil Vacek a s kým dalším se potkal na vysoké škole? Jak přemýšlí o investicích a o budoucnosti své firmy? Proč nikdy nevzal externí peníze? A věnuje se kromě skupiny Smarty ještě něčemu dalšímu? O tom všem jsme si povídali v nejnovějším dílu podcastu Money Maker.
O začátku spolupráce s Kamilem Vackem
Vzniklo to na našem společném pokoji na koleji, kde to na začátku možná vypadalo, že se naše cesty rozejdou, pak jsme se ale zase sešli. Kamil začal podnikat už při škole, zatímco já jsem byl víc konzervativní – chtěl jsem dodělat aspoň jednu školu. Předtím jsem začal studovat medicínu, tam jsem se trápil dva semestry…
Dodělal jsem Ekonomku a říkám si: „Budu bankéř, sako, kravata, ty velký věci – to bude ono.“ Nastoupil jsem do Komerční banky, pak jsem pracoval asi rok v leasingu v dceřiné společnosti KB Leasing, kde jsem dělal asistenta ředitele. Bylo fajn vidět, jak funguje firma shora.
A pak přišel Kamil s nabídkou, že hledá někoho na finance, jestli bych mu s tím nezačal pomáhat. Říkám si: „Tak jo, to zní dobře.“ Představoval jsem si, že si sundám to sako s kravatou a budu s normálníma lidma. Takže jsme začali spolupodnikat v roce 2000 a od té doby se s námi táhne jedna nit, se mnou a s Kamilem: mobilní telefony, telco, operátoři, dovoz, prodej, velkoobchod, maloobchod. Pořád se pohybujeme v téhle oblasti.
O tom, jak skupině Smarty pomohl konec CZC
To byla jedna z mála věcí, kdy nám fouklo do plachet. Zpravidla jsem měl pocit, že jdeme do kopce proti větru a ještě to klouže. Ale tohle nám opravdu fouklo do zad. Bylo to znát poměrně rychle – v momentě, kdy CZC uzavřelo e-shop, nám vyskočily prodeje v oblasti PC, IT a gamingu. Nebylo to tak, že bychom nebyli připravení, my jsme to už předtím tři roky dělali. Takže šlo o to, být ve správný čas na správném místě, kdy se pro nás udála pozitivní, nečekaná událost. Dneska máme vlastní skládané počítače značky Tigo a přišli jsme sice poslední, ale jsme už dvojka.
O tom, jak se udržuje v kondici
Tohle je problém, práce je i můj koníček, což je nebezpečné. Jsem ale strašně rád za to, že mě to baví, protože jsem si říkal: „Co bych dělal, kdybych chodil do práce a nebavilo mě to? Vždyť to je hrozné.“
Jinak nemám žádnou konkrétní formu relaxu, kromě toho, že vím, že musím sportovat, abych tu hlavu a tělo udržel v chodu, protože to jinak nezvládneme. Týdně nachodím a naběhám 50 kilometrů. Naštěstí bydlím v centru, firma je v centru, takže si můžu dovolit ten komfort, že chodím do práce pěšky. A nejezdím výtahem.
O tom, jak kupoval od Michala Šnobra JRC
Tu síť její majitel – finanční investor – už delší dobu připravoval na prodej. Navíc ji silně zasáhla covidová pandemie. Michal Šnobr to tehdy držel ve statusu quo: moc neinvestoval, nechtěl nic zásadně měnit a ideálně to vyřešit prodejem. V síti byly skvělé i slabé lokality. Prodejny měly 50 až 60 metrů čtverečních, což pro běžný sortiment stačí. My ale potřebujeme jednotky kolem 150 metrů čtverečních, někde i dvojnásobek až trojnásobek. Přestavět to nešlo. Dávalo proto smysl stavět vedle toho novou síť, do níž přesuneme obsah JRC, a tu starou postupně zavřít. A některá obchodní centra, která dřív fungovala, dnes tenhle koncept už neuživí.
O tom, jak velká je skupina Smarty a jak roste
Tržby by se měly letos přehoupnout přes šest miliard. A stran zaměstnanců jsme někde pod 550 lidmi v Česku a na Slovensku. Letos se nám daří meziročně růst někde kolem 20 procent a ten trh se konečně zkonsolidoval, což pro nás vždycky bylo mnohem těžší. Expanze hodně odčerpává nejen peníze, ale i energii firmy. Pořád jsme poslední roky stavěli – za 30 měsíců jsme postavili 30 prodejen. To znamená, že každý měsíc po dobu 2,5 roku otevíráte jednu prodejnu. To fakt vyčerpává.
O tom, proč nikdy nevzal do firmy investora
Jestli po něčem netoužím, tak je to mít společníka. Zkusili jsme to s Kamilem. Fajn, dobrý, ale teď jsem sám a to vám dává flexibilitu. Je tam samozřejmě i riziko. Nesu všechno sám, někdy se nemáte s kým poradit. Ale dneska tým kolem mě, minimálně na úrovni managementu, jsou v podstatě společníci.
Takže už se vlastně mám s kým poradit, ale můžu si dovolit udělat rozhodnutí, ke kterému bychom třeba nedospěli, kdybychom byli dva. Možná i z toho důvodu, že ačkoli byste měli majoritu, tak byste nechtěli jít proti svému společníkovi. Nebudete přece tlačit na sílu.