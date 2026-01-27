Vylezl bez jištění na mrakodrap a nechal Netflix vše odvysílat. Pak za to dostal směšnou odměnu
O víkendu horolezec Alex Honnold zdolal jednu z nejvyšších budov na světě. Celou akci živě vysílal Netflix. A odměna pro Honnolda? Směšně malá, říká.
Když Alex Honnold v sobotu odpoledne odlepil nohy od země a začal lézt svisle nahoru po tchajwanském Tchaj-pej 101, byl to pro něj další ze stovek náročných výstupů. Zároveň to pro něj ale bylo něco docela nového – poprvé lezl na mrakodrap a poprvé před milionovým publikem. Netflix, který přenos vysílal živě, díky tomu získal obrovskou pozornost. A Honnold? Ten si splnil sen… a dostal honorář, který v kontextu celé akce působí jako neobvykle nízký.
Událost s názvem Mrakodrap živě se od běžné horolezecké produkce výrazně lišila. Namísto pečlivě sestříhaného dokumentu diváci dostali možnost výstup po fasádě jednoho z nejvyšších mrakodrapů na světě sledovat živě. Kamery rozmístěné po budově, na dronech a ve vrtulníku, sledovaly každý Honnoldův krok a diváci na místě i před obrazovkami tajili dech. Z extrémního výkonu se rázem stala globální mediální událost, která zaplnila sociální média.
Pro samotného horolezce to byla výrazná změna oproti jeho typickému stylu. Jeho nejslavnější výstupy – včetně toho na El Capitan zachyceného v oscarovém Free Solo – se odehrávaly v tichém prostředí skal, daleko od zraků běžných diváků. „Se všemi těmi lidmi kolem to bylo o něco intenzivnější,“ řekl Honnold pro Netflix Tudum a přiznal větší nervozitu, než obvykle. „Jak jsem ale stoupal, uvolňoval jsem se víc a víc. Říkal jsem si: ‚Páni, to je taková zábava.‘“
Netflix se v posledních pár letech do živého vysílání pouští stále častěji, ať už jde o sporty nebo události jako předávání hereckých cen The Actor Awards. Mrakodrap živě představuje asi prozatímní vrchol. Překvapivě tomu ale vůbec neodpovídala odměna pro hlavního aktéra.
„Je to směšně malá částka,“ řekl o své výplatě sám Honnold v rozhovoru pro The New York Times. Nic konkrétního neprozradil, podle informací novin nicméně dostal kolem půl milionu dolarů (přes deset milionů korun). V porovnání se smlouvami jiných profesionálních sportovců, které dosahují i vyšších desítek milionů dolarů za výrazně nižší osobní riziko, to vyvolává otázky o byznysové stránce věci.
Pravděpodobně nejznámější horolezec na světě to ale vidí jinak. „Já bych to udělal zadarmo,“ poznamenal. Stejně jako u předchozích projektů je pro něj hlavní samotná radost z lezení a zdolání překážky. „Kdyby kolem toho nebyla celá ta podívaná a mohl bych to udělat sám, šel bych do toho. Neplatí mi za to, abych vyšplhal na tu budovu, to dělám zadarmo. Platí mi za tu podívanou,“ dodal čtyřicetiletý sportovec.
Honnold v nedávném rozhovoru pro Variety vysvětlil, že díky úspěchu dokumentu Free Solo, který z něj udělal celebritu horolezeckého světa, se lezení stalo jeho hlavní prací. „Můžu se věnovat lezení na plný úvazek a živit rodinu. To je úplně super, nemohl bych chtít víc. Celý tenhle projekt je toho součástí,“ řekl.
Lezení po mrakodrapech výměnou za honorář však není nic nového. Už před pár dekádami se s přezdívkou „francouzský spider-man“ proslavil Alain Robert, jež v rámci propagačních akcí vyšplhal na celou řadu výškových budov. V roce 2004, pár let před jeho oficiálním otevřením, zdolal také Tchaj-pej 101, na rozdíl od Honnolda to ale udělal s jištěním, za deštivého počasí a zadarmo.
Robert ale mnohokrát skončil i v poutech, když lezl bez jištění a bez povolení, a spojil to s environmentálním nebo politickým aktivismem. Dnes třiašedesátiletý sportovec je stále aktivní a horolezectví pro něj představuje primárně osobní záležitost. Stejně jako pro Honnolda.