Vymyslel legendární vázu Hrušku od Mosera. Teď se osamostatnil a jeho sklo se kupuje i jako investice

Zrovna tak ale vyrábí originální výrobky pro známé značky. Kromě Rudolfa Jelínka v minulosti spolupracoval například s pivovarem Pilsner Urquell. Pro něj stvořil edici deseti aukčních lahví, které jsou z ručně foukaného, broušeného, rytého a zlaceného čirého křišťálu, nebo pak limitovanou edici litrové dárkové lahve v typicky zelené.

Lukáš Jabůrek ale stojí i za výrobou různých ocenění. Pro nejlepší světové kardiology tak vzniklo skleněné srdce z ručně foukaného a broušeného křišťálu. Bylo tak úspěšné, že proniklo i do standardní nabídky. „Zákazníci se hodně vrací, a tak k jednotlivým kouskům přidávám další. Kardiologové se ozvali sami, že by k srdci do interiéru rádi ještě něco přidali, vznikla tak mísa a váza ve stejné barevné kombinaci a vypadá to krásně,“ líčí Jabůrek. Pro karlovarské Vodíkové fórum zase vytvořil ocenění ve tvaru kapky, do níž jsou 3D laserem vypáleny symboly molekul vodíku. Cenu z rukou jirkovského skláře předává také Technologická agentura ČR.

Ze skla se dá ale vytvořit mnoho věcí. Kromě svíček, které má Jabůrek rovněž v portfoliu, třeba i urny. „Pracoval jsem na zajímavém projektu pro zákazníka v Michiganu, chtěl vytvořit do sítě obchodů s funerálním zbožím designové křišťálové urny. Pracovali jsme na tom asi dva roky a vzniklo několik kolekcí ručně foukaných a broušených uren. V Americe jsou křišťálové urny hodně poptávané, hlavně designově a barevně zajímavé – ne smutné. Urny, které se stanou součástí interiéru,“ líčí Jabůrek.

Tak vznikly kolekce skleněných uren, které dnes vyrábí sedm skláren. Zakázky na tyto schránky má do Kanady, Ameriky i do Nizozemska. V Česku něco takového není možné kvůli legislativě, potenciál to má ale například u domácích mazlíčků. Nějaké už vyráběl, byly ve tvaru srdce a měly rytiny zvířat. Jedna vyšla na sto tisíc korun, i přesto byl o ně zájem.

Zatímco po skle je podle něj pořád větší poptávka, samotných řemeslníků ubývá. Namísto toho nastupují sklářští designéři, kteří však konečný produkt nevytváří. Spousta lidí ale podle Jabůrka poptává věci na klíč, od návrhu až po hotový produkt, který chtějí v precizní kvalitě. A právě tam přichází on. I proto v období covidu a během inflace poptávka po skle ještě vzrostla, lidé ho totiž kupují jako investici.