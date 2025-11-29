Vymysleli „fabii“ pro pěstování bylinek. Díky tomu mohou růst i mezi školními lavicemi nebo v kancelářích
Nové hydroponické farmě Urbi stačí jen zásuvka, wi-fi a stojí méně než předchůdce. Firma se svým zeleninovým inkubátorem míří na školy, kanceláře a restaurace.
Salát jako firemní benefit, bylinky místo květin v lobby hotelu a praktická součást výuky, během které si děti mohou ve škole snadno vypěstovat vlastní úrodu. Ne na poli, ale ve skříni. Český startup GreenTech po kontejnerech a velkých automatických farmách přichází s novinkou Urbi – menší hydroponickou farmou, která má být cenově i provozně zvládnutelná i pro běžné klienty.
Urbi je menší a levnější odpovědí na předchozí prototyp hydroponické farmy Urbanio, ve kterém saláty, bylinky i mikrobylinky dosud pěstují například v pražských restauracích Casa de Carli nebo Štangl. „Urbanio nejde vyrábět sériově a sekat ho jako Baťa cvičky. Je drahé a obtížné na instalaci i servisování. Proto jsme dospěli k závěru, že musíme vymyslet něco jako hydroponickou Škodu Fabii,“ popisuje vznik nového produktu spoluzakladatel GreenTechu Dmitrij Lipovskij.
O rok později před ním stála menší, na instalaci i obsluhu jednodušší kovová skříňka s kapacitou 120 plodin. Narozdíl od Urbania nevyžaduje Urbi přípojku na vodu ani odpad, tekutinu je ale potřeba jednou týdně dolévat. K provozu jí pak stačí jen zásuvka a wi-fi. Od počáteční ceny půl milionu korun za Urbanio se menší Urbi posunulo k částce 180 tisíc korun a měsíčnímu členství za 2 800 korun, které obsahuje vše podstatné včetně hnojiv, pěstebního substrátu, přístupu k aplikaci i podpoře.
Vysoké vstupní náklady ale vyvažuje úspora vody, nízká energetická náročnost, čerstvost i vysoká kvalita výsledných plodin. Ty mají totiž neustálý přístup k důležitým živinám a narozdíl od konvenčně pěstovaných plodin nepřicházejí do styku s pesticidy a agrochemikáliemi.
Další výhodou je i široký výběr plodin včetně těch netradičních – v rámci měsíčního balíčku je možné vybírat z 60 druhů salátů, bylin i mikrobylinek. Ty nejmenší z nich, mikrobylinky, lze sklízet po dvou týdnech, největší saláty pak přibližně po šesti, přičemž náklady na jejich vypěstování se pohybují kolem osmadvaceti korun na kus.
Za poslední rok společnost GreenTech nainstalovala přes 30 Urbi farem v Česku i zahraničí, včetně české ambasády v Abú Dhabí, do konce roku 2027 jich pak plánuje prodat až dvě stě. Významný segment, na který firma se svou menší hydroponickou farmou cílí, je školství. „V Čechách máme silného partnera, se kterým plánujeme do konce roku 2027 dodat do českých škol a školek kolem padesáti farem,“ uvádí Lipovskij.
Aktuálně Urbi funguje například v mateřské škole Duha na Praze 5, základní a mateřské škole Montessori v Ostravě nebo v Domě dětí a mládeže Šternberk. „Školství je pro nás opravdu důležité. Děti si na hydroponických farmách vyzkouší spoustu procesů od sázení, obstarávání farmy a sklízení až po navazující aktivity, jako je výroba obalových materiálů nebo prodej plodin na školních trzích,“ popisuje zakladatel GreenTechu.
Další stěžejní segmenty, do kterých se společnost se svou farmou snaží proniknout, jsou především hotely, restaurace a kanceláře. V nich může sklizená úroda sloužit jako pracovní benefit nebo v případě restaurací a jídelen jako součást menu. „Naším cílem není prodávat napřímo, nýbrž vytvořit globální partnerství se společnostmi, které by naši technologii dodávaly do zmíněných segmentů,“ uvádí Lipovskij.
Takto se společnosti už podařilo navázat spolupráci s distributorem v Dánsku, přes českého obchodníka spolupracuje také s distributory v USA, Nizozemsku nebo v Itálii. Se svou větší kontejnerovou farmou GreenBox, která u nás stojí například v areálu skladu Rohlíku nebo na smíchovském Manifesto Marketu, pak uspěli na karibském ostrově Barbados a v příštím roce ji plánují instalovat i na Seychelách.
„Naším cílem není nakrmit nebo spasit svět, ale budovat komunitní farmy, které v ostrovních státech nebo na místech, kde není jednoduché něco vypěstovat, dávají extrémní smysl,“ dodává Lipovskij. GreenTech před pěti lety založil společně s Milanem Součkem a Karolínou Pumprovou jako součást jeho strojírenské skupiny LUTech Group, která dnes dosahuje půlmiliardového obratu.
Do povědomí se firma GreenTech dostala hlavně díky svým kontejnerovým farmám GreenBox, které reprezentovaly Česko na Expu v Dubaji – přímo v českém pavilonu ukazovaly, jak se dají bylinky a saláty pěstovat bez hlíny v kovovém kontejneru, a část úrody mířila rovnou do kuchyně restaurace.
Na zkušenosti z Expa navázaly projekty v arabském světě: GreenTech dodává několik desítek farem do katarských supermarketů Spar a Carrefour, kde rostliny rostou doslova mezi regály. První velká tuzemská instalace podobného typu pak vznikla v hypermarketu Albert na pražském Chodově, kde si zákazníci mohou koupit bylinky přímo z hydroponické „zahrádky“ na prodejní ploše.