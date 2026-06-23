Výhodný byt jim utekl o minuty. Půjdeme na to chytřeji, řekli si čtyři ajťáci a založili realitní platformu
Realitní platforma Visidoo hlídá nabídky v reálném čase. Upozornění na volný byt dokáže odeslat hned po jeho zveřejnění a někdy i o den či dva dříve.
Když Pavel Dvořák, odborník na umělou inteligenci, hledal před šesti lety rodinný dům, vyhlédl si ideální nemovitost a obratem vyrazil na prohlídku. Předběhl jej ale jiný zájemce, který měl lepší informace a byl rovnou připravený podepsat rezervační smlouvu. „Tehdy mi došlo, že na realitním trhu rozhoduje čistá rychlost,“ vzpomíná. Podobnou zkušenost měl i jeho parťák z podnikání Tomáš Krejčí, který v té době zase marně pátral po vhodném investičním bytě. A tak se rozhodli vyvinout si na míru vlastní technologické řešení.
Přibrali do party vývojářskou firmu Superkoders, nadšence do vývoje aplikací, a realitního investora Tomáše Herouta, se kterým produkt od začátku validovali. „Naším cílem tenkrát bylo, aby nám příští výhodné realitní nabídky už neutekly,“ říká Krejčí s tím, že online nástroj, který vznikl, měl v tu chvíli sloužit čistě pro jejich osobní potřebu.
Nástroj zafungoval okamžitě – jeden ze spoluzakladatelů takto koupil byt od majitelky, která inzerát zrovna založila, a díky bleskovému hovoru ostatní zájemci nedostali šanci. Klasická e-mailová upozornění z velkých realitních portálů podle něj běžně chodí i s půldenním zpožděním. „To na napjatém trhu v Praze nebo Brně znamená rozsudek smrti pro jakýkoliv dobrý kup,“ míní.
Naším cílem tenkrát bylo, aby nám příští výhodné realitní nabídky už neutekly.
Z interního kódu pro partu přátel tak postupně vznikl plnohodnotný monitorovací systém. Když ho tvůrci poprvé nasadili do ostrého provozu a začali obvolávat nově přidané inzeráty, reakce z druhé strany telefonu jim podle Krejčího potvrdily, že mají v rukou zajímavou konkurenční výhodu.
„Volali jsme makléřům doslova pár desítek sekund po zveřejnění nabídky,“ usmívá se Krejčí, nyní už CEO platformy Visidoo. „Běžně jsme slýchali překvapené věty jako: ‚Jak to, že už o tom víte? Vždyť jsme to teprve zveřejnili!‘“
Schopnost doručit informaci hned poté, co se inzerát objeví kdekoliv na internetu, je dnes hlavním pilířem platformy. Systém nemonitoruje pouze největší tuzemské realitní portály, ale prohledává desítky menších lokálních webů a inzertních sítí, kde se zajímavé nabídky schovávají nejčastěji. Navíc díky úzké kooperaci s vybranými realitními kancelářemi dokáže platforma v prémiových tarifech nabídnout nemovitosti i několik dní předtím, než zamíří do veřejného prostoru.
Důvod, proč na rychlosti tolik záleží, ilustruje podle Krejčího matematika trhu. Průměrná cena pražských novostaveb se podle dat společnosti Deloitte vyšplhala na 180 300 korun za metr čtvereční. U starších bytů se meziroční růst cen stabilně drží kolem 14 procent. V praxi to znamená, že průměrný pražský byt v hodnotě 8,5 milionu korun za pouhý rok zdraží o zhruba 1,2 milionu korun.
„Každý měsíc, o který se nákup protáhne, znamená čistou ztrátu bezmála sto tisíc korun. Byt vám doslova zdražuje před očima, zatímco vy čekáte na upozornění, které má stejně půl dne zpoždění,“ počítá Tomáš Krejčí.
Úspěšní kupující dnes podle něj musí měnit strategii. Prémiové čtvrti jako pražské Vinohrady jsou stabilní, ale investičně vyčerpané. Pozornost se proto přesouvá do rozvojových lokalit s plánovanou infrastrukturou, jako je širší okolí Palmovky nebo oblasti navázané na budoucí metro D. Mění se i preference dispozic – obrovským trendem jsou podle zakladatelů Visidoo mikrobyty kolem 25 metrů čtverečních.
Když si uvědomíte, že vám průměrný byt v Praze zdraží o desítky tisíc měsíčně, pár stovek korun za stoprocentní přehled o trhu najednou dává obrovský smysl.
Moderní technologie ale ve Visidoo nepomáhají jen u bleskových novinek. Druhou taktikou jsou realitní ležáky – nemovitosti, které v inzerci visí 60, 90 nebo více dní. Běžný uživatel je mine, protože předpokládá, že s nimi bude problém. „Pro inteligentní algoritmy jsou však tyto zapomenuté inzeráty terčem, kde vzniká obrovský prostor pro vyjednávání o ceně,“ vysvětluje Krejčí.
Naopak majitelé, kteří spěchají na peníze, často slyší na rychlé jednání. Sleva v řádu stovek tisíc korun pak bývá podle zkušenosti Tomáše Krejčího odměnou za to, že kupující pochopí motivaci prodávajícího – ať už jde o okamžité vyplacení peněz, nebo převzetí bytu i se starým nábytkem.
Že se sázka na data vyplatí, potvrzují i reálné příběhy uživatelů. Jeden ze zkušených investorů tak podle Pavla Dvořáka například dokázal koupit byt v lokalitě, kterou detailně znal, jen po telefonu. Notifikace mu přišla okamžitě po publikování inzerátu, on během minuty vytočil číslo na prodávajícího a byt zarezervoval dřív, než kdokoli jiný stihl vůbec otevřít mapu.
Nějakou dobu jela celá služba Visidoo zdarma, což jí pomohlo vybudovat masivní a loajální komunitu. Za čtyři roky fungování na trhu vyrostla v platformu, kterou prošlo už více než 55 tisíc uživatelů. S narůstajícími náklady na real-time zpracování dat a s vývojem nových pokročilých funkcí se projekt přirozeně překlopil do plnohodnotného SaaS byznysu, který dnes nabízí čtyři úrovně předplatného.
Základní tarif Mini startuje na částce 249 korun měsíčně za jednoho hlídacího psa. Pokročilejší verze pro náročné investory a realitní profesionály pak obsahují detailní cenové analýzy trhu a komplexní filtraci. U vyšších tarifů je možné využít mobilní aplikaci s okamžitými push notifikacemi a získat tím maximální rychlost. Pro ty nejaktivnější hráče je pak určen neomezený Profi tarif. Celý systém si také mohou uživatelé bez závazků vyzkoušet na 7 dní zdarma.
„Když si uvědomíte, že vám průměrný byt v Praze zdraží o desítky tisíc měsíčně, investice pár stovek za stoprocentní přehled o trhu v reálném čase najednou dává obrovský smysl. Je to cena několika káv za to, že získáte náskok před ostatními zájemci a zvýšíte svou šanci najít byt dřív,“ uzavírá Tomáš Krejčí.